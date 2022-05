Wird Humor uns retten?

Sind wir tragische oder komische Gestalten? Das ist die Frage, die sich Künstler, Autoren, Regisseure und Kulturschaffende aller Art seit je stellen. Kulturschaffende sind wir genau genommen ja alle. Allein die Art, wie wir unsere Beziehungen führen, ist Kultur, immerhin hier haben wir da einige Gestaltungsmöglichkeiten. So auch beim Wohnen und Essen; bei dem, wie und wohin wir uns bewegen; wovon wir überzeugt sind, also bei unserem Glauben und Wissen; und auch bei den Themen, Menschen und Projekten, denen wir uns widmen.

Aufgrund der Überzeugung, dass ein Leben als komische Gestalt gegenüber einem Leben als tragische Gestalt erfreulicher ist, habe ich das Buch »Sei dir selbst ein Witz« geschrieben. Ab 5. Mai ist es als E-Book vorbestellbar, ab 14. Mai als Print und E-Book lieferbar. Als E-Book kostet es nur 6.99 €. Wenn du sein Erscheinen fördern willst, bestell es schon jetzt, dann werden die Bestellungen, die sich bis 14. Mai angesammelt haben, dem Buch bei Erscheinen ein gutes Ranking geben, was wiederum hoffentlich viele weitere Menschen zum Humor verführt.

Sei dir selbst ein Witz

Den Titel meines Buchs »Sei dir selbst ein Witz« habe ich von Osho. 1977 habe ich ihn im indischen Poone getroffen und von ihm den buddhistischen Namen Sugata erhalten, den ich seitdem wie einen Künstlernamen verwende. 1990 ist er gestorben. Zu Lebzeiten – wann sonst – hat er die letzten Worte des Buddha »Sei dir selbst ein Licht« zu »Sei dir selbst ein Witz, dann hast du immer was zu lachen« umgewandelt. Denn er war kein ernsthafter Guru, sondern ein Crazy Wisdom Master, ein Meister der verrückten Weisheit, der durch Witz, Humor und Paradoxie lehrte.

Weisheit lässt sich nicht erklären, jedenfalls nicht mit linearer Logik. Sie lässt sich aber leben, sie ist verdichtetes, gelebtes Leben in all seiner Paradoxie und Widersprüchlichkeit. Sowas wie Humor. Den ich von Spott unterscheide, vom Auslachen anderer, denn Spott verletzt und hat mit Weisheit nichts zu tun. Es sei denn, einem Diktator ist nicht anders beizukommen, dann ja, dann bitte spottet! Humor hingegen ist das Lachen oder Lächeln über sich selbst.

Dem habe ich dieses Buch gewidmet. Dem und allen, die sich durch Humor vom vermeidbar Tragischen befreien wollen durch eine Änderung der Perspektive. Denen und auch meinem ehemaligen Crazy Wisdom Master Osho, dem ich für den Zweck dieses Buchs seinen alten Namen Bhagwan (was so wie Buddha eigentlich ein Titel ist) zurückgegeben habe, sonst wäre ich mit denen ins Gehege gekommen, die sich den Namen Osho als Trademark, als Handelsmarke oder Wortmarke haben schützen lassen.

Deshalb habe ich das Vorwort zu diesem Buch mir nun nicht von Osho schreiben lassen, sondern von Bhagwan. Worüber dieser nur lachte, als er im März dieses Jahres mit mir in Kassel auf der Couch saß, wie ihr hier in der Zeichnung von Nele Theilen seht, meiner Titelbildnerin, die uns dabei beobachtet hat.

Alles ist Beziehung ist ein Auszug aus »Sei dir selbst ein Witz« in der Berliner Zeitschrift »KGS Berlin«, für die ich seit mehr als 10 Jahren schreibe.

Tragik versus Komik

Kann man, darf man auch über tragische Ereignisse wie den Ukrainekrieg lachen? Wenn Tragik und Komik, so wie man das von der Schönheit sagt, im Auge des Betrachters liegen, dann müsste ein Perspektivwechsel doch auch bei der Betrachtung von sowas wie einem Krieg gelingen können.

Mehr dazu in meinem Buch, das am 14. Mai erscheint und nun als E-Book vorbestellbar ist. Und mehr dazu, wie man Frieden stiftet anstatt Konflikte anzuheizen, findest du in meinem Blogeintrag Frieden stiften.

Ende der Pandemie?

Ist die Pandemie nun vorbei, oder ist in der Zeit eine neue Religion entstanden, die bleiben wird?

China kämpft ja noch auf ziemlich verbissene Weise mit dem Feind, lese ich dieser Tage. Die Skandinavier aber haben die Pandemie am bestem überstanden, besagt ein internationaler Vergleich von 19 Ländern. Skandinavia forever! Sie haben die Folkehojskole erfunden, die Vorläufer unseres BoB. Sie haben die meisten weiblichen Regierungschefs (nur in Norwegen regiert zurzeit ein Mann), und sie sind auch sonst nicht ohne.

Veranstaltungen mit mir

Die Nature Community, mit der ich befreundet mit und wo ich ab und zu Workshops gebe, veranstaltet vom 5. bis 15. Mai einen Online-Summit zum Thema »In Vielfalt verbunden«. Isabell Schupp, die dort lebt, hat mich für diesen Summit zum Thema Gemeinschaft und Humor interviewt. ACHTUNG: Am 5. Mai ab 18 h ist dieses Interview für 24 h frei ansehbar! Danach (und auch jetzt schon) kannst du dir das ganze Kongresspaket zum Thema Gemeinschaft kaufen.

Hier findest du die zweiwöchigen BoB-Camps der Orientierungszeiten gGmbH in diesem Frühling/Sommer, von Mai bis August. Ohne Teilnahmekosten! Weil die DKJS (Deutsche Kinder- und Jugendstiftung uns unterstützt). Das erste beginnt am 23. Mai im Hotel Upleven an der Nordsee.

Am 13./14. Juni gibt es auf dem Kragenhof, also dort, wo unsere fünfmonatigen Orientierungszeiten im Winter stattfinden, ein 26 h Kennlernevent für alle, die erwägen, ab Mitte Oktober am »BoB 2« teilzunehmen.

Ende Juli besuche ich zusammen mit meinem dann 12-jährigen Sohn das Sommerfestival des Ökodorfs Sieben Linden (23.-31. Juli) und gebe dort einen Humorworkshop speziell für Paare, die sich für ihre Beziehung mehr Leichtigkeit wünschen.

Vom 31. August bis 4. September bin ich mit Regina Heckert im BeFree-Tantra Sommerfestival und vom 29. September bis 4. Oktober im BeFree Herbstseminar.

Vom 7. bis 9. Oktober gibt es wieder einen Humorworkshop mit mir, diesmal im schönen Luzern am Vierwaldstätter See in der Schweiz. Er beginnt am Fr Abend, 9. Oktober und geht bis So Nachmittag 9. Oktober. Anmeldung über Marita Capol, kontakt@werkraum-rhythmik.ch. Veranstaltungsort ist Brigittas Werkraum Rhythmik.