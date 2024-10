Körper, Klang, Bewegung, Stille

Ein Workshop über Körperbewusstsein & Heilende Klänge in der ‚Wilden Rose‘ am 31. Januar 24

Unser Fokus ist meist ‚draußen‘, außerhalb von uns selbst. So glauben wir Probleme lösen zu können oder zu müssen. So wurde uns das beigebracht. Wenn der Fokus jedoch dauerhaft draußen ist, werden wir krank.

Die Lösung ist die Rückkehr zu sich selbst. Bei sich sein und Pausen machen ohne damit ‚die Zeit tot zu schlagen‘. Still sein.

Pausen und Stille können dem zwanghaften Drang ‚außer sich‘ zu sein heilsam entgegenwirken. Sie sind wertvolle Lebenszeit – heilige Zeit.

Mit dem Musiker und Meditationsleiter Manfred Rother habe ich deshalb einen Workshop kreiert, der einem Zuviel an Draußensein entgegenwirkt, uns zur Ruhe bringt, entstresst und heilt. Für die Noch-nicht-Meditierer kann der Workshop als Einführung in Meditation, Selbstliebe und Körperbewusstsein gelten. Für alte Hasen spiritueller Praktiken kann er eine Auffrischung sein.

Wir verwenden dabei abwechselnd Bewegung, Stille und heilende Klänge. Manfred leitet dabei speziell die traditionellen Gurdjieff-Movements und -Melodien an. Basierend auf Jahrtausende alten Traditionen aus Zentralasien wurden diese Methoden von Gurdjieff im 20. Jahrhundert angepasst für uns Menschen der Moderne. Sie sind eine Einladung zum Mitmachen, Mitsingen und bei sich selbst Ankommen.

Körperbewusstsein gilt seit Urzeiten als Königsweg in die Meditation. Wir ergänzen ihn durch heilende Klänge und Bewegungen und nutzen dabei die Heilkraft des stillen Einsinkens in Körper, Atem, Gewahrsein, Tanz und nicht zuletzt das Schmunzeln über uns selbst, die wir uns so leicht vom Wesentlichen ablenken lassen.

Der erste solche Workshop findet Ende Januar im Seminarzentrum Wilde Rose bei 49324 Melle statt. Geleitet von mir selbst und Manfred Rother.

Der Zeitplan für diesen Workshop

Freitag 31. Januar

17 h Einchecken

18.30 h Abendessen

20 h Kennlernrunde: Wer bin ich, und warum bin ich hier?

Samstag 1. Februar

7.30 h 45 min Qi Gong

8.30 h Frühstück

10 h Gurdjieff-Bewegungen und -Gebete

11.30 h Pause

11.45 Körperbewusstsein als Weg zur Meditation

13 h Mittagessen

15 h bis 16.20 h Singen-Heilritual

16.40 h Mein ekstatischer Alltag – Methoden & Praktiken

18.30 h Abendessen

20 h geführte Meditation

Sonntag 2. Februar

7.30 h Kundalini-Meditationn

8.30 h Frühstück

10 h Gurdjieff-Bewegungen und Gebete

11.30 h Pause

11.45 h Bei sich sein – Ankommen bei sich selbst

13 h Mittagessen

14 h Abschiedsrunde: Was nehme ich mit?

15 h Kaffee & Kuchen

16 h Ende des Seminars

Bringt bitte dazu eine Augenbinde mit, ein Notizbuch (Papier oder Tablet). Wer nicht vor Ort Bettwäsche und Handtücher ausleihen will (8 € für Bettwäsche, 3 € für zwei Handtücher) bringe eigene Bettwäsche und Handtücher mit.

Unterkunft und Verpflegung kosten fürs Wochenende pro Person:

im Mehrbettzimmer 141 €

im Doppelzimmer 176 €

im Einzelzimmer 201 €

Die Preise verstehen sich inklusive Frühstück, Mittag- und Abendessen.

Die Teilnahme am Seminar kostet pro Person bei Anmeldung bis 28. November 180 €. Bei Anmeldung bis 28. Dezember 200 €. Ab dann 220 €.

Bitte meldet euch über mich an.