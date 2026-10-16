Deutschland im Krieg

Franz Nadler vor der Wandtafel in seinem Büro in Offenbach am Main.

Gestern habe ich ihn dort im Büro des Connection e.V. besucht, nachdem ich ihn am 25.9. bei der Verleihung des Alternativen Westfälischen Friedenspreises an seinen Verein im Friedenssaal des historischen Rathauses in Münster kennengelernt hatte.

1956 geboren ist er ungefähr in meinem Alter. Pazifist, seit er denken kann, unterstützt er Menschen, die sich dem Kriegsdienst verweigern. Das fing schon an, als in Südafrika noch das Apartheit-Regime herrschte. Soldaten waren dort damals nur Weiße, und wer sich von den jungen Männern dem Kriegsdienst verweigerte, kam ins Gefängnis.

Heute beschäftigt sich Connection e.V. vor allem mit Kriegsdienstverweigerern aus Russland, der Ukraine und der Türkei. Unabhängig davon, welches Regime in der Welt gerade rekrutiert, Connection e.V. unterstützt alle Verweigerer. Gute Kriege, schlechte Kriege? Alle Kriege sind schlecht, das ist die Grundhaltung dieses wahrhaft gemeinnützigen Vereins.

Klein, aber mit Reichweite

Ranz Nadler ist im Vorstand und dort der profilierteste Sprecher. Die Verwaltung machen andere, das Kernteam besteht aus 15 Personen, die meisten sind nur selten in dem winzigen Office in Offenbach, wo ich Franz im zweiten Stock eines großen Bürogebäudes antraf. Connection e.V. findet weithin Anerkennung, der Verein hat bislang keine Feinde. Wehrkraftzersetzung? Damit dieser Vorwurf von Seiten des deutschen Mainstreams gar nicht erst aufkommt, halten sie den Ball flach und sind in der Öffentlichkeit nur wenig sichtbar. Der Verein unterstützt einzelne, die aus Gewissensgründen das Töten verweigern, und das offenbar mit großem Erfolg. Es kommen ausreichend Spenden rein, sodass weitweit Verweigerern geholfen werden kann.

Ukrainische Soldaten in der Oberpfalz

Kürzlich landeten ein paar russische Kriegsdienstverweigerer in Südkorea, erzählt Franz, das Land wollte sie aber nicht aufnehmen. Während sie am Flughafen Seoul festgehalten wurden, googelten sie ihr Problem, fanden Connection e.V. und bekamen prompt juristische und finanzielle Unterstützung. Nicht immer läuft es so gut. Deserteure aus der Ukraine haben es schwerer. Sie werden in ihrem Land zwangsrekrutiert. Als Mann, der nicht zum Militär oder zur Verwaltung gehört, in der Ukraine auf die Straße zu gehen, ist kaum mehr möglich. Da wird man dann eingefangen, wer sich wehrt, wird geschlagen, und nach kurzer Ausbildung müssen sie an die Front.

Inzwischen werden viele dieser Zwangsrekrutierten in Deutschland ausgebildet, es sind wohl einige zig Tausend, sagt Franz Nadler. Sie werden von deutschen, US-amerikanischen und ukrainischen Offizieren ausgebildet und im Zuge dessen v.a. von den Ukrainern geschlagen. Einige seien dabei verstorben, berichtet Franz, und es seien vor allem die Frauen dieser Männer, die z.T. mit kleinen Kinder aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet sind und nun verständlicherweise nicht wollen, dass ihre Männer an der Front verheizt werden.

Deutschland ist Kriegspartei geworden

Mich gruselt dabei, mir vor Augen zu führen, wie Deutschland immer tiefer in diesen Stellvertreterkrieg zwischen Russland und der NATO reingezogen wird. Spätestens mit dem Putsch 2014 in der Ukraine ging es los. Heute produziert Deutschland Munition für die Ukraine, unterstützt sie massiv finanziell und mit Logistik, bildet zwangsrekrutierte ukrainische Soldaten aus, während Ramstein – unter US-Kontrolle, aber auf deutschem Boden – einen Großteil der Daten für die Ziele ukrainischer Drohnen im russischen Hinterland liefert, ohne die die Ukraine der russischen personellen und wirtschaftlichen Überlegenheit nicht standhalten könnten. Deutschland ist Kriegspartei geworden.