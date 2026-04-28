Bewusst Sein

50 Jahre ist es her, dass ich als damals 23-jähriger in Thailand den Buddhismus von innen her erfuhr. Ein halbes Jahrhundert! Was ist inzwischen daraus geworden? »Bist du nun erleuchtet, das wolltest du doch damals?«, fragen mich heute Einige. So wie schon 1994 das BR-Team, das mich damals nach Poone zurückbrachte, wo ich 1977 auf Osho gestoßen war. Osho, der für mich einer war, der »es gecheckt« hatte, ein Erwachter, ein Buddha.

So verschieden wie das Lachen

In meinem Gespräch mit Christian Meyer am 13. März in Berlin wurde mir wieder klar, wie viele verschiedene Begriffe von Aufwachen, Erwachen, Erleuchtung und Erlösung es gibt. So verschieden wie wir Menschen und unsere Kulturen sind, so verschieden sind die Begriffe von einem solchen Riss in der bisherigen Welt- und Selbstwahrnehmung, der die ihn Erfahrenden als verändert hinterlässt. Ein Schritt über eine Schwelle, der dem ‚Hinübergehenden‘ als wesentlicher, unauslöschlicher Erkenntnisfortschritt erscheint. So verschieden wie das Lachen, Gehen oder Tanzen von uns Menschen ist auch unser Erwachen aus »der großen Illusion«.

In den Strom eintreten

Was Christian Meyer, Eckart Tolle und die Satsang-Bewegung als Erwachen definieren, entspricht in etwa dem, was ich als 23-jähriger in Thailand erfuhr. Gemäß der Lehre des Theravada, des Urbuddhismus, war ich ein Sotapanna geworden. Übersetzt heißt das: Ich war »in den Strom eingetreten«. Den Strom der Identitätsveränderung, der sich nicht mehr aufhalten lässt? Vielleicht entspricht das dem »Alles fließt« von Heraklit. Auf jeden Fall passt es zu dem Namen, dein meine Eltern mir gegeben haben: Wolf, denn der bedeutet umgedreht Flow. So haben mir meine Eltern, ohne dass sie es wussten, schon zur Geburt etwas mitgegeben, das mein Leben später sehr prägen sollte: das Aufgehen in einem als ekstatisch erlebten Tun, wie ich es nun in meinen Ekstatisch leben Seminaren weitergebe.

Bestens informiert?

Für wen halten wir uns eigentlich? Wir die da ekstatisch oder wenigstens genussvoll oder immerhin sorglos leben wollen. Sind wir wirklich souveräne Wesen, die ihre eigenen Entscheidungen treffen? In den meisten Fällen ist das eine Täuschung, meint der Politikwissenschaftler Jonas Tögel, nachdem er die Art, wie wir über Politik, Medien und Werbung beeinflusst werden, eingehend untersucht hat. In dem Maße wie KI unsere Informiertheit übernimmt, wird diese Beeinflussung vermutlich noch schlimmer werden.

Gründlich enttäuschend

Ein weiterer uns hoffentlich gründlich ent-täuschender Warner vor den Kommunikationsmethoden unserer Zeit ist Chase Hughes. Er hat 20 Jahre lang für die US-Marines gearbeitet und ist heute ein gefragter Experte für unsere meinst unerkannt gesteuerte Wahrnehmung.

Ein Grund mehr, endlich »aufzuwachen«, meine ich. Aber bitte nicht in einem neuen Mindset hinein ‚erwachen‘, sondern im Großen Ganzen aufzuwachen, dem Unendlichen, das uns trägt, hält und Geborgenheit gibt.

To rise in love

Eine gute Art, sich am ersten Maiwochende mit dem »Großen Ganzen« zu beschäftigen, ist die Frage, was Liebe eigentlich ist, dieses vermutlich noch weit vor Reichtum und Ruhm meist ersehnte aller irdischen Güter. Irdischer Güter? Ist sie nicht wie die »Freude, schöne Götterfunken«, doch eher ein himmlisches Gut, dass wir feuertrunken betreten? Lasst uns darüber sprechen! Und Raum lassen zum Zuhören und schweigen. Und dann eher nicht »in Liebe fallen« (to fall in love), sondern in Liebe aufsteigen (to rise in love).

