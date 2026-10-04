Friede den Völkern 

Am 25. September war ich im alten historischen Rathaus von Münster. In dem Saal, in dem am 24. Oktober 1648 der Westfälische Frieden geschlossen wurde. Anlass war die Verleihung des »Alternativen Westfälischen Friedenpreises« an den Connection e.V., der Kriegsdienstverweigerer und Deserteure unterstützt.

Als akkreditierter Journalist durfte ich dort in diesem historischen Saal den Reden von Margot Kässmann und Heribert Prantl lauschen. Beide würdigten die Bedeutung des Westfälischen Friedens, der damals nach dem dreißigjährigen Krieg, nach fünf Jahren schwieriger, komplexer Verhandlungen, in diesem Saal unterzeichnet wurde, und fanden es angemessener, den Preis an eine Organisation zu geben, die Kriegsverweigerer aus Gewissensgründen unterstützt als an eine militärische Organisation.

Pistorius überreichte Kässmann den Friedensreiter

Besonders im Gedächtnis hängen geblieben ist mir Margot Kässmanns Erwähnung, dass in ihrer Zeit als Landesbischöfin von Niedersachsen der damalige Oberbürgermeister Boris Pistorius ihr eine Skulptur des Friedensreiters überreicht hatte, die heute noch in ihrem Arbeitszimmer steht. In den fünf Jahren der Dauer der Verhandlungen zwischen den Konfliktparteien hatten diese Reiter die jeweiligen Botschaften zwischen dem eher katholischen Münster und dem eher protestantischen Osnabrück überbracht. Sie waren die unverzichtbaren physischen, lebendigen Zubringer der damaligen Diplomatie. Wie konnte aus einem Bürgermeister der »Friedensstadt Osnabrück« ein die Diplomatie verachtender, Kriegstüchtigkeit verlangender, Verteidigungsminister werden, der das Wettrüsten mit Russland eskalieren lässt? Das fragten sich da wohl alle im Saal.

Soldat wird man ohne Gewissensprüfung

Ein anderer wichtiger Punkt ihrer Rede, der ebenfalls mit Beifall aus dem Publikum honoriert wurde, war die Frage: Warum müssen nicht Soldaten ihre Bereitschaft zum Töten vor einem ähnlichen Gewissenskontrollgremium begründen wie die Verweigerer des Tötens? Zudem sind Abiturienten eher imstande, ihre Haltung dem Gremium so zu begründen, dass ihre Verweigerung akzeptiert wird, als Hauptschulabbrecher und Menschen mit Migrationshintergrund, was dazu führt, dass Elite-Kinder sich dem Wehrdienst leichter entziehen können als Menschen aus der Unterschicht.

Das Recht auf Wehrdienstverweigerung

An Heribert Prantl bewundere ich, wie standfest er als Jurist und Redakteur der Süddeutschen seit Jahrzehnten die Botschaften des deutschen Grundgesetzes verteidigt – hier das Recht auf Wehrdienstverweigerung. Und dass er sich als Pazifist überhaupt in der SZ-Redaktion halten kann, deren Chefredaktion ja die Lieferung von Waffen an die Ukraine und die aktuell genozidale Regierung Israels gutheißt.

Um meinem Kameramann Einlass zu verschaffen (was nicht gelang), war ich ein paar Minuten vor Beginn der Veranstaltung am Eingang zum Historischen Rathaus gestanden, als gerade Heribert Prantl ankam. Weder er noch ich kannten sich dort aus. Nichtsdestotrotz strahlten wir uns erwartungsvoll an. Ich reichte ihm voller Freude über diese unverhoffte Begegnung meine Hand, begrüßte ihn herzlich und dankte ihm für seine guten Texte, die ich seit vielen Jahren lese und bewundere. Offenbar hielt er mich für einen der offiziellen Repräsentanten des Westfälischen Friedenspreises, der hier am Einlass aufgestellt war, um ihn zu begrüßen.

Auch in den Behörden gibt es Pazifisten

Im fast vollen Saal saß eher älteres Publikum. Vermutlich waren die meisten der Anwesenden Spender, die dazu beigetragen hatten, das dieser »Verein Alternativer Westfälischer Friedenspreis« am 15. Dezember 2025 gegründet werden konnte. Das ist ja gerade mal ein dreiviertel Jahr her. Und dass er so schnell Gemeinnützigkeit erwerben konnte, in der Rekordzeit von zwei Wochen wurde das am Finanzamt durchgezogen – offenbar gibt es auch in den Münsterschen Behörden Einsichtige, die den Ruf von Münster als Stadt des Friedens wahren wollen.

