Was ist wesentlich?

»Mensch, werde wesentlich!« Ähnlich dem aus der Antike überlieferten Motto »Mensch, erkenne dich selbst«, ist dieser Aufruf heute aktueller denn je. Denn heute ist es normal, in einer Sinn- oder Orientierungskrise zu sein. Wer das nicht ist, dem fehlt es an Intelligenz, sage ich den Krisengeschüttelten gerne.

Ist ja nett, die Krise mit ein bisschen Lob der Intelligenz verschönert zu kommen, antworten sie mir dann. Aber wie kommen wir da wieder raus?

Meine Zeitschrift Connection nannte ich damals »das Magazin fürs Wesentliche«. Das klingt auch heute noch ein bisschen arrogant. Mein Anspruch ist aber eher nicht, dass ich wüsste, was wesentlich ist, sondern, dass es für jeden selbst drauf ankommt, unter all dem Info-Müll das Wesentliche zu finden.

Wie macht man das?

Priorisiere!

Die Gurus, welche die choiceless awareness gepredigt haben, mögen sie selig ruhen in ihrer Weisheit, denn auch sie haben irgendwie Recht. Im Absoluten haben sie Recht! Im Bereich des Relativen aber müssen wir Entscheidungen treffen. Die verlangen Priorisierung, und die wiederum verlangt Bewertung. Also müssen wir auch das don’t judge auf den Müll werfen, denn Nicht-zu-urteilen, das gilt nur im Absoluten. Genauer: es gilt in den ersten Sekundenbruchteilen der Wahrnehmung dessen, was der Fall ist. Da müssen wir schonungslos sein gegenüber unseren vielen Vorbehalten und Filtern der Wahrnehmung, um wirklich wahrnehmen zu können, was Sache ist.

Sound judgement

In den darauffolgenden Sekunden aber ist es für die Qualität unseres irdischen Lebens entscheidend, dass wir gut urteilen. Sound judgement heißt es auf Englisch, wobei im Wort sound das Hören mitschwingt, mehr als das Sehen. Das Hören als yin, als der mehr weibliche Sinn, der das Intuieren erleichtert.

Immanuel Kant hat über die Fähigkeit des Urteilens sein drittes Hauptwerk geschrieben, die Kritik der Urteilskraft. Dieses Werk von Kant, vielen gilt er als der größte Philosoph der europäischen Aufklärung, ist nun nicht etwas, dass wir heute eine mentale Kopfgeburten nennen würden. Immerhin beschäftigt er sich darin eingehend mit der Ästhetik. Außerdem mit »Zweckmäßigkeit« in einer Art, die wir heute eher Sinn oder Ganzheitlichkeit nennen würden.

KI und die Infomülltsunamis

Ich habe neulich schon gesagt, dass ich gerade Hararis neues Buch Nexus höre, über die Themen Information, Kommunikation und die Gefahren von AI. Es ist so anspruchsvoll, dass es wohl keine so große Leserschaft erreichen wird wie seine Kurze Geschichte der Menschheit, das potenziell meist verkaufte Sachbuch der Welt. Es fokussiert jedoch auf höchst kognitiv intelligente Weise auf das vielleicht wichtigste Thema unserer Zeit: Wie gehen wir mit Information und Desinformation um? Anders gesagt: Was halten wir für wahr und was für wesentlich? Hier spricht Harari unter der Überschrift »We are on the verge of destroying ourselves« mit Walter Isaacson von Amanpour & Co (CNN, 18 min, im Sept 24) über dieses Buch und darüber, wie wir uns mit von Ki zusammen gestelltem Infomüll zuschütten.

Der Impakt dieses Buchs auf die Zukunft unserer Welt wird ähnlich wuchtig sein, schätze ich, wie der seiner ersten drei großen Bücher. Silicon Valley wird in der ‚Zeit nach Nexus‘ nicht mehr so weitermachen können wie bisher, haha. Es braucht ja nun statt nuZ oder n.Chr. eine neue Zeitrechnung. Vielleicht sowas wir nn, nach Nexus? 😉 Google & Co werden darüber nicht erfreut sein. Jedenfalls ist eine Revolution in Bezug auf die Art, wie wir Menschen mit Information umgehen, überfällig.

Massenhafte Verbreitung von Wahnsinn

Die Revolutionen, wie sie der Rotationspresse von Gutenberg und dem Internet folgten, waren ja beide entgegen landläufiger Meinung keine zivilisatorischen Fortschritte. Stattdessen brachten sie eine Explosion von großenteils, vielleicht sogar größtenteils höchst schädlichem Infomüll. Dazu zählt auch die massenhafte Verbreitung der diversen von Menschen gemachten Heiligen Schriften, die zu Religionskriegen in nie vorher da gewesener Größe und Brutalität führten. Diese Schriften werden ja auch heute noch von vielen verehrt und führen weiterhin zu Religionskriegen. Sie enthalten jedoch, wenn man sie wählerisch genug durchsucht, einige Weisheit. Schlimmer wirkte damals der Bestseller Hexenhammer (malleus maleficarum) des Theologen und Inquisitors Heinrich Kramer. Im Europa der beginnenden Neuzeit führte diese Anleitung zur Denunziation, Verfolgung, Folterung und Hinrichtung von Hexen zu einer Explosion an misogynem und klerikalem Wahnsinn, wie es ihn nie vorher irgendwo auf der Welt gegeben hatte.

