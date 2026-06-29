Spätestens mit dem Thriller „Matrix“ kam der Gedanke auf, dass wir alle möglichweise in einer virtuellen Welt leben und mit uns „gespielt“ wird. Doch jenseits der Unterhaltungsindustrie beschäftigen sich Wissenschaftler ernsthaft mit dieser Frage, allerdings, und naturgemäß, ganz anders, als wir Laien uns das vorstellen. Eindrucksvoll fasst dieses Video den Kenntnisstand zusammen: Leben wir in einer Simulation? Der Fruchtfliegen-Beweis. Sollte deine Weltanschauung also beim Anschauen dieses 12-Minuten-Videos ins Trudeln kommen, dann empfehle ich dir vor allem die letzte halbe, unerwartet beruhigende Minute. Und wenn das nicht genügt, dann schalte auf Harald Leschs kurze Betrachtung „Leben wir in einer Matrix?“ um. Sie dürfte dich zum Schmunzeln bringen.