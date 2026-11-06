Vor Kurzem hatte ich einen Traum. Obwohl ich gar nicht geschlafen habe. Deshalb müsste man es eigentlich einen Tagtraum nennen. Oder eine Vision. (Um ganz ehrlich zu sein: Ich hatte einen Joint geraucht, lag tiefenentspannt in der Sauna und folgende Geschichte lief vor meinem inneren Auge ab).

Ich war auf eine Gartenparty bei einem Freund eingeladen. Als ich dort ankam, war es ein wunderschönes Fest. Mit liebevollen Menschen, gutem Essen, erfrischenden Getränken, herrlichem Wetter und einer grandiosen Stimmung.

Nach einiger Zeit musste ich allerdings das stille Örtchen aufsuchen. Auf dem Weg zur Toilette kam ich an einer Tür vorbei, die mir bis dato unbekannt war. Vor dieser Tür stand ein faszinierend und doch leicht zwielichtig aussehender junger Mann. Er zischte mir zu:

„Hey du, willst du mit hoch?“

„Wie, mit hoch?“, fragte ich.

„Na, hier hinter der Tür ist der Aufzug. Da geht’s weiter nach oben, aufs nächste Level.“

„Was meinst du mit Level?“

„Na ja, du weißt schon. Level! Ihr im Deutschen sagt ja Stockwerk. Hoch! Es geht hoch hinaus, ins nächste Stockwerk.“

Sein Deutsch war etwas gebrochen, aber dann verstand ich. Im Englischen spricht man ja auch vom next level, wenn man das nächste Stockwerk eines Gebäudes meint.

Ich dachte nicht lange nach und sagte: „Ja, natürlich!“

„Aber eines musst du wissen“, fügte er hinzu. „Der Aufzug hier, der fährt nur hoch und nicht mehr runter.“

Kein Problem, dachte ich mir. Dann nehme ich eben die Treppe runter.

Also stieg ich in den Aufzug und fuhr mit ihm ins nächste Stockwerk.

Dort war die Party ebenfalls in vollem Gange. Die Wohnung war voller wunderschöner Menschen. Irgendwie kam es mir vor, als würden auf diesem Stockwerk alle besser aussehen und wären noch besser gekleidet.

Zunächst ging ich auf die Toilette, denn glücklicherweise gab es auch auf diesem Stockwerk auch eine. Anschließend holte ich mir ein Getränk. Interessanterweise gab es hier nicht nur Erdbeerbowle und Semmeln, sondern Champagner zu trinken und Kaviar zu essen. Ich war überwältigt und genoss die Feier mit diesen wunderschönen und interessanten Menschen.

Wie es nun einmal so ist, musste ich nach zwei, drei Gläsern Champagner wieder auf die Toilette. Und wieder kam ich an der Aufzugtür vorbei. Und wieder stand mein Freund vor dem Aufzug und zwinkerte mir zu.

Also ging ich zu ihm und fragte: „Du, gibt’s auch noch ein höheres Stockwerk?“

„Ja klar! Willst du mit? Ich fahre jetzt hoch.“

Ja, natürlich gehe ich mit hoch!, dachte ich mir.

Im nächsten Stockwerk angekommen, benutzte ich wie zuvor erst einmal die Toilette. Und schon dort fragte ich mich: Wo bin ich denn jetzt gelandet? Alles war aus Marmor und Gold.

Als ich aus der Toilette kam, fiel mir auf, wie unglaublich stilvoll dieses Stockwerk eingerichtet war. Die Möbel bestanden aus dunklem Holz mit aufwendig geschnitzten Verzierungen. Grandiose Kunstwerke hingen an den Wänden. In dem weitläufigen, offenen Raum stand ein großer Flügel, an dem ein Pianist meisterhafte Kompositionen zum Besten gab.

Ein Butler lief direkt an mir vorbei und reichte mir ein Glas aromatischen Rotwein. Er erzählte mir noch etwas über dessen Herkunft und Geschmack, wovon ich allerdings nicht viel verstand. Ich konnte nur schmecken, dass dies mit Abstand der beste Wein war, den ich jemals in meinem Leben gekostet hatte.

