Was ist gerecht?

Die meisten Menschen empfinden Gerechtigkeit als einen ihrer höchsten Werte. Was aber ist gerecht? Kriege werden ja nicht immer um Ressourcen geführt, wie die Wirtschaftshistoriker glauben, sondern oft »für die Wiederherstellung von Gerechtigkeit«. Und auch bei privaten Konflikten geht es nicht minder um Gerechtigkeit – mal mehr um Geld, mal mehr um Anerkennung.

Der israelisch-amerikanische Historiker Omer Bartov lehrt an der renommierten Brown University auf Rhode Island seit dem Jahr 2000 das Fach Holocaust und Genozid. Im Juni hat er Israel wieder besucht, in dem er Verwandte hat und mal Soldat war, und beschreibt nun im Guardian die aktuelle Stimmung im Land.

Die »Osterweiterung« Deutschlands

Als Historiker des Holocaust und Genozids der Deutschen in der Nazizeit, sicherlich auch wegen seiner jüdischen Abstammung, hat er sich gründlich mit der »Osterweiterung« des Deutschen Reichs in den Jahren 1939 bis 1944 beschäftigt. Die Mehrheit Deutschen fand damals die Vernichtung der Sowjetbürger in dieser Zeit als gerecht und unvermeidlich. Die in dieser Zeit durch die Wehrmacht und SS in der Sowjetunion Getöteten, Gequälten und Verhungerten etwa 30 Millionen Menschen empfand die Mehrheit der Deutschen damals als bolschewistische oder jüdische Untermenschen. Ohne Scham und Weinkrämpfe kann man sich als Deutscher diese Tatsachen heute kaum mehr vorstellen – oder man verdrängt sie. Ebenso wie das Mitläufertum damals ist auch diese Verdrängung wieder das, was die Mehrheit macht. Die damals im Widerstand waren, das war nur eine kleine Minderheit. Und so ist es auch heute nur eine Minderheit, die diese Tatsachen nicht verdrängt.

Israel heute

Von Omer Bartov erschien diesen Sommer im Guardian ein langer, kluger, sehr lesenswerter Artikel, in dem er seine Reise im Juni nach Israel beschreibt. Dort war ef am 19. Juni an die Universität in Be’er Sheva eingeladen und sprach dort mit Studenten, von denen einige als Soldaten bei der Besetzung des Gaza-Streifens mitgemacht hatten und das dortige Vorgehen der IDF (Israeli Defence Forces) als gerecht empfanden.

Omer Bartov hatte als Soldat der IDF 1973 den für Israel sehr erfolgreichen Jom Kippur Krieg erlebt, dabei die Besetzung des Sinai, von Gaza und dem Westjordanland. Nach seinen vier Jahren in der Armee schied er dort als Kompagnie-Chef der Infantrie aus.

Von seinem aktuellen Besuch in Israel und den Eintauchen in die Stimmung in dortige Stimmung war er so tief erschüttert, weil ihm die Ähnlichkeit der deutschen Geisteshaltung bei der Osterweiterung der Jahre 1939 bis 1944 mit der Israels bei seinem Vorgehen im Gaza-Krieg seit dem 7. Oktober so sehr ins Auge sprang. Israel ist heute im Selbstvernichtungsmodus, das ist Bartovs Fazit, dem ich mich hier anschließe. Denn wer, wenn nicht er, sollte das beurteilen können. Er, der Israel von innen her kennt, das Land liebt und dort Verwandte hat, erzählt und analysiert in diesem Artikel, ohne dabei wild vor Wut und Schmerz um sich zu schlagen, zugleich tief emotional berührt und dabei wissend nicht nur um die politischen Fakten, sondern auch um die Psychodynamik, wie solch massenhafte Grausamkeit zustande kommen kann.

Gewalttäter im Opferbewusstsein

Auch die Deutschen der Jahre 1933 bis 1945 empfanden sich als Opfer – Opfer des Vertrags von Versailles, Opfer der sie umgebenden Nationen, die ihnen ihr Land streitig machten und Opfer der jüdischen Finanzelite, von der sie glaubten, sie würde die Welt regieren. Auch die Sowjetunion erschien in ihrem Bestand aus slawischen, jüdischen, bolschewistischen Untermenschen als Bedrohung. Nur wenn es uns Deutschen, der arische Herrenrasse, gelänge diese Feinde zu unterjochen oder zu vernichten, würden die guten Gene der besseren Menschen sich durchsetzen, so ist es eben, das ewige Gesetz der Biologie, des survival of the fittest.

Bartov zitiert in seinem Artikel im Guardian als Beispiel für diese Geisteshaltung aus dem Brief eines Unteroffiziers der Wehrmacht, der im Juni 1941 von der Ostfront nach Hause schrieb (von mir aus dem Englischen rückübersetzt): »Wir Deutschen haben unserem Führer viel zu verdanken, denn wären diese Tiere, die hier unsere Feinde sind, nach Deutschland gekommen, dann wären hier Morde geschehen, wie die Welt sie noch nie gesehen hat … Was wir gesehen haben … grenzt ans Unglaubliche …. Und wenn man den Stürmer liest und sich die dortigen Bilder ansieht, ist das nur eine schwache Illustration dessen, was wir hier an Verbrechen von Seiten der Juden erleben.«

Hoffnung?

Ich schreibe das, well ich der Nation angehöre, die in den Jahren 1939 die größtmöglichen Grausamkeiten beging, die sich Menschen erdenken können, und diese mehrheitlich als gerecht empfand. Weil ich mich in Pakistan schämte, als mir dort zugejubelt wurde, weil ich »ein Landsmann von Hitler« bin. Weil ich mich als Europäer gräme, was dieser Kontinent aus dem Ende des Kalten Kriegs gemacht hat. Leo Ensel beschreibt das sehr überzeugend in seinem Brief an Gorbatschow auf Globalbridge. Was Gorbatschow 1989 eingeleitet hatte, war eine Chance, die ‚wir im Westen‘ in den Folgejahren aus Überheblichkeit verspielt haben. Und nun die Kriege in der Ukraine und in Palästina, es ist zum Verzweifeln. Wenn ich dann jemand wie Omer Bartov lese, der sich von allem menschlichen Leiden so tief berühren lässt, dabei aber nicht rächen und »Gerechtigkeit wiederherstellen« will, sondern historisch, politisch und psychologisch kompetent erzählt, dann schöpfe ich wieder Hoffnung.