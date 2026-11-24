Den Monat November verbringe ich dieses Jahr in Puerto Pollensa an der Nordküste von Mallorca. Statt von Greven aus schaue nun von hier aus auf das Welttheater – sowohl auf das Schauspiel der Politik, das mich durch die Medien erreicht, wie auf das unseres Miteinanders in dieser kleinen Gruppe.

Hier sind wir gerade nur zu sechst. Wir meditieren jeden Tag ein bisschen, essen gemeinsam zwei Mal am Tag und sprechen über die großen Lebensthemen: Liebe & Freiheit, Vergänglichkeit, Geld & Macht, das Wunder der Bindung und wie wir biografisch zu denen wurden, die wir heute sind.

Flow

Warum haben meine Eltern mich Wolf genannt? Wussten sie, dass ich das Wort eines Tages rumdrehen und den Flow zu meinem Lebensthema machen würde, die Ekstase im Tun und sich Hingeben?

Der ich mein Leben lang vor allem vorwärts gelebt habe, meist ohne viel nachzudenken, stelle ich mir nun im Alter solche Fragen und zitiere dazu Kierkegaard: Das Leben wird vorwärts gelebt, aber erst im Rückblick verstanden. Und biete Kurse an wie »Biografisch erzählen« (am 5. Dezember bei uns in Greven), höre mir die Lebensgeschichten von anderen Menschen an und publiziere Biografien.

Was kann ich schon sagen?

Gerne auch meine eigene. Obwohl ich damit, dass ich einerseits schreiben will, andererseits aber überzeugt bin, nichts sagen zu können, schon circa vierzig Jahre lang rummache. Soll ich diese Ambivalenz mit ins Grab nehmen? Laozi fasste sie in den ersten Satz seines berühmten Daodejing: Der Sinn, der sich aussprechen lässt ist nicht der wahre Sinn.

Was kann ich schon sagen? ist die Geschichte, wie ich Mitte der 80er Jahre – ich verdiente mir damals in München als Taxifahrer meinen Lebensunterhalt –, durch Selbstdisziplin die Scham überwand, in aller Öffentlichkeit zu sagen, was ich dachte.

Weitere Geschichten beschäftigen sich mit meiner spirituellen Entwicklung, meiner Zeit als Unternehmer und meinen vielen Versuchen Musik, Politik und die Gegenpole Bindung und Freiheit zu verstehen.

Ich fange am besten mal an mit einer Geschichte aus meinem Liebesleben, das interessiert doch jeden. Zumal sich dabei meine Zivilisationsflucht mit meiner Sehnsucht in Asien anzukommen verband: »Mau bermain, willst du mit mir spielen?« hatte mich die hübsche junge Malaiin aus dem matrilinearen Sumatra gefragt. Sie hatte dort ihren Mann verlassen, weil der sich gegen ihren Willen eine zweite Frau genommen hatte. Daraufhin war sie nach Singapur ausgerissen. Auf dem Weg dorthin war ich ihr auf dem von Djakarta kommenden Schiff aufgefallen, weil ich mich heldenhaft zwischen zwei miteinander kämpfende Malaien gestellt hatte.

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