Der Aldruper Jurtengarten

Seit 2024 planen wir den Aldruper Jurtengarten. Für die an der Politik und der gesamt-zivilisatorischen Lage Verzweifelnden bieten wir hier einen Ort, an dem sie ankommen und zu sich kommen können. Ländlich, naturnah, meditativ, gemeinschaftlich. Mit der Eröffnung unserer 7 m Ø Jurte am 28. Juni sind wir dieser Vision einen Schritt näher gekommen.

Wen’s interessiert, was ChatGPT zur gesamtgesellschaftlichen Lage zu sagen hat nehme sich diese halbe Stunde Zeit für eine Zusammenfassung. Wow! Sehr abstrakt, aber gut getroffen, finde ich. Mit einem Hoffnungsschimmer am Ende: Jenseits der flimmernden digitalen Welt auf all den Bildschirmen, auf denen man Fake und Fakt kaum mehr unterscheiden kann, können wir bei uns selbst ankommen. In der realen Welt, im Gewahrsein dessen, was hier und jetzt wirklich der Fall ist.

Auch dazu gibt es nun den Aldruper Jurtengarten. Eine Oase des Realen in einer verrückt gewordenen, hektischen, nun sogar auch noch aufrüstenden Welt.

Der Garten hat jetzt vier Stellen mit Trinkwasseranschluss und viele Pfosten mit Steckdosen. Einen Parkplatz für Wohnmobile und eine Draußenküche mit Kühlschrank, die bei Bedarf zwanzig Leute versorgen kann. Auf den Wiesen und zwischen den Obstbäumen lässt sich zelten, und es gibt zwei Kompostklos. Zurzeit locken vor allem die Himbeeren, Stachelbeeren und Johannisbeeren. Fast das ganze Jahr über gibt es in diesem parkartigen Garten irgendwas zu ernten, und für einen Gartenfan, der hier wohnen will, lässt sich noch viel mehr daraus machen.

Gäste sind willkommen

Im Juli bin ich unterwegs. Ab August könnt ihr auf einer der Wiesen euer Zelt aufschlagen oder euer Wohnmobil auf dem Parkplatz mit E-Anschluss abstellen. Ab Anfang September haben wir hier sogar für drei Einzelne (oder auch drei Paare) überdachte Rückzugsnester. Dazu gehört der Tabbert-Wohnwagen, der hier schon seit dem vergangenen Jahr steht; beim ‚fahrenden Volk‘ ist dieser Typ immer noch sehr beliebt. Ein etwas luxuriöserer fünf Meter langer Wohnwagen kommt Ende August zu uns. Drittens gibt es ein circa 14 qm großes Vorzelt, das wir nah an unserem Steinhaus platzieren werden. Jede dieser Stellen hat eine eigene Küche für Selbstversorger. Wer einzeln kommt, zahlt 350 € pro Woche, als Paar nur 490 €, inklusive täglicher Meditationen, Gespräche und Tanz.

Innehalten

Wir wohnen hier ganz nah an der Bahn. Wer das kennt weiß, dass Bahnlärm viel besser zu ertragen ist als Lärm von Autostraßen. Die Züge unterbrechen unsere ländliche Stille in der Bauerschaft Aldrup, die zu Greven gehört, aber nicht im Grevener Stadtgebiet liegt. Wer hier im Freien telefoniert, muss in der Regel das Telefonat für die Länge eines Zuges unterbrechen. Schlimm?

Nun ja, wie man’s nimmt. Die Stille eines Waldes weitab von der Zivilisation wäre auch mir lieber. Aber wie so viele Widrigkeiten, lässt sich auch diese nutzen zum Innehalten. Mitten in einem intensiven Gespräch verlangt so eine Bahn das, was auch in Selbsterfahrungsgruppen oft praktiziert wird, dort meist mit einem Gong: Stop! Wo auch immer du gerade bist, halte inne. Spür dich. Atme. Erst dann, mach weiter …

Yoga, Tanz, Qi Gong und Spätsommerfest

In unserem Veranstaltungskalender findet ihr erste Termine: den Tanzabend am 13.8., den Meditationstreffpunkt am 14.8., die Ich/du/wir-Performance am 16.8. Weitere sollen folgen. Auch 5-Rhythmen-Tanz, Yoga und Qi Gong.

Und am 20. September unser Spätsommerfest! Mit Potluck, was das Essen anbelangt. Getränke gibt’s bei uns an der Gartenbar gegen Spende in die Box.

Sauna und Meditation

Inzwischen nähert sich in unserem Steinhaus das zweite Badezimmer der Vollendung, mit Duschklo, Urinal, Holzfußboden Natursteinwaschwecken und Doppelbadewanne. Ha, von mir selbst gebaut! Wie auch (weitgehend) unsere Sauna, die dort schon seit dem vergangenen Jahr steht. Sie kann bis zu fünf Personen aufnehmen (im Wechsel bis zu zehn). Mit der Jurte als Ruheraum wäre hier sogar ein mehrtägiger »Sauna & Meditation« Retreat möglich, von dem ich schon lange träume.

Ich glaube nämlich, dass in den Ruhephasen zwischen zwei Saunagängen es viel leichter ist, in einen tiefen Entspannungszustand einzusinken. Oft werden diese Phasen aus Scheu vor der dann entstehenden Leere verplappert oder an der Bar verbracht. In einem Seminar, in dem alle auf Meditation ausgerichtet sind und wir überwiegend schweigen, ist das anders. Bei manchen Menschen kommt erst dort die stille Ekstase mit dem großen Aha: Endlich verstehe ich, was „Aufwachen“ bedeutet! Und warum so viele Menschen sich seit Jahrtausenden für die Praxis der stillen Meditation entschieden haben.

Ende Januar werde ich im Yoga-Ashram in Bad Meinberg ein solches Seminar anbieten. Die Zusage von Sukadev steht. Es ist nur noch nicht klar, ob das Seminar nur über das WE 23. bis 25. Januar geht oder ein paar Tage länger, was mir lieber wäre.

Nach dem Fest ist vor dem Fest – als am 28. Juni alle Gäste gegangen waren, blieb unter dem Abendhimmel mit der neuen Mondsichel nur noch ich in unserer Draußenküche (und unsere Fotografin):

Und so sah unsere Jurte im Rohbau aus: