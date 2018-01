Rundbrief Nr. 162 zur Jahreswende 2017/18

»Ich war zerrissen zwischen der Überfülle von dem, was ich sagen wollte, und der Verzweiflung, dass es ja doch egal ist, was ich sage« —Wolf

Im Dezember ist kein Rundbrief von mir erschienen. Ich war zerrissen zwischen der Überfülle von dem, was ich sagen wollte, und der Verzweiflung, dass es ja doch egal ist, was ich sage oder schreibe, niemand hört mich, und was kann ein einzelner schon tun. Ich weiß, dass auch Millionen anderer diese Zerrissenheit kennen und dann leider zum Business as usual zurückkehren – ich bin ja nicht der einzige Größenwahnsinnige und Verzweifelte auf diesem Planeten.

Einiges an dieser Zerrissenheit ist in diesen Tagen jedoch neu. Die Einsichten, die mir privat wie politisch zufliegen sind so dicht wie eh und je, und meine Entschiedenheit, mich dem Verstehen (von der Welt und mir selbst) ganz zu widmen, mit weniger Ablenkung, ist so groß wie damals im buddhistschen Kloster in Thailand, als ich noch erleuchtet werden wollte. Mit dem Unterschied, dass mehr als 40 Jahre Lebenserfahrung dazwischenliegen. Seit einiger Zeit fügen sich die inzwischen gereiften Einsichten zu einem Weltbild zusammen – oh Schreck, das wollte ich doch nie! Aber es ist wie bei einem dieser riesigen Puzzles, wo man entdeckt, dass Bereiche, an denen man bisher separat gearbeitet hatte, auf einmal ein Verbindungsstück haben.

Globale WG

Zuerst zu meiner Lebensweise. Die Syrer sind im Herbst ausgezogen, ich lebe nun in WG mit drei Afrikanern – ein junger Mann aus Eritrea, ein Paar aus Somalia – und einer Deutschen. Eine Frau mit sechs Kindern im Alter von drei Monaten bis 14 Jahren ist bei uns im Dachgeschoss eingezogen, sie bringen eine quirlige Lebenslust und Freude ins Haus. Ein Rohingya-Muslim wollte hier einziehen, scheiterte aber an der Sprachbarriere und der Jobcenter-Bürokratie.

Währenddessen wartet eine renovierte Wohnung im 1. OG auf neue Mieter. Eine ökospirituelle Gemeinschaft aus München ist im Anflug, sie sind daran interessiert hier zu wohnen, in enger Verbindung mit der Biolandwirtschaft von Markus Noppenberger, eventuell wollen sie auch das Haus kaufen. Gut so. Ab Herbst 2019 sind wir hier mit der neuen A 94 nur noch 40 Minuten von München Ost entfernt.

Im Zusammensein mit den Afrikanern kommt mir Schwarzafrika näher, ein Kontinent, den meine Eltern oft bereist haben. Auf seltsame Art bleibt mir dabei bewusst, wie sehr wir eine globale WG sind, und dass ‚wir alle‘ aus Afrika kommen.

Wanted: ein neues Betriebssystem

Obama, der erste ’schwarze‘ Präsident einer großen westlichen Demokratie, hat acht Jahre lang enorm viel versucht und auch ein bisschen was geschafft. An der Spitze eines zerstörerischen Systems konnte er jedoch nicht viel ausrichten. Nun wurde er von einem Rassisten mit der Psyche eines Elfjährigen abgelöst, dem das Gros seiner Anhängerschaft auch nach einem desolaten ersten Regierungsjahr immer noch treu ist. Die Personalie Trump mag auf gruselige Weise unterhaltsam sein, aber es ist das politische System, das unsere Aufmerksamkeit verdient. Ein System, in dem jemand wie Trump an die Spitze gewählt wird, muss abgewählt werden, nicht nur ein einzelner Präsident impeached, und meine Kritik am europäischen System fällt nur wenig milder aus. Das Polittheater, mit dem uns die Medien unterhalten, hat für unsere Lebensweise nur wenig Relevanz. Obama, Trump, Hillary, das sind nur wenig unterschiedliche Apps auf demselben alten Betriebssystem, und das gilt auch für die GroKo. Ehe wir nicht ein neues Betriebssystem der Zivilisation Erde erschaffen, wird sich nichts Wesentliches ändern. Außer, dass alles noch schlimmer wird. Daniel Pinchbeck, dessen Buch »How soon is now« ich vor einem Jahr ins Deutsche übersetzt habe, gehört zu denen, die zu einem solchen neuen Betriebssystem aufrufen; sein Buch ist eine Brandrede.

Bücher schreiben auf der Insel

Am 24. Januar fliege ich wieder für zwei Monate nach La Palma. Danke für die vielen Gratulationen zu meinem Winterurlaub, aber ich verlege da nur meinen Arbeitsplatz, allerdings auf eine wunderschöne subtropische Insel. Ende März bin ich wieder in Deutschland.

