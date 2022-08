Der Summer of Love 1967 gilt heute als der Höhepunkt der Hippie-Bewegung. 55 Jahre später, im Sommer 2022, sieht es trotz Wärme, Urlaub und fröhlichen Auszeiten eher nach einem Summer of Change aus. Auch die unter uns, die keinen Wandel wollen, können ihn nicht vermeiden, und viele fürchten, dass der Wandel diesmal nicht zum Besseren führt. Deshalb möchte ich hier nochmal an die Werte der Hippie-Generation erinnern und an Vorbilder wie Buddha und Jesus, und damit für Veränderungen werben, die Liebe und Frieden verstärken, im Privaten ebenso wie in der Politik. Gerade in Zeiten von Naturzerstörung, Pauschalverdächtigungen und Krieg brauchen wir solche Werte und Vorbilder.

Und wir brauchen auch heute noch solche Unbeugsamkeit wie die von Wolfgang Borchert, der den Zweiten Weltkrieg an der Ostfront erlebt hatte und dann mit diesem entschiedenen Nein zu Kriegsdienst und Rüstung zu einem Vorbild der Friedensbewegung wurde. Ein Nein, das sich nicht erschüttern lässt, egal welches Narrativ gerade den Feind schlechtredet und die eigene Seite für gut, gerecht und in Notwehr handelnd erklärt. Übrigens impliziert dieses Nein selbstverständlich nicht, dass eine menschliche Zivilisation ohne polizeiliches Waffenmonopol möglich wäre. Es wendet sich jedoch gegen jegliches Militär. Die Nationen auf Raumschiff Erde, unsrem Planeten A, zu dem es keinen zweiten gibt, auf den wir ausweichen könnten, dürfen sich nicht bekriegen. Egal ob in Ostasien, Afrika oder Amerika, jeder Krieg ist heutzutage ein Krieg ‚bei uns zuhause‘, in unserer WG.

Zu meinen höchsten Werten gehören übrigens neben Frieden, Liebe und Achtsamkeit auch Humor, denn Humor löst Verfestigtes. Radikal humorvolle Menschen bekriegen sich nicht.

Hat Jeff Bezos Humor?

Hat Putin Humor? Die Medien zeigen ihn als sturen Strongman. Immerhin hatte Hitler, mit dem Putin seit dem Ukrainekrieg gerne verglichen wird, Humor, wie dieses gut recherchierte Buch unmissverständlich zeigt. Mich überraschte das anfangs – ein Massenmörder mit Humor??? Leider hatte Hitler in Bezug auf die Kerngedanken seiner Weltanschauung, das ‚Eingemachte‘ seiner Identität, keinen Humor, nur außerhalb davon konnte er witzig sein.

Und wie steht es in dieser Hinsicht zum Beispiel um den Einzelhandelsvernichter Jeff Bezos, einem der Reichsten unter den Reichen? Juckt uns das? Mich schon. Weil ich mein Humorbuch über Amazon veröffentlicht habe. Die Krake Amazon hat mich mit der Bequemlichkeit ihrer Lieferbedingungen verführt, zweitens auch mit den 70% der Autoreneinnahmen, die ich dort für den Verkauf eines meiner E-Books erhalte, wo gibt es das sonst? Autoren bekommen sonst (jedenfalls im Print) 5-10 % der Buchverkäufe. Dennoch werde ich voraussichtlich nicht bei Amazon bleiben und suche nun aus verschiedenen Gründen für meine Bücher ein neues Zuhause.

Ein Fan meiner Texte hat in ihrem Taomagazin etwas über mein Humorbuch gepostet. Danke!!! Sowas hilft. Als Selfpublisher bin ich auf solche Fans als Multiplikatoren angewiesen. Willst du mich beim Bekanntmachen meines Buchs unterstützen? Dann schreib mich an, wo oder wie du das tun willst, und ich schicke dir das Buch.

