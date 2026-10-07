Bekreuziget euch!

Politische Dialoge sind heute meist religiöse Auseinandersetzungen

Wenn Christen sich bekreuzigen, führen sie dabei die rechte Hand erst an die Stirn, dann auf die Brust, an die linke Schulter und schließlich an die rechte. Sie meinen damit: im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes; dazu bekenne ich mich. Sie zeigen damit ihre Zugehörigkeit zum christlichen Glauben.

In der aktuellen Sprechweise in unseren sogenannten Leitmedien in Deutschland fällt mir auf, dass sowohl im Falle des Ukraine-Kriegs als auch im Falle des Palästina-Kriegs bestimmte Einleitungsformeln verwendet werden.

Im Falle des Ukraine-Kriegs muss die jeweilige Ansage im Text, Podcast oder TV beginnen mit: »der Angriffskrieg Russlands« oder »Putins« im Februar 2022, besser noch, um ganz sicher zu sein, dass der Autor zu den Guten gehört: »der umprovozierte Angriffskrieg Russlands«. Wenn jemand etwas über die Notleidenden im Gaza-Streifen schreibt oder über den dort von der IDF praktizierten Völkermord, muss in der Ansage zuerst der 7. Oktober 2023 erwähnt werden, bei dem die Hamas ein israelisches Kibbuz angegriffen hat.

Der Autor der Texte positioniert sich damit jeweils als auf der richtigen Seite stehend, die von den Leitmedien für gutgeheißen wird. So ähnlich wie ein Christ sich mit dem Kreuzzeichen als ein Gott Zugewandter, Gott Ergebener positioniert. Du zeigst damit, dass du dich nicht dem Bösen überlässt, Satan, dem Teufel, dem Feind.

Wenn ich als Journalist Autor oder Blogger etwas zu einem dieser Themen schreibe und dabei auf der richtigen Seite stehend wahrgenommen werden will, MUSS ich zuerst diese Formel anwenden: Putins Angriffskrieg von 2022, die Katastrophe vom 7. Oktober 2023. Wenn ich das versäume, gelte ich als mitleidslos gegenüber den Opfern Ukraine und Israel und werde verdächtigt, auf der falschen Seite zu stehen – meist werde ich dann einfach der falschen Seite zugerechnet, die Schublade dafür steht ja schon bereit. Als Journalist darf ich dann in den Medien, die sich für die Qualitätsmedien halten, nichts mehr publizieren. Dann bin ich ein Putin-Versteher und, was Palästina anbelangt, ein Antisemit.

Deshalb meine ich, dass die heutigen politischen Auseinandersetzungen den Religionskriegen ähneln. Man muss erst durch eine formelhaftes Bekenntnis sich als auf der richtigen Seite stehend zeigen. Also sowas äußern wie das, was bei Christen das Kreuzzeichen ist, bei Muslimen das „Salam Aleikum“ oder „Bismillahir-Rahmanir-Rahim“. Bei der indischen Kultur Nahestehenden ist es das Namasté. Ohne diese Einstiegs-Formel wirst du als ein Andersgläubiger wahrgenommen. Menschen von der gegnerischen Bubble hören so einem wie dir dann nicht mehr zu.

Muss das so sein?

Natürlich nicht, deshalb:

Fünf Empfehlungen

Liebe Journalistenkollegen, hallo Politiker, lasst diese Formeln weg. Die Wirklichkeit ist komplexer.

Bewerft euch nicht mit Fakten wie Kinder mit Steinen. Euer politischer Gegner lässt Fakten ja nur dann durch seinen Filter, wenn sie seine Meinung bestätigen (der confirmation bias).

An alle: Überprüft eure Filter. Prüft, was ihr durchlasst und was nicht. Ohne solche Innenschau sind Dialoge nicht möglich.

An dich: Praktiziere täglich die Aufnahme von Fakten außerhalb deiner Bubble.

Erweitere deinen Horizont. Füge dieses geistige Yoga deinem körperlichen Yoga hinzu: Dehne dich aus, weite dein Bewusstsein. Transzendenz bedeutet heute das Transzendieren der eigenen Bubble.

Und noch ein P.S. für die NATO-Versteher unter meinen Lesern: Schaut mal, war auf der diesjährigen Biennale die meisten Trophäen abgeräumt hat, mit einer 25-minütigen Standing Ovation, die bis dato bei diesem Festival noch nie gab: der Dokumentarfilm Naza.

Gibt es vielleicht doch noch Hoffnung auf ein Ende der Religionskriege? Trotz Verleihung des Westfälischen Friedenspreises an die NATO? Über diese erfahrt ihr bald mehr hier im Blog und in unserem Youtube-Kanal.

Inzwischen wirft die israelische Regierung den Filmemachern von Naza Hochverrat vor. Der Guardian interviewte sie.