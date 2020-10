Kultur & Bildung

Wer braucht schon Bildung? Auf dem Weg zurück zur Natur, der uns von den Verirrungen der Anthropozäns heilen soll, ist doch je weniger Bildung, Industrie, Technokratie und Regelungswahnsinn, um so besser! So einfach ist es leider nicht. Wir Menschen sind nun mal kulturelle Wesen. Wenn wir keine Kultur haben, erfinden wir eine. Einen Weg zurück zum einfachen, naturnahen, kulturlosen Primaten gibt es für uns nicht. Aber vielleicht können wir die Kultur, die wir haben wollen, uns erschaffen?! Oder wenigstens die Kultur unserer Träume erstmal im Kleinen einüben, in Beziehungen, Familien und Gemeinschaften und sie dort auf Herz und Nieren prüfen, auf Tauglichkeit und Nachhaltigkeit, ehe wir versuchen, damit den Rest der Welt zu beglücken.

Die Suche nach der für uns alle passenden Kultur, das wäre eine großartige, wenn nicht die zentrale Aufgabe von Bildung. Das wäre dann nicht nur ein Anhäufen von Wissen und eine Anpassung an Bestehendes, sondern ein Experimentieren und Ausprobieren, mit der wohl unvermeidlichen Begleiterscheinung einer ‚ganzheitlichen‘ Persönlichkeitsentwicklung. Der Bildungsbegriff des Wilhelm von Humboldt braucht ebenso ein Update wie die ganze Aufklärung des 18. Jahrhunderts: Wir brauchen eine Aufklärung 2.0!

Die nach uns kommen …

Im vergangenen Jahr habe ich Imke-Marie Badur kennengelernt, habe mich von ihren Ideen zu Orientierungszeiten für junge Erwachsene entzünden lassen und bin dem Bachelor of Being Team beigetreten. Im Zuge dessen habe ich auch das seit 150 Jahren ziemlich erfolgreiche Konzept der skandinavischen Folkehoyskole kennengelernt, das in dem Buch The Nordic Secret beschrieben wird.

Das hat vieles in meinem Leben verändert. Der ich mich bisher im kreativ-alternativen Randbereich der Gesellschaft verortet habe, mit Ideen, die dem Mainstream zu radikal und herausfordernd waren, versuche ich nun, ‚angesichts einer brennenden Erde‘ mich denen zuzuwenden, die nach uns kommen und bald so weit sind, sie (mit) zu gestalten. Das sind die heutigen Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

… und die, welche sie erziehen

Nicht auch die Lehrer und Eltern, die sie erziehen? Doch, auch die. Aber das System, in dem Lehrer (und Eltern) agieren, ist so steif und auf Dienst nach Vorschrift ausgerichtet, dass die meisten derer, die sich dort mit guten Ideen engagiert haben, schließlich aufgegeben haben. Zugegeben, es gibt Ausnahmen. Auf die richtet sich unsere Hoffnung, denn wie schon gesagt: die Erde brennt. Unsere Weltgesellschaft ist mit der Corona-Pandemie nicht gut umgegangen, und noch viel schlechter geht sie mit der drohenden Klimakatastrophe um. Um von den Atomwaffen und der noch immer zunehmenden Militarisierung und noch einigen anderen Gefahren mal gar nicht zu sprechen. Wenn Costa Rica und Island auf Militär verzichten können, warum dann nicht auch wir in Deutschland? Wir erst recht, finde ich. Die menschliche Fähigkeit zur Aggression sollten wir besser als Tatkraft äußern, dort, wo sie wirklich gebraucht wird, und ebenso unser menschliches Bedürfnis nach Heldentum – Greta Thunberg ist dafür nur ein Beispiel unter vielen.

Aufklärung

Es gibt drei Dinge, die sehr hart sind, sagte der Aufklärer und Erfinder Benjamin Franklin, einer der Gründerväter der USA: Stahl, ein Diamant und sich selbst zu erkennen (to know oneself). Sich selbst zu erkennen ist die größte Herausforderung, der sich ein Mensch stellen kann. Das wussten die Weiseren unter uns auch schon vor mehr als zweitausend Jahren: Erkenne dich selbst (gnothi seauton) stand am Eingang des berühmtesten Heiligtums der Antike; und heute erforschen wir mit wissenschaftlichen Methoden, wie sehr wir uns mit unserem Selbstbild irren.

Nie wieder Krieg

Trotzdem bin ich lieber optimistisch – »entgegen aller Empirie« erwidern mir Pessimisten. Es gibt allerdings auch Gefahren. Bald wird KI die Weltherrschaft übernehmen, ist eine davon. Ein Atomkrieg wird uns vernichten, eine andere. Die Neuinszenierungs eines Songs von Pink Floyd (von 1975, 7:30 min lang), ist was für Freunde des Gruselns. Oder für Realisten? Besser wir tun rechtzeitig etwas dagegen. Zum Beispiel sollten wir weltweit das Militär abzuschaffen, Polizei genügt. Island und Costa Rica machen es uns vor, daran darf ruhig mehr als einmal erinnert werden. Nein, meine Söhne geb ich nicht, auch Reinhard Mey unterstreicht diese Forderung, mit einem Antikriegs-Song.

Veranstaltungen mit mir

