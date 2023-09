Wer würde nicht endlich ankommen wollen – bei sich selbst, im Körper, in den Beziehungen? Und auch in dem, was dahinter auf uns wartet: dem Unendlichen.

Deshalb habe ich dazu ein Seminar kreiert, in der besten Umgebung, die ich mir dafür vorstellen kann: im Upleven an der Nordsee.

Wir nutzen dafür die Struktur dieses Hauses, das ganz auf Meditation und Achtsamkeit ausgerichtet ist. Vier der dort jeden Tag angebotenen Meditationen sind deshalb Teil dieses „Ankommen“-Seminars. Dazwischen treffen wir uns zu Gesprächen und zu Übungen, die das Ankommen und Einsinken in sich selbst erleichtern. Der Austausch in der Gruppe ermutigt und bereitet darauf vor, weitere innere Schwellen zu überschreiten und noch mehr in die Tiefe zu sinken. Um im Lauf des Seminars dann auch nach draußen zu schauen: Wo kann ich mich (noch) engagieren und beheimaten?

Hier nun der Zeitplan des Seminars:

Samstag 9. September 23:

17 h Einchecken

18 h Begrüßung im Seminarraum (EG)

18:30 Abendessen

19.30-20.30 Treffen im Seminarraum: Was heißt da Ankommen?

21:00–21:30 stille Meditation (im Meditationsraum, 3. Stock)

Bei mir selbst

Sonntag 10. September 23:

06:30–07 stille Meditation im Meditationsraum des Upleven. Auch die anderen Meditationen finden immer dort statt.

07:15 Frühstück

09-11 Treffen im Seminarraum: Wo bin ich zuhause? Wo und mit wem oder was bin ich ‚ganz bei mir‘?

12:00–12:30 geführte Meditation

12:45 Mittagessen

15-17 Treffen im Seminarraum: Ganz da sein, bei mir selbst, kann ich das? Oder ist das etwas, worüber ich nicht verfügen kann?

17:45–18:15 stille Meditation

18:30 h Abendessen

19.30-20.30 h Wir treffen uns im Seminarraum: Bin ich in meinem Körper zuhause?

21:00–21:30 h stille Meditation

Verbunden sein

Montag, 11. September 23:

06:30–07 stille Meditation

07:15 Frühstück

09-11 Treffen im Seminarraum: Meine Beziehungen und Freundschaften sind meine Heimat.

12:00–12:30 geführte Meditation

12:45 Mittagessen

15-17 Treffen im Seminarraum: Kann ich mein Selbst so ausdehnen, dass auch du dazu gehörst? Und ihr alle? Auch die Gesellschaft und die Natur?

17:45–18:15 stille Meditation

18:30 h Abendessen

19.30-20.30 h Wir treffen uns im Seminarraum: Ich & Du. Empathie, mich zuwenden, lieben – ohne mich dabei zu verlieren.

21:00–21:30 h stille Meditation

Hingabe

Dienstag, 12. September 23:

06:30–07 stille Meditation

07:15 Frühstück

09-11 Treffen im Seminarraum: Ankommen in meinen Projekten, meinen Verpflichtungen, meinen auch selbst gewählten Aufgaben, meinem Beruf.

12:00–12:30 geführte Meditation

12:45 Mittagessen

15-17 Treffen im Seminarraum: Meine Energie in etwas reingeben und dort auch wieder rausnehmen. Mich einnisten und wieder ausnisten. Als sei das alles ein großer Ein- und Ausatemzug.

17:45–18:15 stille Meditation

18:30 h Abendessen

19.30-20.30 h Wir treffen uns im Seminarraum: Mich anspannen können, mich entspannen können.

21:00–21:30 h stille Meditation

Stirb & Werde

Mittwoch, 13. September 23:

06:30–07 stille Meditation

07:15 Frühstück

09-11 Treffen im Seminarraum: In meiner Endlichkeit ankommen. Meine Grenzen kennen, räumliche und zeitliche. Wissen, dass ich sterben werde.

12:00–12:30 geführte Meditation

12:45 Mittagessen

15-17 Treffen im Seminarraum: Loslassen, Abschied, Tod.

17:45–18:15 stille Meditation

18:30 h Abendessen

19.30-20.30 h Wir treffen uns im Seminarraum: Frieden schließen mit der Vergänglichkeit.

21:00–21:30 h stille Meditation

Abschied

Donnerstag, 14. September 23:

06:30–07:00 h stille Meditation

07:15 Uhr Frühstück

09-11 h Treffen im Seminarraum: Wem oder was will ich meine Energie geben? Wo will ich da sein als Liebender?

12:00–12:30 h geführte Meditation

12:45 h Mittagessen

13.30-14 h Abschiedsrunde im Seminarraum

14 h Abreise

Kosten: 250 bis 600 € nach Selbsteinschätzung, + U/V.

U/V ist über das Haus der Stille zu buchen. Die Seminarbuchung bitte über mich.