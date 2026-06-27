10 Innovationen für die digitale Welt

Bild: Robert Prevost im Sept 2023, bevor er 2025 Papst Leo XIV. wurde (Quelle: Wikipedia)
Schon Papst Franziskus hat mich gelegentlich in Erstaunen versetzt. Papst Leo nimmt sich wohl an ihm ein Beispiel. Seine Enzyklika „Magnifica humanitas“ über die Bewahrung des Menschen im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz mischt sich aktiv in die momentan aufwallende und aufwühlende Diskussion menschlicher Werte ein oder richtiger gesagt: Er setzt sich an deren Spitze. Frei Betto, einer der wichtigsten Befreiungstheologen Lateinamerikas, hat in der Enzyklika zehn Innovationen für die digitale Welt ausfindig gemacht. Marta Andujo hat sie für die Nachdenkseiten übersetzt.
Den Originaltext findet ihr HIER zum Herunterladen.
Päpste zu beurteilen ist nicht so mein Ding, denn eigentlich hab ich fertig mit dieser Institution. Warum dann noch was sagen zu deren Chef, der da doch einem Saurier vorsteht, der längst ausgestorben sein müsste (1700 Jahre alt ist diese Institution). Ähnlich wie bei einem dieser pflanzenfressenden Saurier mit dem großen Körper und dem kleinen Kopf hat auch bei der katholischen Kirche der Chef offenbar nicht viel zu sagen, er scheint irgendwie seinem großen Körper zu unterliegen. Dem zum Trotz schaue ich mir gelegentlich doch mal eine solche Enzyklika an. Bei der „Laudatio si“ von Papst Franziskus im Jahr 2015… Weiterlesen »
Schön, dass du Franziskus miterwähnt hast. Ihm ging es wie allen, die ganz oben landen, und bei ihm eher versehentlich, und feststellen müssen, dass ihr Bewegungsraum begrenzt ist. Trotzdem bin ich, ja, beglückt, wenn solche Menschen den Mut haben, nicht nur der Norm-Wirklichkeit zu widersprechen, sondern auch dem Monstrum ihrer eigenen Organisation. Und damit durchaus was in die Welt bringen. Kann natürlich sein, dass es sich dabei um die Enthauptung der Hydra handelt.
Weil wir im Wissensprojekt zu „Laudato Si“ einen eigenen Artikel (inkl. Verweis auf den Volltext) angebracht haben, hier der Link: https://www.neuer-weg.com/node/3813