Die Zeremonien und Ansprachen der Verleihung trieben mir zeitweilig Freudentränen in die Augen: Ja, es gibt sie noch, die Pazifisten! Hier saßen Bürger, die dafür Geld gespendet hatten. Sie verstecken sich nicht, sie zeigen sich, sie setzen sich ein und verbinden sich miteinander. Mit politischen Äußerungen riskieren wir die Anfeindung der Militaristen, teils auch soziale Ausgrenzung. Den Mut dazu brauchen wir, nicht viel anders als in der Weimarer Zeit Deutschlands und in allen die Aufrüstung betreibenden Staaten.

John Lennons Friedenslied

Eine gewisse Wehmut überkam mich, als dort im Saal des historischen Rathauses zu Münster ein 14-jähriges Mädchen am Klavier das Friedenslied Imagine spielte und dazu sang. Dieses Lied von 1971 von John Lennon und Yoko Ono wurde zu einer Hymne der Friedensbewegung, außerdem zum offiziellen Song von Amnesty International. Es war auch für mich viele Jahre lang eine hoffnungsvolle oder wenigstens tröstliche Vision einer glücklichen Welt ohne metaphysischen Himmel (»Image there’s no heaven … above us only sky«) und ohne Grenzen, von der auch ich so gerne träume. In einer solchen Welt bin ich kein Deutscher mehr und angehalten, mich für alle die von Deutschland ausgehenden Kriege, den Kolonialismus und den Holocaust schuldig zu fühlen, sondern bin nur noch Weltbürger.

Heute sehe ich diesen Text jedoch kritischer. Auf der Suche nach Ursachen des weltweiten Trends zu Rechtspopulismus und Fremdenfeindlichkeit, zur Popularität von Anführern wie Trump, Bolsonaro und den europäischen Verfechter von Remigration, habe ich mir die Aussagen dieses Liedes nochmal angesehen: »Stell dir vor, es gäbe keine Länder …. und die Welt wird eine Einheit sein.« Keine Grenzen mehr, überall Reise- und Migrationsfreiheit, kann das funktionieren? Ich glaube, eine solche innere Grenzenlosigkeit der Weltzivilisation würde weniger zum Frieden und zur Gleichheit (imagine no possessions) als in ein unfriedliches Chaos führen. Das wäre dann so, wie wenn in einem mehrzelligen Organismus die einzelnen Zellen auf einmal keine Zellwände mehr hätten. Die aktuellen Zellen des Erdorganismus sind die 193 Nationen. Würden mit einem Mal alle Grenzen geöffnet, würden wahrscheinlich ein paar Millionen aus den armen Ländern Afrikas und Südasiens in die Sozialstaaten Europas strömen, woraufhin deren Sozialsysteme kollabieren.

Es ist nicht alles ein Brei

Es ist zwar alles eins, insofern haben der Holismus und die Ganzheitsphilosophien Recht. Aber es ist nicht alles ein Brei. Einen gewachsenen biologisches Organismus im Mixer zu pürieren zerstört ihn. Auch wenn die heutigen nationalen Strukturen keineswegs biologisch gewachsene sind, leisten sie ihren Bewohnern doch einiges. Undifferenzierte Grenzöffnungen würden das zunichte machen.

Die Weisheit des »Es ist zwar alles eins, aber nicht ein Brei« vertrete ich hier im Blog seit vielen Jahren. Sie ist auch in den spirituellen Bewegungen der Welt ein notwendiger Entwicklungsschritt, meine ich. Der Verherrlichung der mystischen Verschmelzung mit Gott oder dem Liebespartner steht die Diffamierung des Egos gegenüber. Dies sind jedoch Polaritäten, keine Gegner. Die Zelle ist nicht der Gegner des Organismus, sondern braucht diesen, ebenso wie umgekehrt; und es ist auch nicht die Nation der Gegner einer Einheit der Völker der Welt, sondern zurzeit (noch) ihr unverzichtbarer Gegenpol, ohne den die Weltgemeinschaft keine brauchbare soziale Struktur hätte. Ob das auch in Zukunft so sein muss, ist eine andere Frage.

Ich war auch bei den Demos am 1. Oktober zur Verleihung des offiziellen Westfälischen Friedenspreises an die NATO mit unter den Protestierenden auf der Straße. Mehr dazu bald hier im Blog sowie in unserem Youtube-Kanal.