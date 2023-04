Meditation, Achtsamkeit, in sich ruhen, bei sich sein. Sati hat es der Buddha damals in seiner Sprache genannt. Können wir heute noch etwas damit anfangen?

Auf einem Meditationstag im Oberpfälzer Intersein-Zentrum war ich einer der paar hundert Gäste, die dort auf Thich Nhat Hanh und die Nonne Chan Khong warteten. Auf dem Hintergrund der Rednerbühne stand in großen Buchstaben »Ich bin angekommen«. Was für eine schöne Art die Präsenz zu betonen! Oder als Frage: Bin ich wirklich hier, mit meiner ganzen Aufmerksamkeit?

Als ich im Frühjahr 1976 in einem buddhistischen Kloster in Thailand die Initiation zum Samanera erhielt, wurde diese Pabbajja genannt, übersetzt: Hinausgehen in die Heimatlosigkeit. Seitdem beschäftigt mich das Thema der Beheimatung. Zuerst viele Jahre lang im Sinne von Nestflucht: Hinausgehen in die offene Weite, ins Unbekannte. Ich wollte die mich beengende Schale meiner Herkunft verlassen. Dann immer mehr im Sinne von: Wo lande ich? Mit wem und in welcher Umgebung beheimate ich mich neu? Hafte ich dann dort, oder lasse ich mich nieder im Wissen um meine Vergänglichkeit? Auch das sich Einlassen auf Liebesbeziehungen ist ein sich neu Beheimaten. Ebenso das Commitment zu einem Projekt.

In meinen aktuellen Gruppen und den Einzelcoachings mit Menschen aller Altersgruppen geht es immer darum: Wo bin ich zuhause? Bin ich wirklich da? Bei mir im Körper, in meinen Beziehungen und mit den von mir gewählten oder mir zugefallenen Aufgaben. Bin ich imstande mich dort einzunisten im Bewusstsein, dass ich mich eines Tages auch wieder ausnisten muss, spätestens bei meinem Tod?

Fokus und Weitwinkel

Die zentrale Aufforderung der europäischen Philosophie von der Antike bis in die Renaissance ist: Mensch, erkenne dich selbst! In ihr ist die Frage nach der Heimat verborgen. Auch in »Wer bin ich?«, dieser zentralen und einzigen Frage des berühmten Weisen vom Arunachala-Berg in Südindien und auch der Sufis, der Mystiker im Islam, ist die Frage nach der Beheimatung verborgen. Vor dem Hintergrund der offenen Weite der Heimatlosigkeit verwandelt sich diese Frage in: »Wo bin ich?«. Wo bin ich jetzt gerade mit meiner Aufmerksamkeit? Das bringt mich körperlich und geistig ins Hier & Jetzt. Nebenbei fällt dann auch das sich Konzentrieren leichter. Mein sonst so wirr schweifender Geist kann mit der Frage nach dem Wo nun fokussieren. Und er kann auch zum Weitwinkel übergehen, der dann ein Objekt nicht mehr als etwas Abgesondertes, Singuläres erfasst, sondern es zusammen mit seiner Umgebung sieht, im Kontext. Oder noch weiter: ein Blick, der alles sieht, das Ganze, und darin auch mich selbst, das Subjekt.

Heute können nicht mehr so viele Menschen mit Ramana Maharshis »Wer bin ich?« etwas anfangen. Wir lassen uns zu leicht ablenken und manipulieren, das ist eins der großen Themen unserer Zeit. Abgelenkt und infogeflutet ertrinken wir in diesen Fluten und verpassen so das Wesentliche.

Deshalb ist das Ankommen nun der Inhalt einiger meiner nächsten Workshops geworden. Einzelheiten siehe am Schluss dieser Mail. Der schönste Ort für ein solches Ankommen ist natürlich der eigene Körper! Und drumrum? Fürs Drumrum empfehle ich das Upleven, das ehemalige Hotel Deichgraf an der Nordseeküste unweit von Bremerhaven. Als »Haus der Stille« ist es seit 2020 zu einer perfekten Kombination aus Hotel und Kloster geworden.

Humor oder »Schluss mit lustig«?

In Europa ist Krieg, das ist »gar nicht komisch«. Da bleibt doch selbst den Humorvollsten das Lachen im Hals stecken. Auch das Weinen? Mir nicht. Lachen und Weinen liegen für mich nah beieinander. Bei Nachrichten über den Ukrainekrieg muss ich oft weinen. Wenn Politiker sich dumm verhalten – das ist auch in Bezug auf den Ukrainekrieg oft der Fall, aber nicht nur dort – schwanke ich oft zwischen Lachen und Weinen, oder das eine geht in das andere über.

Das gilt auch für private Konflikte und Verluste. Vor ein paar Tagen bin ich in einer Hauruckaktion nach Greven gezogen, weil die Mutter meines nun bald 13-jährigen Kindes im Krankenhaus liegt und kaum mehr Chancen hat, von dort nochmal nach Hause zu kommen. Seit ein paar Jahren weiß ich von ihrer gesundheitlichen Kondition und halte mich bereit. Nun wird sie nur noch palliativ betreut, heilbar ist ihre Kondition nicht mehr, und sie bereitet sich auf ihr Ende vor. Eher zum Lachen als zum Weinen? Eher zum Weinen, aber auch dabei schüttelt es mich manchmal so tief, dass ich nicht mehr weiß, was was ist.

