10 Innovationen für die digitale Welt

Bild: Robert Prevost im Sept 2023, bevor er 2025 Papst Leo XIV. wurde (Quelle: Wikipedia)

Schon Papst Franziskus hat mich gelegentlich in Erstaunen versetzt. Papst Leo nimmt sich wohl an ihm ein Beispiel. Seine Enzyklika „Magnifica humanitas“ über die Bewahrung des Menschen im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz mischt sich aktiv in die momentan aufwallende und aufwühlende Diskussion menschlicher Werte ein oder richtiger gesagt: Er setzt sich an deren Spitze. Frei Betto, einer der wichtigsten Befreiungstheologen Lateinamerikas, hat in der Enzyklika zehn Innovationen für die digitale Welt ausfindig gemacht. Marta Andujo hat sie für die Nachdenkseiten übersetzt.

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