Diesseits und jenseits der Geschichten

Nun paar Links für politisch Interessierte:

Maja Göpel hielt Anfang Juni auf der Re:publica 22 in Berlin eine flammende Rede für die sozialökologische Transformation. Wenn dur dir heute nur ein Video dir ansehen kannst, dann DAS!

In Deutschland landen 60% des Getreides als Futtermittel im Trog von Nutztieren, während sich weltweit eine Hungerkrise ausbreitet. Damit diese wertvollen Nahrungsmittel Menschen zur Verfügung stehen und nicht an Nutztiere in den Fleischfabriken verfüttert werden haben Maya Göpel, Luisa Neubauer und die Musikerin Dota Kehr mittlerweile 100.000 Unterschriften gesammelt für einen Petition an unseren Landwirtschaftsminister.

Macht Politik krank? Nicht nur das Lesen und Hören politischer Nachrichten macht krank, auch politische Arbeit macht die weniger Abgebrühten, weniger Dickfelligen krank. Immer mehr MdBs landen im Burnout.

Deutschland ist spitze! Jedenfalls als Exporteur von Waffen in Kriesengebiete.

Ein führender US-Politologe erklärt den Ukraine-Krieg als von langer Hand nato-seits geplant. Hat er Recht? Es ist nur ein Narrativ, aber eines, das mich nachdenklich macht. Vietnamkrieg, Irakkrieg, Afghanistankrieg, nun die Ukraine ….. wann hört das auf?

Und noch ein ganz anderer Blick auf den Krieg in der Ukraine, erzählt von einer Friedensaktivistin aus Schwedt an der Oder.

So bastelt sich jeder seine Story, was, warum und zu welchem Zweck geschieht. Wer von ihnen hat Recht? Können wir uns mit einem Teil unseres Bewusstseins im Trans-Narrativen verankern? Dann hätte der Frieden eine Chance, meine ich. Und vielleicht nur dann.

Veranstaltungen mit mir

Grad komme ich vom Sommerfestival des Ökodorfs Sieben Linden (23.-31. Juli), das ich zusammen mit meinem 12-jährigen Sohn für drei Tage besucht habe, und bin höchst begeistert von diesem Ort: Was für eine Oase an biologischer Vielfalt, menschlicher Lebensfreude und intelligentem, kooperativem Wirtschaften inmitten der Monokulturen einer naturzerstörerischen Welt! Ungefähr 100 Erwachsene und 40 Kinder leben hier, und sie wollen noch mehr werden. Zur Zeit plus die mehr als hundert Sommerfestivalbesucher, von denen die meisten jedes Jahr wiederkommen – ihr Umgang miteinander fühlte sich tatsächlich wie ein »Summer of Love« an. Hier durfte ich mein Buch »Sei dir selbst ein Witz« vorstellen (80 Interessierte kamen) und drei kurze Humorworkshops geben, auch einen für Jugendliche und einen für junge Erwachsene.

Nun steht noch das dritte der BoB-Camps diesen Sommer aus. Es findet im alten Forsthaus Germerode bei Kassel statt vom 15.-28. August und ist mit 40 Teilnehmenden komplett ausgebucht.

Am 6./7. September finden die einzigen Info-Tage für das am 22. Oktober beginnende fünfmonatige Winterretreat des Bachelor of Being statt.

Vom 31. August bis 4. September bin ich mit Regina Heckert im BeFree-Tantra Sommerfestival, vom 29. September bis 4. Oktober im BeFree Herbstseminar und dann auch wieder beim Silvester-Retreat, das in der Regel sehr früh ausgebucht ist.

Vom 7. bis 9. Oktober gebe ich einen Wochenend-Humorworkshop in Luzern am Vierwaldstätter See. Er beginnt am Fr Abend, 9. Oktober, um 18.30 h und geht bis So Nachmittag 9. Oktober 16 h. Anmeldung über Marita Capol, marita.capol@bluewin.ch. Veranstaltungsort ist Brigittas Werkraum Rhythmik.