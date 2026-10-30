„…ein einsames Drama innerhalb der Kernfamilien-Kiste“

Manche Themen sind so schrecklich, dass sich sogar die allgemeine Sensationslust schaudernd davon abwendet. Eine Mutter, die ihre drei gesunden, kleinen Kinder umbringt, gehört ganz bestimmt dazu. Eine zweite Reaktion angesichts einer solchen Untat ist der Schrei nach Vergeltung. Ich hoffe, dass die Mehrheit der LeserInnen dieses Blogs nicht auf diesen mentalen Automatismus hereinfällt. Eine dritte Reaktion könnte darin bestehen, sehr gründlich darüber nachzudenken, wie so etwas möglich sein konnte – so gründlich wie Charles Eisenstein in seinem Essay Lindsay Clancy: eine Sirene im Theater. Ihm geht es um nichts weniger als um „verstehen“ (nicht zu verwechseln mit „gutheißen“).