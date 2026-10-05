Wer sind wir als Menschen?

Aus der Natur hervorgegangen und nach wie vor von ihr abhängig, sind wir eine Spezies, die sprechen kann und versucht sich selbst zu verstehen. Neuerdings tut sie das mit Large Language Models. Verstehen diese Sprachmodelle uns vielleicht besser als wir uns selbst?

Ich habe hierzu ein Bühnenstück entworfen, das ich hiermit öffentlich mache. Mich motivieren dabei mehrere Gründe.

• Ich glaube, dass wir an einer Schwelle stehen zu etwas, das uns vernichten kann. Es kann uns und unsere Lebensgrundlage zerstören, uns aber auch auf eine neue Ebene heben, von der aus wir unsere suizidalen Impulse überwunden haben und unseren Biotops schützen und seine Reichtümer besser verteilen.

• Ich möchte mit diesem Impuls andere ermutigen. Ich möchte kopiert und nachgeahmt werden: Copyleft statt Copyright, Open Source. Wenn du dieses Bühnenstück selbst aufführen willst, du in deiner Art, wo auch immer, lasse mich davon wissen. Nenne mich als Urheber der Idee und berichte mir, wie es war, das genügt. Du musst mir dafür nichts bezahlen.

• Ich möchte mich mit diesem Exposé den Bühnen präsentieren, die bereit sind damit ihr Publikum aufzurütteln, sich mit diesen aktuellen Fragen zu beschäftigen. Schreibt mich an, fragt mich, nehmt mich mit diesem KI-Duell in euer Programm. Je eher, desto besser, denn Claudine und andere stehen vor der Tür, sie locken und bedrohen uns. Wir sollten nicht zu lange auf uns warten lassen.

• Die du dies liest, mach was draus in deinem Leben! Wir brauchen eine Bewusstseinsrevolution, das ist vielen von uns klar. Die höchst nötige – ich meine: unvermeidliche – gesellschaftliche Revolution wird daraus folgen. Möge sie eine fröhliche sein!

Ich weiß, dass ich nichts weiß

Sokrates begegnet KI und dem Grevener Publikum – ein 90 min Bühnenspiel mit Wolf Sugata Schneider (abwandelbar auf deinen Namen und deine Location)

1. Akt: Vom Primaten zum Homo sapiens (15 min)

a) Aus gebückter Haltung richte ich mich auf. Erst grunzend, dann Laute äußernd, die in wilde Sprache übergehen. Die Töne werden manchmal zu verständlicher Sprache, abwechselnd Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch, dann lalle ich Unverständliches, mit starkem Körperausdruck, der ab und zu verharrt / still wird, akustisch still und unbewegt. Demonstration eines expressiven Körpers. Tanz ohne Musik. Ein suchender Primate, irgendwo zwischen Schimpanse und Homo sapiens.

b) Jemand stellt mir einen Stuhl auf die Bühne, über dessen Lehne ein weibliches Kleidungsstück hängt. Ich staune, bin fasziniert und zugleich misstrauisch. Ich gehe ‚mit ihr‘ eine Beziehung ein; Konflikte entstehen in Bezug auf Reden und Zuhören, Nähe und Distanz; die Karikatur einer menschlichen Hetero-Beziehung, ein Teil davon ist ein Stuhl.

2. Akt: Selbsterkenntnis, Stille und die LLMs (25 min)

a) Zwei Millionen oder zwei Tausend Jahre sind vergangen. Ich spreche 12 min über Selbsterkenntnis, ein Fazit erntend aus allen Welt-Kulturen, bis hin zu Ludwig Wittgenstein, Rupert Spira, Michael Pollan. Dabei Ramana, Sokrates, Meister Eckart, Buddha und Jesus streifend.

b) Ich bewege mich 8 min lang wortlos staunend auf der Bühne.

c) Die Stille wird durch einen Ausschnitt aus »Freude schöner Götterfunken« aus Beethovens 9. Sinfonie beendet; die Musik wird nach 5 min abgedimmt.

3. Akt: Mensch gegen Maschine (15 min).

Per Stimme aus einem der Lautsprecher fordert eine KI mich heraus. Z.B. Claude (von Anthropic) könnte das sein. Ich nenne sie Claudine, denn ich bin hetero und cis (wieder Karikatur der Mensch/KI-Beziehung). Ein ki-technik-affiner Assistent reicht Claudine meine tendenziell prahlerischen Aussagen über erworbene Weisheit weiter, z.B. einen Ausschnitt meiner gerade eben gesprochenen, ungescripteten Rede. Claudine antwortet darauf (je nach Prompt) eher selbstgewiss herausfordernd als mich bestätigend. Alle hören ihre Antworten, die auch ich nicht vorher weiß. Meine Reaktion auf die Antworten ist echt, spontan, unvorbereitet, improvisierend. Eine Art reality TV, reality theatre, ähnlich dem Holy theatre, wie Peter Brook es in »The empty space« beschrieb.

4. Akt: Das Publikum weiß mehr (15 min)

Schwarmintelligenz oder Herdendummheit, was wird mir hier begegnen? Ich gehe ins Publikum. Wie Peter Trabner, Hape Kerkeling oder einige Satsang-Lehrer es gemacht haben oder Sokrates es gemacht haben könnte oder Paul Watzlawick. Ich frage die Weisheit des Publikums ab. Auch das kann versöhnlich oder provozierend ablaufen, je nach Publikum. Dies ist der Workshop-Teil der Abendveranstaltung. Potenziell ankündbar als »Die Mutigen setzen sich in die ersten beiden Reihen«; manche Bühnenkünstler tun das. Lieber wäre es mir, alle einbeziehen zu dürfen, je nach Abenteuerlust und Provokationsbereitschaft im jeweiligen Publikum.

Ende nach 70-90 min.