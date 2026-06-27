Regeneration auf Mallorca

Der Vertrag ist gemacht: Ab 28. Oktober haben wir nun für 32 Tage dieses wunderbare Haus in Puerto Pollensa auf Mallorca. Dort wollen wir uns mit uns selbst, unserem Miteinander und dem Blick auf die Welt beschäftigen. Einerseits wird es eine Flucht vor der Novembertristesse in Deutschland sein. Andererseits ein Start in etwas ganz Neues, ein neuer Blick auf uns selbst und die Welt. Ideal für Menschen, die sich aus einer verpflichtenden Tätigkeit einen ganzen Monat frei nehmen können, sie können es »Bildungsurlaub« nennen. Oder für Selbständige, sie können dort remote arbeiten. Oder für Rentner, die den Winter lieber im Süden verbringen. Wir alle können uns hier außerhalb unseres gewohnten Alltags noch einmal selbst neu erfinden.

Meditation, Workshop und Urlaub

Wir haben dort für diese 32. Tage drei Doppelzimmer zu vergeben. Die kosten 2.000 € für jeden von euch. Das sind 62,30 € pro Tag für Halbpension; Seminarkosten, alle Nebenkosten, Frühstück und ein warmes Abendessen sind darin enthalten. Voraussichtlich werden wir zu zehnt sein. Ein paar der Teilnehmer stehen schon fest.

An drei Tagen in der Woche wird es von 10-13 h ein Seminargeschehen geben, mit Elementen aus »Ekstatisch leben« und anderen meiner Seminare. Jeden Tag eine stille Meditation geben und jeden Tag Tanz. Themen & Schwerpunkte werden wir nach Bedarf und auf Wunsch der Anwesenden ändern, im Rahmen einer Grundstruktur von: 9 h Frühstück, 10-13 h Seminar (an drei Tagen / Woche). Nachmittags frei. Um 19 h ein warmes Abendessen.

Freizeit im Paradies

Das Catering (vegetarisch, mediterran, lokaler Einkauf, vorzugsweise bio) macht für uns Lynn. Hier seht ihr ein Foto von ihr und erfahrt, warum ich für diesen Monat auf Mallorca auf eines meiner Prinzipien verzichte. Mittags könnt ihr im Ort ausgehen, da gibt es Fischrestaurants und Bioläden, oder ihr bereitet auch selbst was zu in unserer Küche. Eines der DZ hat sogar eine eigene Küche.

Ihr könnt im Ort Fahrräder mieten und auch zu Fuß wandern. Der Strand ist in Fußweite. Die Sommerhitze ist vorbei, das Wasser hat im November noch circa 20 Grad,. Die Luft tagsüber ein bisschen höher, nachts niedriger. Die Landschaft um die Nordspitze der Insel um Cap Formentor herum ist überwältigend schön und nicht überlaufen. Unsere Gemeinschaft im Haus ist soll Bodenstation und Anker sein, in der paradiesischen Umgebung könnt ihr eigene Wege gehen. Ihr könnt auch im Haus (WLAN überall vorhanden, wir haben zwei Router) an einem Projekt arbeiten und so das Schöne mit dem Nützlichen verbinden.

Hier die Klimaprognose für Mallorca im November:

Tageshöchsttemperatur: 19–22 °C

Nachttemperatur: 10–14 °C

Sonnenschein: 5–7 Stunden pro Tag

Regentage: 6–9 (meist einzelne Schauer, keine Dauerregenperiode)

Meerestemperatur: 19–21 °C

Lufttemperatur im Monatsverlauf:

Anfang November: häufig 21–24 °C, einzelne Tage bis 25 °C

Mitte November: meist 19–22 °C

Ende November: eher 17–20 °C

Wassertemperatur:

Anfang November: 21–22 °C

Ende November: 19–20 °C

Die großen Lebensfragen

Voraussichtlich wird Manuela Leschkowitz vom 2. bis 14. November dabei sein und Aufstellungen anbieten. Diese und die Einzelstunden bei ihr oder bei mir kosten 90 € extra (pro Coachingstunde und pro Aufstellung).

So könnt ihr euch im Coaching oder bei Aufstellungen den großen Lebensfragen widmen: Warum bin ich hier? Was ist meine Vision, meine Kernkompetenz, mein Wirkungsraum, meine Reichweite? Bis hin zu: Was können wir tun für den Frieden in der Welt?

Alles weitere über schneider@connection.de.

Hier erstmal ein paar Fotos von der Umgebung:

Hier nun vom Haus und den Gemeinschaftsräumen:

und nun von den zu vermietenden Zimmern: