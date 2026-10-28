Eine Tragödie?

Mit circa 20 Jahren war mein Lebensmittelpunkt das Fitnessstudio. Ich verbrachte dort den größten Teil meiner Freizeit und meine Gedanken drehten sich unaufhörlich um den Kraftsport.

An einem schrecklich schicksalhaften Tag wurde mir allerdings ein Strich durch die Rechnung gemacht: Bei einem Fahrradunfall brach ich mir das Schlüsselbein. Für die nächsten vier bis sechs Wochen bedeutete das: kein Sport!

Ich war erschüttert und wusste nichts mit mir und meiner plötzlich gewonnenen Freizeit anzufangen. Also ging ich kurzerhand in eine Buchhandlung und kaufte mir ein paar Bücher, die mich ansprachen. Es waren Bücher aus der Selbsthilfe- und Philosophieabteilung. Darunter war damals Wer bin ich – und wenn ja, wie viele? von Richard David Precht, das mir die Augen für das Leid der Tiere öffnete und mich schließlich zum Vegetarier werden ließ.

Ich begann also zu lesen.

Heute, mehr als ein Jahrzehnt später, könnte ich nicht dankbarer für dieses Ereignis sein. Denn erst durch diesen Unfall begann ich, den Wert von Büchern zu schätzen. Rückblickend haben mich unzählige Bücher in meinem Menschsein auf so viele Arten und Weisen weitergebracht und wohl auch dazu geführt, dass ich heute diese Zeilen schreiben darf und du sie lesen kannst.

Es ist also so, und ich glaube, jeder kennt solche Ereignisse, dass sich etwas scheinbar Tragisches letztendlich doch als etwas Gutes herausstellt.

Wäre es nicht also sinnvoll, bei jedem Ereignis einfach daran zu glauben, dass es für etwas gut ist?

Diese Form der Ausrichtung ist in der spirituellen Szene ja auch weit verbreitet.

„Es wird schon für etwas gut sein“, sagt eine Schülerin zu mir, nachdem sie einen großen Rückschlag einstecken musste.

„Gut für dich, dass du das so sehen kannst“, sage ich zu ihr.

Aber auch etwas naiv, denke ich mir.

Denn natürlich gibt es im Leben auch große Tragödien, die einfach nur schrecklich sind. Und das zu leugnen wäre für mich kein gesunder Optimismus, sondern eine problematische Verzerrung der Realität.

Wie sollen wir also mit solchen Schicksalsschlägen umgehen?

Sollen wir uns voll und ganz in das Gefühl hineinbegeben, dass die Welt es schlecht mit uns meint? Dass wir bestraft wurden und nun zerschmettert am Boden liegen und uns nie wieder aufrichten können?

Wohl kaum.

Ich denke, es gibt noch einen anderen Weg. Und dieser Weg ist erstens realistischer und zweitens dank seiner Glaubwürdigkeit leichter umzusetzen als der naive Optimismus, der so oft gepredigt wird.

Ist es nicht so, dass unsere menschliche Perspektive letztendlich unfassbar klein ist? Selbst bei den intelligentesten Menschen bleibt sie äußerst beschränkt. Sowohl räumlich als auch zeitlich.

Ein gegebenes Ereignis ist aus unserer individuellen Perspektive niemals in seiner gesamten Tragweite erkennbar. Wir können schlichtweg nicht wissen, welche Auswirkungen ein bestimmtes Ereignis in der Zukunft noch haben wird.

Natürlich ist es angenehmer, vom Guten auszugehen als vom Schlechten. Aber beides sind letztendlich Annahmen. Und höchstwahrscheinlich trifft ohnehin keine von beiden zu.

Des Weiteren ist nicht einmal die Bedeutung unserer Vergangenheit in Stein gemeißelt.

Stell dir vor, du lebst seit 20 Jahren in einer glücklichen Beziehung. Du liebst deine Partnerin, ihr habt wundervolle Erinnerungen miteinander gesammelt und du blickst voller Dankbarkeit auf eure gemeinsame Zeit zurück.

Und dann erfährst du eines Tages, dass sie dich seit dem ersten Tag eurer Beziehung betrogen hat.

Plötzlich erscheint deine gesamte gemeinsame Vergangenheit in einem völlig anderen Licht. Was eben noch eine wundervolle Liebesgeschichte war, wird auf einmal zu einer schrecklichen Tragödie.

Natürlich haben sich die Ereignisse der vergangenen 20 Jahre dadurch nicht verändert. Aber ihre Bedeutung hat sich grundlegend gewandelt.

Nicht einmal die Bedeutung unserer Vergangenheit scheint endgültig festzustehen.

