Eine II. Achsenzeit?

Bislang habe ich das so formuliert: „Wir brauchen keinen Paradigmenwechsel, sondern einen Ontologiewechsel.“ Denn viele Leute, auch solche, die ohne Metaperspektive auf ihr und unser Leben auskommen (müssen/wollen), stellen fest: „Da stimmt etwas nicht.“ Ein ungutes Gefühl hat sich in der gesamten westlichen Welt eingestellt, leider noch nicht in China, Indien oder Brasilien, wo man mit geänderten Vorzeichen nach wie vor und scheinbar erfolgreich einem System huldigt, für das der Mehrwert alles und die Mitwelt nichts weiter als eine kostenlose Bereicherungsressource ist.

Nun gut bzw. schlecht. Heute schickte mir ein Freund einen Übersetzungstext des Otto-Scharmer-Artikels „We May Be Entering A Second Axial Age“, den ich noch von KI-Fehlern befreit und nun online gestellt habe.

Für alle, die den Langtext nicht lesen wollen, gibt’s ne Zusammenfassung, aber der vollständige Artikel ist wirklich um Ecken besser und lohnt unbedingt die Lektüre, wenn’s sein muss, auch in Häppchen. Es gibt ja ein paar Überschriften, an denen man sich langhangeln kann.