Göttlicher Humor

Endlich mal gibt es einen Kongress zum Thema Humor! Stefan Kleinbichler hat ihn organisiert und mich dazu interviewt. Am 15. oder 16. September könnt ihr mich dort gratis sehen.

Dazu meldet ihr euch am besten jetzt schon an, denn am 11. September geht es los. Da könnt ihr auch noch 14 andere Weise, Spaßmacher, Humoristen und Gelotologen – Gelotologie ist die Wissenschaft vom Lachen – sehen: den wunderbaren Lachyogalehrer Egbert Griebeling, die witzige Kabarettistin Silvia Doberenz, den Michael Titze, ehemaliger Vorstand des Vereins Humorcare, wo ich mal mit Eckart von Hirschhausen und anderen Leuchttürmen des Humors Mitglied war. Die anderen in diesem Kongress Auftretenden kenne ich noch nicht. Ein paar von ihnen seht ihr in diesem 2 min Trailer. Ich verstehe zwar, dass ihr euch viel mehr wünscht, dass eure Gegner, Feinde und Mitmenschen endlich humorvoll werden, aber ach … der Schlüssel zu einem entspannten Leben ist und bleibt das Lachen und Schmunzeln über sich selbst.

Humorologie und Gelotologie

Humor hat unbestritten tausend segensreichen Auswirkungen auf Körper, Geist und Seele. Eine Wissenschaft vom Humor – Humorologie würde ich sie nennen – gibt es dennoch bislang nicht. Aber eine vom Lachen: Gelotologie. Mit meinem Freund Sokrates sage ich zwar gerne, dass ich nichts weiß, aber es gibt eine Ausnahme: Ich weiß, dass Humor heilen und Konflikte lösen kann! Und dass er als Begleiter auf dem spirituellen Weg dich – ja, auch dich harten Knochen – von der Arroganz des »Ich bin schon weiter auf dem Weg als du« befreit. Eine weitere Ausnahme von dieser Regel ist übrigens, dass ich tatsächlich schon weiter bin auf dem Weg als du, weil ich eben diese beiden Ausnahmen kenne 😇.

Los geht’s

Hier kannst du dich kostenfrei zu diesem Kongress anmelden. Er beginnt am Sonntag und geht eine Woche lang. Alle Interviews dort sind, wie es bei solchen Kongressen üblich ist, wenigstens für 24 Stunden freigeschaltet. Das Interview mit mir ist voraussichtlich am Do und/oder Fr freigeschaltet (15./16. Sept).

Wenn du das ganze Paket buchst mit den 15 Interviews, bekommst einen Code und kannst sie dir alle Interviews ansehen wann du willst. Es kostet zwischen 49 € und 107 €, je nachdem wann du es kaufst. 49 € ist der Early-Bird Preis für alle, die sich schon vor dem Kongressbeginn dafür entscheiden können. Der Bonus für alle Käufer des Pakets ist mein Buch »Sei dir selbst ein Witz« als E-Book.

Wer mein Buch lieber als Print haben will, für 16 € (Softcover) oder 23 € (Hardcover) kann es hier bestellen: Sei dir selbst ein Witz – Humor als Konfliktlöser, Heilmittel und spiritueller Weg. Als E-Book kostet es nur 6.99 €. Verglichen mit der Alternative eines Lebens voller Tragik ist das doch ein guter Deal, meine ich.

Weitere Veranstaltungen mit mir

Am 22. Oktober beginnt wieder unser Winterretreat mit den jungen Erwachsenen, der zweite Durchgang des Bachelor of Being auf dem Kragenhof bei Kassel.

Mehr zu den künftigen Veranstaltungen im nächsten Rundbrief.