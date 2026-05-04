Gesucht: Caretaker für Gemeinschaft

Hier seht ihr das Süd-Zimmer mit Balkon, das wir unserem Caretaker anbieten für 520 € Miete oder Mitarbeit.

Wanted: Ab sofort wir eine Person, die gerne Gäste betreut und die Caretaker-Arbeiten für unsere kleine Gemeinschaft übernimmt, welche die einzelnen Bewohner unserer WG gemäß Wochenplan nicht selbst erledigen. Möglich ist eine Bezahlung von circa 500 € pro Monat per Honorarvertrag, per Mini-Job oder (ab 604 netto) sogar per Midi-Job.

Falls du bei uns wohnen willst, hätten wir ein Zimmer für dich. Es ist das, was du oben im Bild siehst,. Ein circa 25 qm große Raum im Obergeschoss auf der Südseite unseres Hauses mit Blick in den Garten – gefühlt der schönste Raum im Haus. Er kostet 520 € Miete inklusive aller Nebenkosten, auch Elektrizität und Internet.

Mehr über unsere kleine Gemeinschaft und die Räumlichkeiten findest du in unserem Youtube-Kanal in der Playlist Wohnen in der Connection-WG.

Um für diesen Job zu passen, musst du

• bereit sein Verantwortung zu übernehmen für dich selbst und für andere.

• das Zusammenleben mit anderen wertschätzen und genießen können.

• selbständig erkennen, was zu tun ist und es dann entweder selbst tun oder eine andere gute Lösung dafür finden.

Unsere Gemeinschaft besteht zur Zeit aus vier ‚Jungs‘ im Alter von 16, 24, 36 und 73 und einer Katze. Handwerks- und Hausmeisterarbeiten, Hausverwaltung und Garten sind weitgehend durch die jetzigen Bewohner abgedeckt, aber noch nicht das Caretaking für unsere Gäste und ‚das Ganze’. Wir freuen uns besonders, wenn ein weibliches Wesen zu uns stößt und uns ergänzt! Auch noch ein weiteres Zimmer haben wir zu vermieten bei uns im EG, es könnte für eine Studentin aus Münster passen.

Ideal wäre, wenn du das Gemeinschaftsleben als etwas betrachten würdest, bei dem Menschen sich gegenseitig nicht nur im miteinander Leben & Arbeiten unterstützen, sondern auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Für das zweite musst du woanders viel Geld bezahlen, hier bekommst du es als Bonus mit dazu.

Hier könntest du durch deine Mitarbeit mietfrei leben, indem die Miete durch diee Einnahmen aus dem Arbeitsvertrag ausgeglichen, evtl. sogar noch übertroffen werden.

Besonders gut geeignet ist dieses Angebote für Selbständige, die Tätigkeiten wie Yoga-Unterricht, Coaching oder Ähnliches ausüben und dafür unser Haus mitnutzen. Ein kleines Zimmer für Einzelcoachung und Massage kann von den Bewohnern mitgenutzt werden, ebenso ein 30 qm großer Raum für Veranstaltungen von bis zu zwölf Teilnehmern. Wir können auch Gäste unterbringen, die von weiter her kommen.

Stimmt die persönliche Chemie? Lass es uns ausprobieren! Wenn du mal für ein paar Tage als Gast zu uns kommst, zum Kennenlernen und Probeschlafen, werden wir herausfinden, ob es ‚zwischen uns stimmt‘.

Schick deine Bewerbung an schneider@connection.de.