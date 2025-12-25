Hier stehe ich politisch

Wo stehst du denn politisch? Das ist die Gretchenfrage von heute. Viele verheimlichen ihre Antwort auf diese Frage, sei es aus Angst vor Ausgrenzung oder aus realer Orientierungslosigkeit. Auch ich möchte keiner Partei und Religion angehören. Auch ich sage »meine Religion ist die Liebe«; aber was heißt das konkret? Im Einzelnen stehe ich – Ende des Jahrs 2025 als 73-Jähriger – für das Folgende. Für vieles des hier in Worte Gefassten stand ich auch schon vor fünfzig Jahren, und auch jetzt noch bin ich offen für Veränderungen meiner Positionen. In dem Maße, wie sich diese ändern, will ich diesen Text aktualisieren.

Abrüstung

Gegenseitige Abrüstung, Schritt für Schritt, statt eskalierender Aufrüstung. Politische Grenzen sollen sich dem Wunsch der dort Lebenden anpassen statt darüber Krieg zu führen (negatives Beispiel: die Krim; positiv: die Sezession der Slowakei 1993). Versöhnung statt Krieg (positives Beispiel: Elsass). Echte Transzendenz statt religiöser oder nationaler Rechthaberei auch in Bezug auf politische Grenzen. Weltweit sollte das Völkerrecht gelten und Vorrang haben vor nationalem und regionalem Recht. UNO-Blauhelme müssen so ausgerüstet werden, dass sie stärker sind als jede Mafia, Miliz oder nationale Armee; außerdem müssen sie gut ausgebildet (GfK + Weisheitsbildung) und unbestechlich sein und so imstande sein den Frieden zu wahren. Schritt für Schritt wird jegliches Militär abgeschafft. Die Waffenproduktion wird minimalisiert und beschränkt sich auf die Ausrüstung der nationalen und überregionalen Polizeikräfte.

Beheimatung

Religionen dürfen bleiben als UNESCO-Weltkulturerbe ohne Erkenntnisanspruch. Wer mag, darf sich in seiner Herkunftsreligion beheimaten wie in der eigenen Muttersprache. Ebenso in einer Wunsch-Weltanschauung, aber auch dies ohne rechthaberischem Allgültigkeitsanspruch. Wir Bewohner dieses Planeten entwerfen ideelle und geografische Heimaten und gestalten und bewahren sie ohne Gewalt. Wir beheimaten uns auch im eigenen Körper, in unseren Beziehungen und in unseren je einzigartigen Psychen bzw. Persönlichkeiten.

Glücksprodukt statt BiP

Lebensqualität muss gegenüber dem Wirtschaftsumsatz priorisiert werden: Glücksprodukt statt BiP. Negativzins statt Belohnung des Hortens. Damit Geld fließen kann, muss festgehaltenes Geld rosten statt zu ‚arbeiten‘. Tobinsteuer an allen Börsen. Mindeststeuer auch auf Flugbenzin per UNO-Beschluss.

Das Weltwirtschaftssystem darf nicht mehr als Plutokratie verwaltet werden, sondern muss subsidiär und demokratisch regiert werden und per Gewaltenteilung. Reichtum muss besteuert werden. Steueroasen werden illegalisiert. Lobbyisten sind nun wie Zuhälter und Waffenhändler keine seriösen Berufe mehr.

Öko- und Gesundheitsrichtlinien gelten weltweit für alle Lieferketten. Was heute »bio« ist und »fairtrade« wird weltweit Grundlage für jegliche Nahrungsmittelproduktion und -Lagerung und für die Produktion von Textilien.

Die Wirtschaft lassen wir schrumpfen zugunsten der Natur und einer entspannteren Lebensweise. Weniger (Umsatz) ist mehr (Lebensqualität).

Grundeinkommen

Ein weltweit geltendes Grundeinkommen löst das Problem der Wirtschaftsflüchtlinge, ein weltweit geltendes Recht das der politischen Flüchtlinge. Zur Finanzierung eines solchen Grundeinkommens habe ich schon erwähnt, dass Reiche besteuert werden müssen, es keine Steueroasen mehr geben darf, finanzielle Transaktionen an den Börsen und das Flugbenzin besteuert werden müssen, in beiden Fällen mit einem weltweit geltenden Minimus, ebenso wie der Zucker und andere Gesundheitsschädlinge. Statt dem unheilvollem »Krieg gegen die Drogen« gibt es Drogen nun nicht mehr auf dem Schwarzmarkt, sondern in der Drogerie oder Apotheke.

