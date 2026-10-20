Damals und heute

Heute ist der 20. Oktober 2027. Ich stehe vor dem Haus, in dem ich vor 46 Jahren einmal gewohnt habe. Ich war damals 27 Jahre alt und der Leiter des Divya, des »göttlichen Ashrams«, diesen Namen hatte mir Osho gegeben, mein spiritueller Meister und damals in so vieler Hinsicht Vorbild. Inhaberin der Immobilie war meine Freundin Sabrina Werkmeister, mit der zusammen ich die Verantwortung für dieses Projekt trug.

Gasthof für Reisende

Das Anwesen, das wir damals gekauft hatten, war ein unter Denkmalschutz stehender Vierseithof aus dem 18. Jahrhundert. Viele Generationen lang beherbergte es den Gasthof gegenüber der Poststation auf der wichtigen Verbindungsstrecke zwischen Nürnberg und Würzburg, wo die Pferde der Postkutschen gewechselt wurden. Das ehemalige Posthaus gegenüber unserem Anwesen steht heute noch. Daneben das heutige Rathaus, in dem früher die Dorfschule war. Sicherlich hatte auch Casanova auf einer seine Reisen in diesem Haus mal genächtigt, vermutlich unter der Stuckdecke im ersten Stock. Mit wem wohl?

Das Haus lud zur Kreativität und zu Fantasiereisen geradezu ein. Offenbar auch die Bewohner, die nach uns kamen. Darunter eine WG von Lehrern, eine WG von Tänzern und eine tibetisch-tantrische Gemeinschaft das Dayab Kyabgön Rinpoche, der zugleich höchste spirituelle Autorität für ein großes Land im chinesisch besetzen Osttibet war.

Rückblick auf eine Wegmarke

Was mich heute beschäftigt ist die Erinnerung an diesen Ort, den ich verließ, weil ich glaubte, mit meinem damaligen spirituellen Lehrer in einer engen Gemeinschaft von Schülern, die sich um ihn versammelt hatten, mich im Himalaya oder sonstwo in Indien zurückziehen zu können, für die letzte Stufe meiner Entwicklung auf dem Weg zum Absoluten. 200 seiner Schüler dürften mitkommen, hieß es, und ich wollte einer von diesen sein. Hier im ländlichen Franken als Haushalte mein Leben zu fristen schien mir vergleichsweise als trist, als eine Absage an die Chance meines Lebens.

Damit hatte ich mir hier einen Traum verwirklicht. Meine Beziehung zu Sabrina war die schönste und erfüllendste, die ich bis dato je erfahren hatte. Unsere Lehrer Veeresh hatte unseren Platz als Lieblingsplatz für seine Seminare in Deutschland erwählt. An Silvester 1980/81 wollte er sein Rajneesh Therapy Institute mit dem von mir geführten Divya Ashram vermählen, was für mich die größte Anerkennung war, die ich bis zu diesem Zeitpunkt je erfahren hatte. Ich aber kündigte meiner Geliebten die Beziehung. Ihr, die hier von mir schwanger werden und mit mir unser Kind aufziehen wollte.

Ich ging, um zu meinem Meister nach Indien zu fliegen, schnurstracks ins Ungewisse – gesteuert u.a. von der Erinnerung, dass der Buddha seine Suche begonnen hatte, als sein Kind geboren wurde. Wie ungewiss meine ‚Flucht‘ nach Indien tatsächlich war, stellte sich heraus, als ich in Poona ankam: Da war Osho gerade dabei, in die USA zu fliegen. Ich könnte konnte ihn gerade noch abfahren sehen, als einer der wenigen, die in diese Abreise eingeweiht waren, und durfte dann helfen, seine Bibliothek zu verpacken, was mich schon von der Titelauswahl her in einen psychedelischen Rausch versetzte.

Meinen Ashram in Deutschland aber hatte ich verloren. Doch, ich hätte zurückkommen können, denn offiziell war ich dort immer noch der Ashramleiter. Meine Freundin aber war nun von einem anderen Mann schwanger, die Idylle war gebrochen, und das tief in mir sitzende Motto, nie wieder denselben Weg zurückzugehen, den ich schon gegangen war zeigte seine Wirkung: Ich musste weiter, immer weiter – dem Leben folgen, das mir mit seinen Signalen zeigte, wo es für mich hin ging.

Heute weiß ich viel mehr über die spirituellen Traditionen auch anderer Kulturen. Die spirituelle Kultur des Indien von vor 2500 Jahren war geprägt von der Idee, dass Anhaftung das Schlimmste war, das einem Menschen mit Sehnsucht nach dem Absoluten passieren konnte. Hauslosigkeit war das Dogma für die Gottsucher der damaligen Zeit. Menschliche Bindungen ebenso – der Buddha hatte sein Königreich verlassen, als »ihm ein Sohn geboren« wurde, ein Thronfolger, da riss er von zuhause aus und begab sich unter die Sadhus, die Wanderheligen, die nicht zwei Mal unter demselben Dach nächtigen durften.

Ist Bindung nun gut oder schlecht?

Heute lese ich von der Entstehung der christlichen Klöster in Europa, von der stabilitas loci, der Beständigkeit des Ortes, die Benedikt von Nursia im 6. Jahrhundert einführte. Sie wurde zur Grundlage der christlichen Klöster von damals bis heute. Sie verlangt die dauerhafte Bindung eines Mönches oder einer Nonne an ihr Kloster – nicht nur die geistige Bindung, auch die an den Ort. Wie kann das sein? Ist Bindung nun etwas Schlechtes oder etwas Gutes? Diese Frage sollte mich mein Leben lang beschäftigen.

Damals jedenfalls glaubte ich, ein Haushälterdasein Langenfeld, zumal auch noch als Familienvater, wäre die Absage meiner Chance auf Erleuchtung noch in diesem Leben. Ich habe ein paar Jahrzehnte gebraucht, um diesen Irrtum einzusehen.

Zwei wichtige Einsichten fehlten dem historischen Buddha Gautam Siddharta: 1. Das Leben als Mönch oder Nonne bietet dem Aspiranten keine besseren Chancen auf Reife als das weltliche Leben. 2. Frauen haben kein bisschen geringe Chancen auf Reifung und Erleuchtung als Männer. Auf den Schultern eines Riesen stehend wage ich diese Aussage. Und auch meinen damaligen spirituellen Lehrer und Meister Osho kritisiere ich: Das politische Bewusstsein hat dir gefehlt – siehe das Debakel in Oregon. Und noch ein paar weitere Einsichten fehlten dir: Die Mutter- beziehungsweise Eltern-Kind Bindung ist viel wichtiger, als du dachtest. Und schließlich auch das: Homosexualität ist kein Stadium in der individuellen Reifung, das überwunden werden muss.

Ja, auf den Schultern von Riesen stehend hat man es leichter, den Überblick zu gewinnen. Mögen auch auf meinen Schultern Menschen stehen, die weiter blicken als ich es konnte. Möge die menschliche Entwicklung weitergehen, trotz Atomwaffen, Umweltzerstörung und den Gefahren der KI.