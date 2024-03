Ekstatisch leben

Dürfen wir fröhlich bleiben trotz eskalierender Gewalt wie der im Gaza-Krieg, der eigentlich kein Krieg ist, sondern ein Massaker? Und schon gar nicht ist diese Rache des Starken an den Schwachen eine Selbstverteidigung, denn Israel verteidigt sich damit nicht, sondern gefährdet sich so noch mehr denn je.

Dürfen wir ruhigen Blutes Fortschritt gutheißen, während die bei uns dominierenden Medien sich fortschreitend ihren Feindbildproduktionen widmen und sich dabei für ihre ausgew ogene Berichterstattung loben?

Dürfen wir sinnlichen Genuss, Liebe und spirituelle Ekstasen ethisch gutheißen und das sogar noch fördern, trotz sich zuspitzender Metakrise?

Wer dieses Blog schon länger liest, weiß, dass meine Antwort hierauf eine klares Ja ist. Sinnlicher Genuss der Natur und des Zwischenmenschlichen, noch mehr die Liebe in allen ihren Aspekten und schließlich eine Art zu Leben, in der das Ich durchlässig bleibt in beide Richtungen – von innen nach außen und von außen nach innen – und sich so gut mit ‚dem Rest der Welt‘, dem vermeintlichen Nicht-Ich verbinden kann – diese Grundhaltung ist das, womit wir den sich zuspitzenden Krisen am besten begegnen können.

Reconnect with the Web of Life

Die leidenschaftliche Öko-Aktivistin, Rilke-Übersetzerin und Buddhistin Joanna Macy ist eine von denen, die die Krise sehr wohl wahrnehmen, sich dabei aber nicht wegducken. Sie hat eine Methode entwickelt und sie jahrzehntelang verfeinert, mit der wir uns mit dem uns umgebenden Leben wiederverbinden können – the work that reconnects nennt sie es – durch Dankbarkeit und Öffnung der Poren auch für den Schmerz der Zerstörung. Denn nur das Akzeptieren auch des Schmerzes macht uns offen für die Ekstase der Wahrnehmung der uns umgebenden Schönheit und Liebe, in denen wir geborgen sind und die wir inmitten von alledem trotzdem erfahren können.

Am übernächsten Samstag biete ich im Münsterland, in das ich voriges Jahr zu meinem 13-jährigen Kind gezogen bin, hierzu einen Ein-Tages-Workshop an. Obwohl ich Joanna Macy seit mehr als 30 Jahren kenne und schätze, wende ich hier zum ersten Mal als Workshopleiter ihre zentrale Methode des Reconnecting an. Der ich mich bisher vor allem als publizistischen Aktivisten verstehe, bin ich es hier nun auch mal für einen Tag in der Rolle des Therapeuten und (Selbst)heilers. Denn ich und du sind dasselbe, auch das ist Joanna Macys Botschaft, die sie lehrt und lebt: die Selbstausdehnung. Wenn das um mich herum auch ich selbst bin, dann bin ich nicht mehr getrennt. Bin dem Schlimmsten ausgesetzt und zugleich auch mit dem Schönsten verbunden und eins damit, denn »auch das bin ich« (tat twam asi).

Die Liebe und die Wissenschaft

Warum erforscht die Wissenschaft immer neue Arten von Waffen, Drohnen, Satelliten und Roboter für Marslandungen anstatt der Liebe mal wenigstens eine Fakultät und ein paar Lehrstühle an den Universitäten zu widmen? Die bei uns ja immerhin noch theologische Lehrstühle und sogar Fakultäten haben. Immerhin fand ich kürzlich in meinem täglichen Newsletter von spektrum.de den Bericht von einer Studie, überschrieben mit »Wie Menschen lieben«, in der 4000 erwachsene US-Amerikaner 10 Tage lange nach ihren Gefühlen befragt und gebeten wurden, dazu alle 30 Minuten eine Aussage zu machen.

In drei Prozent der Fälle machten sie Aussagen zu Gefühlen der Liebe. Nur in drei Prozent?! Oh Menschheit, oh weh – kein Wunder, dass unsere Politik, Ökonomie und Umwelt so ist, wie sie ist. Wäre das Ergebnis in anderen Ländern anders? Menschen mit hohem Einkommen sprachen in dieser Untersuchung ein bisschen häufiger von Liebe, vielleicht weil sie weniger mit der Ökonomie des Über-die-Runden-Kommens beschäftigt waren. (Ich selbst habe allerdings beim Trampen in armen Ländern generell mehr zwischenmenschliche Liebe vorgefunden als bei uns in Deutschland.) Entgegen dem Klischee, sprachen Frauen in langjährigen Beziehungen noch ein bisschen seltener von Liebe als (ihre) Männer.

Weitere Texte von mir findet ihr auf kgs-berlin.de, spuren.ch, zeitpunkt.ch und in den kommenden Ausgaben der buddhistischen Zeitschriften U/W und Buddhismus aktuell.

Und jetzt nochmal zurück zum »Ekstatisch Leben«, der Link zu dem Interview von Helen Noah mit mir auf der Entheo-Science Konferenz 2016 in Berlin.

Ein P.S. nun auch zu diesem Blogeintrag. Pistorius will die Bundeswehr kriegstüchtig machen, anstatt mit Putin zu verhandeln, und Lauterbach will das deutsche Gesundheitssystem auf Krieg vorbereiten. Dass es so schlimm kommt, hatte ich in meinem Grundoptimismus nicht gedacht. Da es kaum noch Pazifisten im Bundestag gibt, und schon gar nicht in der Regierung, meine ich, dass wir wieder eine Counterculture brauchen, wie es sie in den 70er Jahren mal gab. Eine Gegenkultur, die einen ganz anderen Gesellschaftsentwurf hat und ihn auch vorlebt. Mehr dazu in meinen nächsten Blogeinträgen.