Verlust als Grundproblem

Wer sich nicht mit den üblichen Aufforderungen »schau nach innen, sei achtsam« begnügen will, sondern ein paar weitere Minuten lang auf (haha, jetzt aber) intellektuell hohem Niveau gebrieft werden will, lese bitte diese Analyse von Jens Woitas zu Andreas Reckwitz neuem Buch über Verlust als Grundproblem der Moderne. Es ist dies eine kluge Analyse der aktuellen sozio-politischen Situation, die von so vielen als Katastrophe bezeichnet wird, eine Analyse jenseits der üblichen Gräben: hier der polit-mediale Mainstream, den ich nach wie vor rezipiere; dort die Systemopposition, zu er ich mich weltanschaulich zähle.

Die große Kluft

Allein die Worte, Reckwitz einen Vertreter des polit-medialen Mainstreams zu nennen und zu sagen, er sei »kein Systemoppositioneller«, benennt diese Kluft deutlich, auch wenn sie neue Schubladen öffnen. Polit-medialer Mainstream! Das ist wohl sowas wie der »militärisch-industrielle Komplex« oder der »pharmazeutisch-medizinische Komplex«. Ein weiteres Dickschiff. Von außen gesehen eine Bastion der Selbstgerechtigkeit, ein ineinandergreifendes Räderwerk, eine Bubble im Größenwahn – sage ich als Kritiker dieses Systems. Welches sich, darin stimme ich Reckwitz zu, auf dem Weg zum Suizid befindet. Und meine Antwort auf den von ihm diagnostizierten Verlust geht jedoch noch weiter: Im Äußeren brauchen wir Verzicht, Minimalismus, Degrowth; im Inneren Selbstliebe, Meditation, persönliches Reifen. Beides zusammengefasst wäre: Weisheit.

Opfer und Täter

Nun wieder in dem Sumpf der Politik, mit der so viele nichts mehr zu tun haben wollen, oft bis hin zur Weigerung überhaupt noch irgendwelche politischen Nachrichten in sich aufzunehmen. Hier ein paar Worte zur Feindbildproduktion des Westens am Beispiel der FAZ, deren Kommentare ich regelmäßig immerhin im mir gratis zugespielten Ansatz lese als Praxis einer Information ‚outside my bubble‘. Was die Fakten anbelangt, die Zusammenhänge und das Diktum dieser polit-medial konformen Schuldzuweisung, ließe sich diesem Kommentar leicht etwas entgegnen. Vermutlich ohne die Perspektive der FAZ oder dieses Autoren auf diesen Konflikt auch nur minimal vom Bisherigen abbringen zu können.

Deshalb ist meine Antwort hierauf: Frieden, Kreativität, Souveränität und persönliches Glück sind nur möglich ausgehend von der Ebene, auf der keine Schuld zugewiesen wird. Wie der Sufi-Dichter Rumi es so schön sagt: Jenseits von richtig und falsch liegt ein Ort, dort treffen wir uns. »Du bist der Täter, ich das Opfer« ist eine Schuldzuweisung. Im Relativen ist eine solche Zuweisung manchmal berechtigt, sie führt aber nie zu Frieden.

We are doomed

Andererseits bietet die zutiefst neoliberal und prokapitalistisch positionierte FAZ auch manchmal wichtige Hinweise, wie etwa diesen hier, auf die 190 Billionen Dollar jährlichen Nutzen der Natur. Den Wert der Natur ökonomisch beziffern, geht das? Vielleicht eine solche Bezifferung die einzige Sprache, die BWL-gebrainwashte Menschen, bei uns Ökonomen genannt, verstehen. 190.000 Milliarden Dollar pro Jahr seien es, sagt die FAZ, die jetzt noch die Natur ‚uns schenkt‘.

Noch! Denn dieser Wert wird von Jahr zu Jahr immer weniger. Die beobachteten frei lebenden Wildtiere haben sich seit 1979 auf ein Viertel ihres damaligen Bestandes reduziert, und mit den Insekten sieht es nicht viel besser aus. Anscheinend stört es die Mehrheit nicht weiter groß, dass sich unsere Zivilisation auf Suizidkurs befindet. Eine Kursänderung sei »nicht mehrheitsfähig«, gestand unser nun olivgrüner Wirtschaftsminister Habeck in einem Interview ein. Auch wenn die Depressionen zunehmen als Resultat der Verdrängung, bleibt doch die Macht der Ignoranz. Ein Erwachen auf dem Deck der Titanic, 100 Meter vor dem Auftreffen auf den Eisberg? Da wird es zu spät sein.

Gaza aus der Luft bei Arte

Und nochmal Mainstream – Arte gehört ja zu den Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland und Frankreich. Die dortige Redaktion wagte kürzlich folgenden 11 min Bericht: Gaza liegt in Schutt und Asche. Wer nach diesen Bildern noch immer Israels Vorgehen in Gaza eine Selbstverteidigung nennt, dem ist wohl nicht zu helfen.

