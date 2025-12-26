Macht und Demütigung

Freude an Demütigung und die Genugtuung, einen gehassten Menschen unterworfen zu haben, in unserer menschlichen Fantasie kommt das oft genug vor. So sind wir Menschen eben. Wenn das, was die Fantasie einem da eingeredet hat, durch für ihn günstige Umstände schließlich Wirklichkeit geworden ist, wie groß ist die dabei entstandene, von ihm doch so sehnlich erwünschte Befriedigung seiner bösen Lust dann tatsächlich?

Über Nachbarschaft habe ich hier ja schon geschrieben. Die Geschichte hat sich fortgesetzt. Mein örtliches Bauordnungsamt hat dem Wunsch meines Nachbarn, mein Projekt einer naturnahen Lebensweise nach Möglichkeit zum Erliegen zu bringen, inzwischen nachgegeben. Nachgeben müssen? Vielleicht haben die Beamten sich dadurch vor weiterem Genörgel von Seiten dieses mich, meine Art, meinen Charakter und meine Lebensweise hassenden Menschen schützen wollen. Mussten sie das, oder war das vorauseilender Gehorsam gegenüber dem sie Bedrohenden? Haben sie eine Dienstaufsichtsbeschwerde befürchtet?

Wie wurde Kafka kafkaesk?

Ich beschreibe das hier, weil ich es persönlich erlebt habe. Ich könnte dazu auch schweigen. »Shit happens«, das weiß ja jeder. Diesmal traf das Pech der Verhältnisse, wie sie hierzulande eben sind, nunmal meine Person. Schweigen fällt mir leicht. Als Meditationslehrer unterrichte ich ja das Einsinken in die Stille, und es stimmt, dass ich grundsätzlich lieber schweige als zu sprechen.

Hier mache ich eine Ausnahme und veröffentliche mein persönliches Pech. Nicht, um Beileid zu bekommen – Beileidsbekundungen beschämen mich eher. Ich veröffentliche diese Geschichte aus zwei Gründen. Erstens, um zu verstehen, was da passiert; es zu beschreiben hilft mir dabei. Zweitens – hier kommt mein Sendungsbewusstsein ins Spiel, mein Nachbar würde es Größenwahn nennen – um diesem gesellschaftlich so weit verbreiteten Phänomen Einhalt zu gebieten. Wollte das auch Kafka mit seinen Schriften, oder schrieb er sich da nur etwas von der Seele? Vielleicht beides.

Resignation

Mit meinem Anliegen einer naturnahen Lebensweise sympathisierende Beobachter des Geschehens im Rathaus meiner Kleinstadt Greven sagen: »Die Behörde konnte nicht anders«. Die Gesetze sind halt so, auch wenn sie in meinem Falle nicht nur für mich Schaden anrichten, sondern für die ganze Gemeinde und darüber hinaus. Es wird ja durch diese Gesetze gerade das unterbunden, wofür sie geschaffen wurden. Eine politische Initiative, sie zu ändern sei jedoch so gut wie aussichtslos und brauche jedenfalls einen sehr langen Atem – ein 73-jähriger lebt nicht mehr lang genug, umso sowas zu Ende zu bringen. Obwohl so viele unter dem Unsinn dieser Gesetze leiden, versucht deshalb keiner sie zu ändern. Resignation ist die Folge.

Wenn die Politik es wünscht …

Oder ist es nur die Anwendung der Gesetze, die Schaden anrichtet, weil die zuständigen Juristen und Ressortleiter das Projekt nicht verstehen und vorhandene Spielräume nicht ausnützen? Mir werden Fälle genannt, in denen »die Politik« krass regelverletzende Projekte geduldet hatte, weil »es so erwünscht war«. Als Beispiel wird mir ein Biergarten ohne Sanitäranlagen in einem Naturschutzgebiet nicht weit von meinem Wohnort genannt. Man spricht hier in Greven von vielen weiteren Beispielen, wo Nachbarn einander schikanieren könnten, weil die Gesetze eben so sind, wie sie sind. Trotzdem denunzieren die Nachbarn einander nicht, man hält still. Wer ohne Bausünde ist, werfe den ersten Stein, hätte Jesus dazu vielleicht gesagt. Oder, um hier einen Medizinerspruch zu kolportieren: Es gibt keine gesunden Menschen; die sich für gesund halten, sind nur noch nicht genug diagnostiziert worden. So gesehen gibt es auch keine sich korrekt verhaltenden Bürger.