Der Butler fragte mich, ob ich anschließend vielleicht noch eine Zigarre und ein Glas Whisky genießen möchte. Sobald ich den Wein verkostet hätte, könne ich mich auf den Balkon begeben, wo man mir beides servieren würde.

Also lauschte ich zunächst den zauberhaften Klängen des Pianisten, genoss meinen Rotwein und begab mich anschließend auf den Balkon.

Dort saßen zwei perfekt gekleidete ältere Männer in Anzügen und eine geradezu anbetungswürdige Frau in einem schillernden Ballkleid. Ich setzte mich zu ihnen und war sofort verzaubert von ihrer Eloquenz und den Themen, über die sie sprachen.

Ich brachte mich ins Gespräch ein. Es ging um Wirtschaft, um Politik und um die Zukunft der Welt. Schnell wurde mir bewusst, dass diese Menschen äußerst einflussreich waren. Sie sprachen darüber, wie sie durch ihre Macht, ihre Kreise, ihre Familien und Dynastien die Welt in den nächsten Jahrzehnten, ja sogar Jahrhunderten lenken würden.

Doch ihre Intelligenz schien meine bei Weitem zu übersteigen. Und so zog ich mich irgendwann aus dem Gespräch zurück.

Da fiel mir etwas auf. Hier waren nur noch eine Handvoll Menschen. Von Stockwerk zu Stockwerk wurde die Party exklusiver. Exklusiv – das bedeutet ja im Grunde nichts anderes, als dass andere ausgeschlossen werden.

Es war also nur noch ein ganz enger Kreis von Menschen übrig geblieben. Gleichzeitig wurde die Feier aber auch von Stockwerk zu Stockwerk auf eine gewisse Weise interessanter. Und so begann ich mich nach einem anderen Ort zu sehnen. Ich wollte wissen, wie es ist zu noch exklusiveren Kreisen zu gehören.

Ich begab mich wieder in Richtung des Aufzugs. Der Aufzugsführer lächelte mich bereits schelmisch an, als ich auf ihn zulief. Ich nickte ihm zu. Er nickte mir zu. Und schweigend stiegen wir in den Aufzug und fuhren ins nächste Stockwerk.

Als ich dort hinaustrat, wurde ich aufs Neue überrascht und überwältigt. Es gab nur einen einzigen Raum, gestaltet in Schneeweißen und Beige. An einer Wand hing ein großes Gemälde, das in zarte Orange- und Rottöne getaucht war. Alles strahlte Ruhe und Frieden aus.

In der Mitte des Raumes saßen ein Mann und eine Frau in weißen Gewändern auf Meditationskissen. Ihre Augen waren geschlossen und sie befanden sich offensichtlich in tiefer Versenkung. Weil ich nicht wusste, was ich tun sollte, und die beiden nicht stören wollte, setzte ich mich einfach zu ihnen.

Nach einiger Zeit der Versenkung begannen meine Gedanken sich auf eine seltsame Weise zu verformen. Ich hatte plötzlich das Gefühl, als könnten wir in Gedanken miteinander kommunizieren. Und dann erkannte ich etwas Unglaubliches.

Diese Menschen waren der wahre Gipfel der Menschheit.

Sie konnten durch ihr Bewusstsein das Bewusstsein aller anderen Menschen beeinflussen. Und sie wollten Gutes. Sie wollten Liebe und Frieden in die Welt bringen. Sie waren Heilige.

Ich saß bei ihnen und vergaß die Zeit. Ich wurde eins mit ihnen. Ich wurde eins mit dem Kosmos. Ich verstand die letzten Geheimnisse der Existenz.

Doch dann begann etwas in mir zu zucken. Ein Gedanke regte sich: Was kann von hier aus noch kommen? Was steht über all dem? Also stand ich von meinem Kissen auf und ging wieder zum Aufzug.

„Geht es noch weiter nach oben?“, fragte ich den Aufzugsführer.

Er nickte nur langsam und andächtig. So stieg ich wieder zu ihm in den Aufzug. Er drückte den Knopf und wir fuhren hoch.