Sterblich sein

Ein weiteres Seminar vom 05. bis 07. Juni, bei dem ihr meinen neuen Event-Standort Greven kennenlernen könnt, ist das WE-Seminar das sich mit unserer Sterblichkeit beschäftigt. Mehr noch mit dem Ankommen in der Präsenz, im Zeitlosen, deshalb habe ich es Hineinsterben genannt: hineinsterben in die Gegenwart, ins Ungeborene, Todlose, die Essenz von Meditation. Leider eröffnet sich diese Dimension des Menschseins für die meisten erst, wenn ein geliebter Mensch stirbt. Oder erst im Alter, wenn der eigene Tod naht. Die Praxis der Ego-Transzendenz eines »Stirb bevor du stirbst« andererseits nimmt dem Tod jeglichen Schrecken und erhöht die Lebensfreude.

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3. Lest meine Texte auf connection.de, empfehlt sie weiter, ebenso meine Bücher (bald gibt es neue), und auch meine Seminare und öffentlichen Veranstaltungen. Eine davon ist mein Dialog mit unserem örtlichen katholischen Pfarrer im Gottesdienst vom 10. Mai zu einem Thema aus dem Johannes-Evangelium, in dem vom »Geist der Wahrheit« die Rede ist, den »die Welt nicht empfangen kann«.

Herbsturlaub auf Mallorca

Nun noch etwas für die Liebhaber des Mediterranen und der südlichen Sonne, die uns ja ab September ‚hier im Norden‘ leider immer weniger bescheint. Ich plane ab 28. Oktober einen ganzen Monat auf Mallorca zu verbringen, in einem hübschen kleinen Haus mit edelster Ausstattung, in Puerto Pollensa, in Fußweite vom Meer. Ein paar Zusagen habe ich schon bekommen von Menschen, die ich gerne in meiner Nähe habe. Um die Kosten vor Ort gemeinsam zu stemmen, brauche ich jedoch noch ein paar mehr, von Menschen, die es sich zeitlich und finanziell leisten können, den ganzen Monat November oder wenigstens die ersten oder zweiten zwei Wochen mit uns dort zu verbringen. Mit täglichen Meditationen, tiefen Gesprächen, feinstem Essen und viel Freizeit. Da wir v.a. Doppelzimmer zu vergeben haben, bevorzugen wir Paare und Menschen, die sich gerne ein DZ teilen. Wenn du mehr dazu wissen willst, schreib mich an und blockiere am besten schon jetzt im Kalender diesen Monat.

Einige kommende Räume zur Vertiefung:

Was ich hier schreibend bewege, erforsche ich auch gemeinsam in Seminar-Räumen — mit Stille, Humor, Austausch, Körpergewahrsein und offenem Fragen.

Liebe – was ist das?

1.–3. Mai in Greven-Aldrup

Ein Wochenende über Bindung und Freiheit, Verletzlichkeit und die Kunst zu lieben.

https://connection.de/event/liebe-was-ist-das/

Hineinsterben

5.–7. Juni in Greven-Aldrup

Ein Forschungsraum über Vergänglichkeit, Gegenwärtigkeit und das Geheimnis, im Loslassen lebendiger zu werden.

https://connection.de/event/hineinsterben/

Ekstatisch leben

20.–21. Juni in Bischofsgrün bei Bayreuth

Ein Seminar über Humor als spirituellen Weg, Crazy Wisdom und Fenster zum Himmel.

https://connection.de/event/ekstatisch-leben-4/

Weitere Ekstatisch leben-Workshops sind in Vorbereitung, die Termine und Orte findest du hier:

https://connection.de/humor/

Den roten Faden finden

14.–16. August im Seminarhaus Upleven an der Nordsee

Für Menschen an einem Wendepunkt, die sich neu orientieren und tiefer lauschen wollen.

https://connection.de/event/den-roten-faden-finden-3/

Wer stöbern mag: Unter Veranstaltungen finden sich noch weitere Räume und Themen.

https://connection.de/veranstaltungen/

Vielleicht begegnen wir uns ja in einem dieser Räume.