Könnte sein, dass das zu dem Seminar »Liebe + Beziehung – Schluss mit lustig?« passt, das ich am WE vom 23.-25. April im Ökodorf Sieben Linden gebe. Ich finde, es passt. Aus einer Liebesbeziehung ist ein Kind entstanden, das wir beide lieben und abwechselnd betreuen, und nun wird sie, die viel Jüngere, als erste ‚abgerufen‘. Ist das komisch oder tragisch?

Liebe, Geburt und Tod ist das, was uns am tiefsten berührt. Da sind wir zutiefst verletzlich, aber auch zu den höchsten Ekstasen fähig. Gerade hier, wo es ‚ans Eingemachte‘ geht, erscheint mir Humor als der beste Erkenntnisweg.

Frieden

Zum Thema Frieden in der Ukraine, im Yemen, in Palästina und in der Welt, fiel mir nach so vielen zum Teil hitzig geführten Debatten, wer, wie sehr und womit ‚von uns‘ unterstützt werden sollte, dieses Zitat von Rilke ein: »Der erscheint mir als der Größte, der zu keiner Fahne schwört, und weil er vom Teil sich löste, nun der ganzen Welt gehört.«

Das ist die transpersonale Perspektive. Man könnte sie auch »transnarrativ« nennen: Es ist der Blick von jenseits der Erzählungen, mit denen die jeweiligen Parteien sich ins Recht setzen.

Zugegeben: Strukturen, welche uns acht Milliarden Erdbewohner in überschaubare Einheiten gliedern, sind nötig und sinnvoll. Wir sollten jedoch nicht die aus machtpolitischen Gründen bisher entstandenen Strukturen als sakrosankt betrachten und sie mit nicht endenden Aufrüstungsprogrammen verteidigen. Besser ist es, auf friedliche Weise Strukturen zu schaffen, die uns Erdbewohnern guttun. Das Gewaltmonopol einer gerechten, nicht korrupten, ordnenden Instanz – das Ideal einer Polizei – würde dabei helfen. Militär hingegen ist ein Mittel, das Recht des Stärkeren durchzusetzen. Alles Militär sollte abgeschafft werden.

Das System

Erst der Kalte Krieg, dann die islamische Gefahr, dann die Pandemie und der Ukrainekrieg, immer scheint es ein dominantes Thema zu geben, mit dem die Medien uns in Alarmbereitschaft halten. Kommt als nächstes China versus Taiwan, ‚wir‘ gegen ‚die chinesische Gefahr‘?

Wir haben die Politiker, die wir verdienen. Die wiederum haben die Wähler, die sie verdienen. Und wir alle haben die Medien, die wir verdienen, und die Justiz, die wir verdienen. Wir, das ist die vom Kapitalismus und den Märkten trend- und hype-gesteuerte Weltzivilisation? Eine Herde von Schafen, vielleicht auch von Lemmingen. Oder ist es ein intelligenter Schwarm? Schön wär’s. Ja, ich träume weiter – Yes, »I have a dream« – dass es doch ein intelligenter Schwarm sein möge.

Der von mir geleitete Workshop: Liebe + Beziehung – Schluss mit lustig? im Ökodorf 7 Linden am WE 21. bis 23. April kostet 160 bis 240 € + U/V. Das Buch zum Workshop ist Sei dir selbst ein Witz.

Im BeFree Pfingstseminar Liebesglück durch Hingabe an das, was ist, vom 25. bis 29. Mai, bin ich einer der Co-Leiter. Es kostet 490 € + U&V.

Ankommen bei mir selbst – dieses zweitägige Seminar im Upleven vom 16. bis 18.Juni kostet je nach Selbsteinschätzung zwischen 120 und 280 € + U&V. Seminarbuchung über mich, U&V-Buchung über das Haus der Stille.

Ankommen im Körper, in Beziehung, im Unendlichen auch dieses fünftägige Seminar im Upleven, vom 9. bis 14. September 2013 leite ich allein. Es kostet je nach Selbsteinschätzung 250 bis 600 € + U&V. Auch hier Seminarbuchung über mich, U&V-Buchung über das Haus der Stille.

Das sechstägige Seminar Sinn finden vom 7. bis 13. Oktober zum Thema Sinn & Orientierung finden im Leben, leite ich zusammen mit Pea Krämer. Auch das findet im Upleven statt. Es kostet je nach Selbsteinschätzung 420 bis 1000 € + U&V. Unser Buch zum Workshop ist der Sinnfinder.

Ich bin angekommen. Bei sich selbst ankommen & Heimat finden, heißt der 3-Tage-Kurs vom 3. bis 6. Juni 2024 im Gästehaus der Abtei Münsterschwarzach. Kosten: 140 € + U&V.