Was also ist ein Glücksfall? Was ist eine Tragödie? Und können wir das überhaupt beurteilen?

Anscheinend nicht.

Vielleicht sollten wir uns also schlichtweg unser Nichtwissen akzeptieren und uns in vollkommener Neutralität wiegen, wie der alte Mann in der Geschichte mit dem entlaufenen Pferd:

Es war einmal ein alter Mann, der mit seinem Sohn in einem kleinen Dorf lebte. Die beiden besaßen ein Pferd, das ihnen bei der täglichen Arbeit half.

Eines Tages lief das Pferd davon.

Die Nachbarn kamen herbeigeeilt und bedauerten den alten Mann.

„Was für ein schreckliches Unglück! Dein einziges Pferd ist fort!“

Doch der alte Mann zuckte nur mit den Schultern und sagte:

„Wir werden sehen.“

Einige Tage später kehrte das Pferd zurück. Und nicht nur das: Es brachte eine ganze Herde wilder Pferde mit sich.

Die Nachbarn waren außer sich vor Freude.

„Was für ein unglaubliches Glück! Jetzt bist du ein reicher Mann!“

Doch der Alte antwortete nur:

„Wir werden sehen.“

Wenig später versuchte sein Sohn, eines der wilden Pferde zuzureiten. Dabei stürzte er so unglücklich, dass er sich das Bein brach.

Wieder kamen die Nachbarn herbei.

„Was für eine Tragödie! Dein Sohn hat sich schwer verletzt! Was für ein furchtbares Unglück!“

Der alte Mann aber sagte nur:

„Wir werden sehen.“

Einige Zeit später brach ein Krieg aus. Soldaten kamen in das Dorf und zogen alle jungen, gesunden Männer zum Kriegsdienst ein.

Nur den Sohn des alten Mannes ließen sie zurück. Mit seinem gebrochenen Bein war er für den Krieg nicht zu gebrauchen.

Die Nachbarn kamen erneut.

„Was für ein unglaubliches Glück! Dein Sohn darf zu Hause bleiben, während unsere Söhne in den Krieg ziehen müssen!“

Der alte Mann sah sie an und antwortete:

„Wir werden sehen.“

Ist dieser alte Mann weise und im vollkommenen Frieden, oder einfach nur emotionslos? Kann dies wirklich die höchste Form des Daseins sein, in der wir uns über nichts freuen können und nicht einmal traurig sein dürfen, wenn sich ein geliebter Mensch schwer verletzt?

Das kann ich mir nicht vorstellen.

Kann man nicht das Beste aus beiden Welten vereinen? Echte Freude und tiefe Trauer empfinden, voll ins Menschsein eintauchen und doch selbstermächtigt bleiben?

Vielleicht…

Wovon hängt es eigentlich ab, ob sich ein Ereignis letztendlich als etwas Gutes oder etwas Schlechtes entpuppt?

War nicht ich derjenige, der nach seinem Schlüsselbeinbruch in die Buchhandlung ging und sich Bücher kaufte, anstatt im Bett zu liegen und Trübsal zu blasen? Sind wir es nicht letztendlich selbst, die durch ihren Umgang mit einem Ereignis maßgeblich bestimmen, was daraus wird?

Vielleicht verhält es sich mit Situationen ja ähnlich wie mit Gegenständen. Ein Gegenstand ist niemals an sich etwas Gutes oder etwas Böses. Du kennst wahrscheinlich das Beispiel mit dem Messer: Ich kann ein Messer benutzen, um jemanden zu töten, oder ich kann damit ein leckeres Essen für meine geliebten Menschen zubereiten.

Es ist nicht das Messer, das darüber entscheidet, ob etwas Gutes oder Schlechtes geschieht. Ich bin derjenige, der es auf die eine oder andere Weise benutzt. Und genauso, glaube ich, verhält es sich in gewisser Weise mit den Situationen, in die uns das Schicksal wirft.

Natürlich können wir nicht immer bestimmen, was uns widerfährt. Aber wir haben einen Einfluss darauf, wie wir mit dem umgehen, was uns widerfährt. Wir können mitgestalten, was daraus entsteht.

Eine Situation ist nicht einfach nur das, was uns geschieht. Sie ist immer auch das, was wir daraus machen.

Und vielleicht liegt genau darin unsere größte Freiheit: Nicht, dass uns nur Gutes widerfährt. Nicht einmal darin, dass alles aus einem guten Grund geschieht. Sondern darin, dass wir die Macht und die Freiheit besitzen, selbst aus einer tragischen Situation etwas Wertvolles zu erschaffen.

Vielleicht sollten wir nicht nur wie der alte Mann sagen „wir werden sehen“, sondern „wir werden sehen, was sich daraus machen lässt.“