Hasskommentare

Ausnahmen wie mein Nachbar bestätigen die Regel, dass Nachbarn meist klug genug sind, einander nicht bei den Behörden zu verpetzen. Meine fröhliche, sozial- und naturverbundene Lebensweise, zu der ich ihn anfangs großzügig einlud, weckte bei ihm anscheinend Neid und das Gefühl, dass das nicht sein dürfe. Auch mein Webauftritt mit Humorcoaching und Meditation scheint ihn erregt zu haben. Humor? Dem werde ich schon zeigen, wie ihm das Lachen vergeht! So postete er auf allen ihm zugänglichen Kanälen in Hasskommentaren, was für ein Heuchler ich sei, und dass er mir die Gutmenschenfassade vom Gesicht reißen würde; als mein Nachbar würde er mich ja nur zu gut kennen und wissen, was Sache ist.

Nachdem ich diese Hasskommentare überall gelöscht und ihn dann gesperrt hatte, erfand er sich neue E-Mails, um mich weiter beschuldigen zu können, aber der Stil dieser Kommentare verriet hin. Mein Online-Berater half mir dabei. All das kostete mich Zeit und Geld, und ich musste und muss weiterhin auf der Hut bleiben.

Wo kein Kläger, kein Richter

In der Phase, in der ich vielleicht zu nachdrücklich um seine Freundschaft warb, sagte mein Nachbar immer wieder: »Wo kein Kläger, kein Richter« und wies mich darauf hin, welche Vorschrift ich eventuell nicht beachtet haben könnte, weil ich sie vielleicht zu wenig kenne oder nicht ernst nähme. »Ich sag’s dir ja nur!«, sagte er, angeblich um mich zu warnen, damit ich mich nicht bei den Behörden in die Nesseln setzen würde. Währenddessen dokumentierte er so gut er konnte, was ich in meinem Garten tat und hatte längst das Bauordungsamt darüber informiert. Sein Vorgehen war dabei den Beamten gegenüber so nachdrücklich und offenbar erfolgreich, dass sie schließlich ohne mein Wissen eine Begehung des Geländes vornahmen.

Legale Grauzone

Warum hab ich mich nicht vorher schlau gemacht, dass diese Gefahr besteht, fragen mich nun einige in meinem Freundeskreis. Hab ich doch! Andere Jurtenbesitzer werden in Ruhe gelassen. Sie haben freundlichere, weniger auf Krawall gebürstete Nachbarn. »Legale Grauzone« heißt dieses Feld überall, und die Wissenden sagen: »Du darfst halt keinen bösen Nachbarn haben«. Da ich ein friedlicher Mensch bin, dem es leicht fällt, Mitmenschen entgegen zu kommen, und der noch nie unter einem Nachbarschaftskonflikt zu leiden hatte, war ich diesbezüglich optimistisch.

Was hat das mit mir zu tun?

Warum ist das Malheur trotzdem passiert? Und dann unvermeidlich die Frage: »Warum gerade mir, und was will mir das sagen?« Diese introspektive Standardfrage aller, die bei dem, was ihnen zustößt, auch die eigene inneren Bereitschaft dazu prüfen. Meine Antwort: Es gibt eben Fälle, da kann auch der friedlichste Mensch nicht in Frieden leben, »wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt«, wie Friedrich Schiller in Wilhelm Tell dieses Phänomen so zeitlos klug auf den Punkt brachte. Manchmal hilft auch der friedlichste Umgang mit »so einen« nicht oder fordert dessen Wunsch Macht auszuüben und andere zu demütigen sogar noch mehr heraus.

Dummheit und schlichtes Gemüt …

Jedenfalls kickt mich der böse Nachbar aus meiner Komfortzone hinaus in eine »Flucht nach vorn«. Hin zu den Autoritäten meiner Kleinstadt, zu denen ich mich sonst vielleicht kaum hinbewegt hätte. Nun muss ich auf die Influencer dieser Gesellschaft zugehen, die ich zeitweilig fast aufgegeben hatte, wenn auch nicht ganz so böse, überheblich, ernüchtert oder verzweifelt, wie der Kabarettist Georg Schramm es in dieser 4,5 min Rede im Jahr 2000 auf den Punkt brachte: »Dummheit und schlichtes Gemüt sind der genetisch bedingte Normalzustand der menschlichen Spezies.«

Das Unglück der Neider

Mein Nachbar muss sehr unglücklich sein. Allein schon einem anderen Menschen sein Glück zu neiden ist ja schon ein erbärmlicher und qualvoller Zustand. Dann auch noch zu erleben, dass es ihm schier nicht gelingt, mir meine Lebenslust zu nehmen. Schaden konnte er mir, immerhin das ist ihm gelungen, vielleicht in Höhe von 10 bis 15 tausend Euro. Aber vernichten? Nicht meine Person, nicht mein Projekt, und sogar meine Laune konnte er nur vorübergehen vernichten. Es bleibt ihm also der Neid.

