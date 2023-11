Wie soll mein Leben weitergehen? Diese Frage stellen wir uns an Wendepunkten im Leben, wenn das Alte nicht mehr wirklich stimmt und das Neue noch nicht deutlich genug sichtbar ist.

Das Upleven ist der richtige Ort, wo du so tief in dich einsinken kannst, dass du weißt, was du wirklich willst und wo es hingehen soll im „Rest deines Lebens“, egal wie alt du bist. Die anstehenden Entscheidungen können berufliche sein, partnerschaftliche oder den Standort betreffende. Oder Fragen wie: Wo bin ich wirklich zu Hause? Was ist die spirituelle Praxis, die mich in mir selbst verankert und mir die Resilienz verschafft, um Krisen zu bestehen? Zu bestehende Herausforderungen können persönliche, wirtschaftliche oder politische sein. Oder einfach der Wunsch glücklich zu sein und bei sich selbst anzukommen.

Im Seminar „Neuausrichtung an Wendepunkten im Leben“ nutzen wir für die Beschäftigung mit diesen Fragen die Struktur dieses „Hotels der Stille“, das ganz auf Meditation und Achtsamkeit ausgerichtet ist. Vier der dort jeden Tag angebotenen Meditationen sind deshalb Teil dieses Reorientierungs-Seminars. Dazwischen treffen wir uns zu Gesprächen und zu Übungen, die helfen, vorhandene Krisenfelder zu benennen und die zu treffenden Entscheidungen vorzubereiten. Im Austausch mit der Gruppe ermutigen wir uns gegenseitig, innere Schwellen zu überschreiten. So wird es leichter, auch in der Außenwelt den richtigen Weg einzuschlagen.

Wer diesen Blogeintrag liest und sich mit den hier genannten zentralen Lebensfragen beschäftigt, aber nicht zu diesem Seminar kommen kann, ist jederzeit eingeladen sich zu anderen Zeiten im Upleven einzubuchen. Für diejenigen, die vom 8.-10. Dezember 23 kommen können, gilt der folgende Zeitplan:

Freitag 8. Dezember 23:

Ankommen

bei mir selbst und in der Gegenwart

17 h Einchecken

18 h Begrüßung im Seminarraum (EG)

18:30 Abendessen

19.30-20.30 Treffen im Seminarraum: Vorstellungsrunde der Teilnehmer

21:00–21:30 stille Meditation (im Meditationsraum, 3. Stock)

Samstag 9. Dezember 23:

Mein persönliches Paradies

Was will ich wirklich? Die Paradiesfrage

06:30–07 stille Meditation im Meditationsraum des Upleven. Auch die anderen Meditationen finden immer dort statt.

07:15 Frühstück

09-11 Treffen im Seminarraum: Was wäre, wenn es keine irdischen Hindernisse gäbe, für mich in diesem Leben das Paradies? Und was ist der Ausgangspunkt meiner Reise dorthin?

12:00–12:30 geführte Meditation

12:45 Mittagessen

15-17 Treffen im Seminarraum: Was bringe ich aus meinem Leben für Ressourcen mit, die mich jetzt auf dem Weg zu meinem persönlichen Paradies stärken?

17:45–18:15 stille Meditation

18:30 h Abendessen

19.30-20.30 Wir treffen uns im Seminarraum: Wie bin ich in meinem Körper und in meinen wichtigsten Beziehungen zuhause? Ist das für mich ein guter Anker?

21:00–21:30 stille Meditation

Sonntag, 10. Dezember 23:

Verbunden sein

mit mir selbst, meinen Unterstützern und dem Ganzen

06:30–07 stille Meditation

07:15 Frühstück

09-11 Treffen im Seminarraum: Wer und was unterstützt mich bei meinem Vorhaben?

12:00–12:30 geführte Meditation

12:45 Mittagessen

15-17 Treffen im Seminarraum: Für die, die heute schon abreisen müssen: Konkrete Entscheidungen treffen. Und wenn ich noch nicht so weit bin: Was brauche ich für eine Entscheidung, und bis wann treffe ich sie? Bildung einer Unterstützungsgruppe. Eventuell Abschied von den Abreisenden.

17:45–18:15 stille Meditation

18:30 h Abendessen

19.30-20.30 Die noch Bleibenden treffen sich im Seminarraum: Was jetzt? Ankommen in der ewigen Gegenwart. „Tiefenzeit“ und „der weite Raum“.

21:00–21:30 stille Meditation

Empfohlene Spende für das WE Seminar: 120 bis 280 € (nach Selbsteinschätzung) + U/V

Wer noch die Tage bis Mittwoch bleibt, kann bei mir Einzelcoachings buchen, auch das auf Spendenbasis. (Empfohlene Spende: 100 € pro Einzelstunde.)

U/V ist über das Haus der Stille zu buchen. Die Seminarbuchung bitte über mich.