Das erste meiner biografischen Bücher sollte über mein Ringen mit der Sagbarkeit gehen. Hier ein Ausschnitt aus dem Abschnitt »Wortewerdegang«.

Nichts ist ernst zu nehmen

Als ich 1985 in München meine kleine Zeitschrift begann, die später Connection hieß, war das zunächst ein Anzeigenblättchen. Als redaktionellen Inhalt wollte ich erstmal nur Witze bringen, denn an den politischen und privaten Dramen, die ich da um mich in der Gesellschaft erlebte, fand ich kaum etwas ernst zu nehmen. Darüber etwas nicht Ironisches zu sagen, erschien mir als vermessen. Anzeigen waren immerhin nützlich. Für den Verlag, weil sie ihm Einnahmen brachten. Für den Leser, falls die dort veröffentlichten Termine korrekt waren. Bei den in den Anzeigen veröffentlichten Behauptungen wollte ich das nicht prüfen. Immerhin bezahlten die Inserenten ja dafür, das war die Voraussetzung für das Erscheinen meiner kleinen Zeitschrift.

Mein Plan war, zwischen den Anzeigen noch ein paar nützliche Infos einzufügen, die ich für wertvoll und wahr hielt. So hätten wir ein Medium, das durch die Vervielfältigung Redezeit einsparen half: Alle diese Infos von Mund zu Ohr zu vermitteln, wäre utopisch gewesen.

Erst als mir klar war, dass die Anzeigeneinnahmen die Herstellungskosten nicht abdeckten, verlangte ich einen Copy-Preis, hatte also Vertriebseinnahmen, und fühlte mich nun verpflichtet mehr redaktionellen Inhalt zu bringen. Was aber wäre ein sinnvoller redaktioneller Inhalt? Meine Scheu, mündlich wie schriftlich etwas nicht nur Witziges oder auf einfache Art Informierendes zu sagen, war groß. Ein Rest von dieser Scheu blieb mir bis ins hohe Alter.

Neben dem Puff Platz für die wahre Liebe

Eine richtige Zeitschrift braucht auch Inhalte, die nicht von Werbekunden bezahlt wurden oder nur zum Lachen anregen sollten – redaktionelle Inhalte. Flächen und Inhalte, für die der Verlag Geld bekam und sie idealerweise an die Lieferanten der Inhalte abgab, die Autoren oder Fotografen. Inhalte, die also nicht, so wie bei den Anzeigen, das Ergebnis von Bestechung waren. Musste es deshalb neben dem Puff der Anzeigenabteilung nicht auch die wahre Liebe geben, die zur Wahrheit? War es nicht das, wofür Leser bezahlen würden, die mehr suchten als nur ein käufliches Produkt, das dort inseriert wurde?

Im Rausch der Übermüdung

Damit auch meine Zeitschrift sowas hatte wie ›die richtigen Zeitschriften‹, für die man einen Stückpreis zu zahlen bereit war, brauchte es ein Editorial. Das waren diese paar Worte des Herausgebers am Anfang einer Zeitschrift, die dort meist auf Seite drei erschienen. Die schrieb ich in der letzten Nacht vor Drucklegung im enthemmenden Rausch der Übermüdung, in der ich keine Kraft mehr hatte für Selbstzensur. Bei der nächsten Ausgabe dann nochmal, wieder zu müde für Scham. Und dann nochmal, und nochmal. So wurde das zur Gewohnheit. Ich übte dabei das Schreiben und überwand meine Scheu.

Mehr als zwanzig Jahre später verrieten mir viele meiner Abonnenten, dass sie hauptsächlich wegen dieser Editorials und den anderen Texten von mir iin meiner Zeitschrift als Abonnenten dabei blieben. Also wegen der Texte, die ich als Redakteur nicht nur akzeptiert und lektoriert, sondern selbst geschrieben hatte. Mit dem Rest der sogenannten Spiritualität waren sie durch.