Erkenntnis

Evidenzbasierte Wissenschaft (Science) wenden wir an zur Beurteilung des Faktischen, aber ohne sie dem Kapitalismus zu unterwerfen, der beispielsweise mehr als hundertfach mehr militärische Forschung finanziert als Friedensforschung und per Lobby fortlaufend fake news verbreitet.

Alle Weltbürger brauchen Zugang zu transkultureller Bildung und Erkenntnisgewinn, mit Fokus nicht nur auf Prägung, sondern auch auf Überwindung von Prägungen. Fokus auf Weisheit, nicht mehr auf Wissen, das übers Internet für jeden fast gratis erwerbbar ist, dessen Anwendung aber erlernt werden muss. Ohne Militär wird weltweite Gratisbildung in kleinen Gruppen bis hin zu Einzelcoaching realisierbar. Auch eine gratis Gesundheitsversorgung für alle Menschen der Welt wird ohne Militär und absurdem Wachstumsfetischismus realisierbar.

Die Erde dreht sich um die Sonne, nicht umgekehrt, insofern hatte Galilei recht. Aber auch die Sonne ist nicht die Mitte, sie dreht sich in einer Galaxie, und die rast irgendwo hin. Weg von einer Mitte, ihrem Ursprung? Nein, die Mitte ist überall, auch in mir und dir. Von jedem Beobachter ist die Peripherie des Universums gleich weit weg (und gleich lang her).

An den Rändern des Mainstreams

Wertschätzung der Persönlichkeit und Persönlichkeitsbildung. Der Individuation und Befreiung von Prägungen. Der psychischen und ganzheitlichen Gesundheit. Gründung von Liebes- und Weisheitsschulen. Wertschätzung für die Pioniere an den Rändern der Mainstreams, mit großer Toleranz für deren Fehler, sie sollten nicht ausgegrenzt, sondern für ihren Mut anerkannt und belohnt werden. Nicht nur für technologische, auch gesellschaftliche Innovationen müssen belohnt werden.

Die Verfassung

Verfassungstreue? Ja, aber ohne Brandmauern gegen politische Konkurrenten. Friedrich Merz regiert doch auch nicht schlechter als Georgia Meloni (ich mag beide nicht). Alle Regenten und Parteien müssen sich an friedliche, faire, glaubwürdige, demokratische, subsidiäre Verfassungen halten, nationale, kontinentale und weltweit geltende. Auch die UNO braucht eine neue Verfassung und zwar ohne sowas wie der bisherige oligarchische Sicherheitsrat mit Vetorecht. Dann wäre ich dieser Verfassung noch viel lieber treu als einer nationalen.

Wie geht’s weiter?

Wie finden wir weitere Verbesserungen unserer Lebensqualität und der geltenden zivilisatorischen Ordnung auf unserem Planeten? Durch faire Debatten, Bürgerentscheide, GfK und Methoden der Weisheitsernte (harvesting of wisdom). Weisheitsbildung sollten wir gegenüber der Wissensbildung priorisieren, Philo-Sophia wiederbeleben. Global denken, lokal handeln, das heißt subsidiär Entscheidungen treffen. Das Lokalste vom Lokalen ist das Subjekt. Es muss wieder gestärkt werden gegenüber den Kreisen drumrum und der Objektivität.

Vom Ich zum Wir

Zum Thema »Gretchenfrage« fand ich gerade dieses hübsche Bild, in dem Gretchen treuherzig ihren Kopf auf eine aufgeschlagene Bibel lehnt. Was ist euer weltanschaulicher Standpunkt heute? Ich würde mich über Kommentare zu diesem Blogeintrag freuen, gerne auch mit eurem Outing mit eurer politischen Position. Sei es mit einem Kurzkommentar hier unter meinem Blogeintrag oder einem Link zu einer Veröffentlichung woanders. Lieber erstmal Ich-Positionierungen als Wir-Positionierungen, wobei ich selbstverständlich weiß, dass für die Gestaltung der Welt Wir-Positionierungen nötig sind.