Dort oben, auf der nächsten Stufe, empfing mich eine junge, freundlich aussehende Frau mit einem sanften Lächeln. Und augenblicklich verstand ich:

Dies war die höchste Stufe. Die Liebe war die höchste aller Stufen.

Es waren auf dieser Stufe zwar nur noch wir beide, aber wir liebten uns. Das erkannte ich von der ersten Sekunde an. Und so sollte es auch sein. Wir waren ein Herz und eine Seele. Wir konnten über alles sprechen, zusammen lachen und weinen und wir hatten grandiosen Sex.

Wir lebten für eine lange Zeit glücklich und zufrieden miteinander dort oben, auf dem höchsten Stockwerk, auf dem höchsten Level der Existenz, gebadet in unerschöpflicher, tiefer Liebe.

Doch eines Nachts durchzuckte mich wieder ein Gefühl. Eine Angst: Was, wenn meine bezaubernde Frau eines Tages auf das nächste Level fährt? Denn ich wusste: Die Stufen steigen immer weiter an. Und auf der nächsten Stufe konnte es nur noch einen geben.

Es war, als hätte sie denselben Gedanken gehabt. Denn von diesem Morgen an war etwas zwischen uns zerstört. Das zarte Band zwischen uns war gerissen. Argwohn hielt Einzug in unsere Beziehung und von Tag zu Tag schien ein größerer Schatten über unserem bis dahin so glücklichen Leben zu liegen.

Lange sprachen wir es nicht aus. Doch eines Tages brachte ich meine Sorgen zur Sprache. Ich gestand meiner Frau, dass ich Angst hätte, sie könnte mich eines Tages verlassen, um auf das nächste Level zu gelangen.

Sie brach in Tränen aus. Sie war außer sich darüber, dass ich sie einer solchen List beschuldigte. Dass ich tatsächlich glaubte, sie würde mich einfach verlassen. Mir tat es unglaublich leid. Unter Tränen entschuldigte ich mich bei ihr und versprach, für immer bei ihr zu bleiben.

Unsere Beziehung begann sich langsam wieder zu wandeln und zu heilen. Und dann, eines Tages, überkam mich in einem Gefühl tiefer Liebe eine Idee. Ich ging zu ihr und sagte: „Es gibt noch eine höhere Stufe. Doch auf dieser Stufe kann nur einer existieren. Ich wünsche mir für dich, dass du auf diese Stufe gelangst. Also bitte, geh du zum Aufzug und fahre auf die nächste Stufe.“

Sie antwortete etwas zu schnell: „Wow! Danke, mein Schatz!“

Diese Antwort traf mich wie ein Schlag ins Gesicht. Wut stieg in mir auf.

„Du hast mich von vornherein nur manipuliert!“, schrie ich sie an. „Du wolltest die ganze Zeit nur, dass ich dir den Vortritt lasse! Sollst du doch auf dieser Stufe verrotten!“

Ich sprang auf und hetzte zum Aufzug. Ich stürmte durch die Tür und schrie den Aufzugsführer an:

„Na los! Bring mich auf das höchste Level!“

Der Aufzug begann zu fahren. Und diesmal fuhr er für eine sehr, sehr lange Zeit. Er schien endlos mit einer irrsinnigen Geschwindigkeit nach oben zu rasen. Ein zerreißendes Gefühl von Erwartung, Lust, Hochmut und Arroganz strömte durch mich.

Ich wusste, dass ich dort oben nicht mehr nur ein Mensch sein würde. Ich würde der Herrscher sein. Ich würde die Macht sein, die über allem steht.

Ich würde Gott sein.

Und dann kam der Aufzug an. Die Türen öffneten sich. Ich trat hinaus. Sofort schlossen sich die Aufzugtüren hinter mir und der Aufzug sauste wieder nach unten, in den unendlich tiefen Aufzugsschacht.

Und hier oben war ich nun vollkommen allein. In einem gänzlich weißen Raum, in dem sich nichts befand, außer dem unendlich tiefen Aufzugsschacht nach unten.