Ich arbeite dort an vier Büchern: »Wofür brenne ich?« von Mounira Latrache fokussiert auf das, was uns im Innersten ruft. Es ermutigt uns, dem zu folgen und für dieses Ziel aus Arbeitsverhältnissen auszusteigen, die unser Gewissen belasten, uns seelisch ruinieren und bei denen wir unsere Einzigartigkeit und Kreativität verraten. Die Autorin ist eine ehemalige Google-Managerin, ich bin ihr ‚Ghost‘.

Das zweite ist ein Werk von Dorothea Mihm, die sich seit dem Tod ihrer Mutter, da war sie sieben Jahre alt, mit dem Sterben befasst und dann Palliativschwester und Sterbebegleiterin wurde. Mit ihr habe ich schon mal ein Buch gemacht: »Mit dem Sterben leben«. Sie erklärt, wie wir uns auf das Sterben vorbereiten können durch ein gutes Leben, und dann schildert sie sehr detailliert und kenntnisreich den Übergang in den Bardo zwischen zwei Geburten. Am 26.11. strahlte das ZDF einen 6-min-Film über diese weise, freundliche Buddhistin aus.

Das dritte ist eine Übersetzung von J.P. Sears »How to be Ultra-Spiritual«, in dem er, der selbst als Heiler arbeitet, auf urkomische Weise die gesamte westliche Spiri- und Heiler-Szene durch den Kakao zieht. Also ganz mein Ding. Da kann ich von einem ‚Kollegen‘ was lernen, und es macht Spaß.

Schließlich steht auch mein eigenes Buch über Heimat noch auf der Agenda. Da geht es darum, wie wir uns selbst auch nach dem Besuch im Niemandsland eine Heimat gönnen können – mit all den zugehörigen spirituellen, kulturellen und partnerschaftlichen Themen: Freiheit, Liebe, Nestbau.

Links:

Nun noch ein paar wertvolle Links.

Wie stürzt man einen Diktator? Der Serbe Srdja Popovic hat mit seiner Otpor Bewegung Slobodan Milosevic gestürzt und glaubt ein Rezept zu haben, wie man Diktatoren stürzt. (ein 4-min-Film, gesendet vom Economist).

Zwischen Digitalisten und den Fanatikern anderer Religionen gibt es auffallende Parallelen, schreibt Wolfram Klingler in der NZZ.

Geh ich zu einem Echt-Kongress, oder genügt mir eine Online-Veranstaltung? Online-Kongresse sparen immerhin Reisekosten und verhindern Flüge, die CO2 in die Luft pusten. Hier ein Online-Kongress über Vergebung, organisiert von Armin Rott, der sich »spiritueller Rebell« nennt und den Kurs in Wundern praktiziert. Der Kongress beginnt am 21. Januar; er enthält auch ein Interview mit mir.

Reiche Menschen sind nicht glücklicher als Menschen, die nicht mehr um das Lebensnotwendige kämpfen müssen, das weiß die Wissenschaft seit langem. Worum geht es den Reichen dann, wenn noch mehr Geld sie nicht glücklicher macht? Das Glück der Reichen richtet sich auf ihr Ego, meint Sebastian Herrmann in der SZ.

Wir sollten nicht zu viel streben und nicht versuchen, etwas zu erreichen, denn eigentlich ist das Leben ein Spiel, so wie ein Musikstück, wo ja auch nicht bloß der Schlussakkord das Ziel all der Bemühungen ist. Sagt Alan Watts in einem Vortrag, der hier in diesem 4 min Film sehr schön illustriert wurde, mit seiner Stimme im O-Ton.

Die MeToo-Bewegung ist nicht nur ein überfälliger Aufstand der Frauen gegen das Patriarchat, sondern auch ein Sich-Aufbäumen der politischen Korrektheit gegen das freie Spiel der Kräfte im Flirt. »Bürokratische Verhandlungen über den Sex ersticken jedes sexuelle Begehren im Keim« meint Slavok Zizek in einem Text auf nzz.ch über die Welle der prüden Überkorrektheit, die die USA gerade erfasst, und die zugrunde liegende Illusion der Einvernehmlichkeit.

Während meiner Arbeit mit den Flüchtlingen las ich auch den Bericht einer Vietnamesin, die in Niederbayern aufgewachsen ist, im Landkreis Rottal-Inn, unserem Nachbar-Landkreis. Jetzt schreibt sie für die ZEIT. Ich wünsche mir mehr solcher Berichte, denn es sollen alle wissen, wie es ist, als Flüchtling in Deutschland aufzuwachsen, und auch über die Mühen und das Glück der Helfer sollte mehr geschrieben werden und darüber, wie die Menschen in den Behörden es erleben, die als (meist eher unbewusste) Agenten einer kafkaesken Welt unerträglich viele Vorschriften einzuhalten haben, wobei das Menschliche verloren geht.

Ein 42 min Dokumentarfilm über das Engagement des chinesischen Künstler Ai Weiwei in der Flüchtlingskrise und seinen 140 min Kinofilm Human Flow (ein Trailer).