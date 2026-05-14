Lust auf einen Bildungsurlaub auf Mallorca? Einen ganzen Monat lang, wenn sich in Deutschland die Novembertristesse über das Land senkt! Und damit die ethische Bilanz dieser Öko-Sünde erträglich wird, müsstet ihr das mit Friedensaktivismus wieder ausgleichen, denn die größte Sünde gegen die Natur ist die Militarisierung. Sie zerstört Menschenleben, das ist das Schlimmste. Die Vorbereitung auf den Krieg aber zerstört auch dann schon Natur und damit indirekt Menschenleben, wenn es gar nicht zum Krieg kommt. Auf den sich alle doch vorbereiten, während sie sagen, dass sie ihn gar nicht wollen. Durch die intensive Vorbereitung darauf aber rufen sie ihn geradezu herbei.

Urlaubsretreat auf Mallorca im November

Deshalb lasst uns ab Ende Oktober abhauen aus der deutschen Tristesse. Das politische Malheur haben wir schon jetzt. Im November fügt sich dem, wie um die deutsche Misere jahreszeitlich zu vertiefen, noch die des Bluesmonats November hinzu.

Wir haben uns deshalb entschieden, diesen Monat in Puerto Pollensa zu verbringen, auf der vom Massentourismus weit entfernten Nordseite dieser Insel.

Hier seht ihr ein paar Bilder von unserem schönen Haus dort, an einer Bucht auf der Nordküste der Insel.

Wer kommt mit?

Als erstes haben wir drei Paarplätze zu vergeben. Ihr müsst dazu nicht verheiratet sein, es geht auch, wenn ihr euch einen Monat lang ein Doppelzimmer teilen wollt, ohne dass das euch in eine Freundschafts- oder Beziehungskrise stürzt. Als Halbpension in diesem superschön eingerichteten Haus. Wir werden dort zu zehnt wohnen werden, in Fußweite vom Strand.

Der Tagesablauf

Täglich wird es eine gemeinsame Meditation geben. Außerdem Yoga oder sonst eine Körperarbeit und auf jeden Fall auch Tanz. Und eine Zeit der Stille, in der nicht gesprochen wird. Zwei mal am Tag wollen wir gemeinsam vegetarisch/vegan essen. Lynn wird das zubereiten, ein Frühstück und ein warmes Essen. Sie war schon zwei Mal bei uns in der WG in Greven und ist eine angenehme Mitbewohnerin. Sie kocht super lecker und wird im November auf Mallorca das Catering übernehmen.

Lynn ist 26 Jahre alt. Diesen Sommer schließt sie ihr Tanztherapiestudium an der Uni Hamburg ab. Auf Mallorca will sie uns nicht nur kulinarisch verwöhnen, sondern wir werden auf Mallorca auch mit ihr tanzen. Hier ein paar Bilder dazu, die sie mir gerade geschickt hat. Sie zeigen die Lust an der Bewegung.Stillsitzen in der Meditation? Gut. Lustvoll sich bewegen?Auch gut. 😊

Vertiefung des Lebensthemas

Wer in unserer gemeinsamen Zeit auf Mallorca Einzelcoachings braucht, kann bei mir ein Paket mit 5 Coachings à 60 min für 400 € bekommen, das schriftlich vorbereitet, begleitet und nachbereitet wird. Darin kannst du mir dein Lebensthema nennen oder was immer dich in der Tiefe beschäftigt. Ein Monat in der schönen Umgebung in diesem Urlaubs-Retreat am Meer, begleitet von Meditation, in guter Gesellschaft, kann dir mit deinem Thema eine Vertiefung bieten, wie du sie manchmal selbst in mehrjährigen spirituellen Trainings nicht erfährst, denn unser Miteinander in der kleinen Gruppe wird ein sehr persönliches sein.

Aktuell ergibt unsere Kalkulation, dass wir für den Monat Halbpension pro Person 1.500 bis 2.000 € einnehmen müssen, also 3.000 € is 4.000 € pro Zimmer. Ihr braucht dann also nur noch die Fahrtkosten bis nach Puerto Pollensa und das, was ihr sonst noch auf der Insel ausgeben wollt, für Ausflüge oder zusätzliches Essens. Wir haben im Haus zwei Küchen, da könnt ihr euch auch selbst was zubereiten.

Wenn das grundsätzlich für dich infrage kommt, schreibe mich schon mal an! Dann weiß ich wie groß das Interesse überhaupt ist und kann die Daten präzisieren.

Aktuell gehe ich von 30 bis 33 Tagen aus, vom 28. Oktober bis zum 30. November.

Für November auf Mallorca wird eine Ø-Temperatur von 18 Grad sowohl für die Luft wie fürs Wasser angegeben. Man kann dort also noch baden und sich am Strand oder bei uns im Patio in der Sonne räkeln.

Flugscham ade?

Bisher galt bei mir immer, dass ich wegen des Fußabdrucks von Flugreisen bei meinen Seminaren mit dem Flugzeug Anreisende nicht akzeptiere. Warum jetzt eine Ausnahme? Weil die weltweite und insbesondere deutsche militärische Aufrüstung inzwischen solche wahnwitzigen Werte erreicht hat, dass ein der Verzicht eines Einzelnen, der ansichts dessen brav öko-mäßig reist, lächerlich wirkt. Eine Stunde Kampfpilotentraining im Eurofighter verbracht 17 Mal so viel CO2 wie der Hin- und Rückflug von Deutschland nach Mallorca. Ein Jahr lang völlig aufs Auto zu verzichten und stattdessen die Öffis nehmen und das Fahrrad erlaubt circa 3 solche Mallorca Flüge – oder 10 min Eurofighter Training.

Wobei solch ein Pilot ja nicht mal eben nur 10 Stunden trainieren muss, um bereit zu sein für den Ernstfall. Ein aktiver Eurofighter-Pilot fliegt im Durchschnitt etwa 100 bis 150 Stunden pro Jahr, sagt mir meine KI gerade. Die NATO fordert sogar, dass Kampfpiloten mindestens 180 Flugstunden pro Jahr absolvieren, um den vollen Kompetenzerhalt zu gewährleisten. Sollten wir angesichts dessen auf den Mallorca-Flug verzichten, in der Hoffnung, dass der angehende Kampfpilot der NATO in einem Jahr statt 180 Flugstunden zum »Kompetenzerhalt« mal nur 179 Stunden und 56 Minuten übt???

Sich entspannen für den Frieden 😊

Ich plädiere stattdessen dafür, dass ihr mit uns nach Mallorca kommt, egal ob per Auto + Schiff oder Flugzeug. Zum Kompetenzerhalt unseres Pazifismus! Denn auch das wird in dem Monat auf Mallorca eingeübt: der innere Frieden. Aber nicht nur das. Wenn wir unsere Innere Arbeit, die Schattenarbeit, gemacht haben, werden wir nicht mehr unsere inneren Dämonen auf äußere Feinde projizieren und uns den Frieden von deren Vernichtung erhoffen. Dann können wir wirklich in Frieden sein und strahlen diesen auch aus. Oder wenden uns, nun innerlich gereinigt, mit heiligem Zorn den Rheinmetall-Profiteuren und all den anderen Kriegstreibern zu.

Frieden innen und außen, das wünsche ich mir und uns allen.

Auch deshalb: Lass uns einen November miteinander auf Mallorca verbringen!