So’n Scheiß …

Ich hasse ihn nicht, ich bedaure ihn. Ihn zu hassen würde mich doch selbst unglücklich machen. Mich an ihm zu rächen – es gäbe einiges, womit ich ihn denunzieren könnte – würde den amtlichen Vorgang meiner Schädigung nicht mehr ungeschehen machen und mir dabei weitere Lebenszeit stehlen »für so’n Scheiß«. Ich darf mir ja wählen, mit was für Menschen ich mich in der Nähe umgeben will. Mit so einem nicht. Seine unermüdlichen Versuche, weiterhin mit mir in Kontakt zu treten durch weitere öffentliche Beschuldigungen habe ich deshalb unterbunden.

Mein persönlicher Putin?

»Da hast du deinen Putin gefunden«, höre ich von einigen aus meinem Resonanzraum. Irrtum, antworte ich. Putin mag ein kaltblütiger Regent sein, dumm jedoch ist er nicht und auch nicht unfähig zu verhandeln. Die NATO hatte alle seine roten Linien mit der ihr eigenen Arroganz ignoriert und dann gehofft, mit einer immer noch stärker ausgerüsteten Ukraine in diesem schon so lange andauernden Stellvertreterkrieg den Gegner Russland schwächen zu können. Mein Nachbar hingegen ist kein kluger Stratege, sondern eine traumatisierte Seele, die es nicht ertragen kann, nebenan miterleben zu müssen wie da Menschen liebevoller, fröhlicher und humorvoller leben, als es ihm selbst gelingt. Solch ein Projekt muss zerstört werden, sagt der kranke Teil in seiner Seele.

Spielräume

Mein Fazit aus diesem Geschehen ist nicht, den mich schädigenden Nachbarn nun meinerseits zu schädigen. Stattdessen habe ich mich an die Autoritäten meiner Kleinstadt gewandt, um die Jurte und mein Gartenprojekt zu einem öffentlichen Anliegen zu machen: raus aus meiner Komfortzone, hinein in die Gesellschaft, denn ich bin ja nicht der Einzige, der unter diesen Umständen leidet. Vieles liegt nun in der Hand der Beamten, die in der Anwendung ihrer Gesetze durchaus Spielräume haben. Der § 35 Absatz 1. 4 des BauGB beispielsweise bietet einen solchen, wenn ein Projekt »wegen seiner besonderen Zweckbestimmung nur im Außenbereich ausgeführt werden soll«, wie das Gesetz es formuliert.

Mehr zu den durch meine »Flucht nach vorn« initiierten Projekten bald in diesem Blog. Eins davon ist »Greven als Brückenstadt«. So könnte es sich doch noch erweisen, dass »der Geist, der stets das Böse will« (weil er nicht anders kann), wie in Goethes Faust – im Falle meines Kontrahenten unbeabsichtigt – eines Tages zu einem guten Schöpfer geworden sein wird.

Schöpfung und Zerstörung

Ein bisschen genauer zitiert, sagt Goethe im Faust:

Ich bin ein Teil von jener Kraft,

Die stets das Böse will und stets das Gute schafft. …

Ich bin der Geist, der stets verneint!

Und das mit Recht; denn alles, was entsteht,

Ist wert, dass es zugrunde geht;

Drum besser wär’s, dass nichts entstünde.

So ist denn alles, was ihr Sünde,

Zerstörung, kurz das Böse nennt,

Mein eigentliches Element.

Offensichtlich gibt es Menschen, die »mit Recht« wollen, dass das, was gerade entsteht oder schon entstanden ist, »zugrunde geht«. Sie sind die Widersacher der Kreativen. Doch auch Zerstörung kann kreativ sein, auch durch sie kann Neues entstehen. Schauen wir mal, was aus dem zerstörerischen Impuls meines Nachbarn bei uns Neues geboren werden will.