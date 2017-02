Mit Kettensägen für mehr Sicherheit – Trump twitters total truth

»9 US-Bürger sterben jährlich durch islamistische Terroranschläge, 750 durch den Sturz aus dem eigenen Bett« —Torsten Brügge

Der neue Coup von Trump: In aller Frühe, um 5:10 Uhr Washingtoner Ortszeit, twitterte er. „EinreiseSTOPP für alle verdammten Smörrebröddfresser (schwedische Staatsbürger)! 500 % Strafzoll auf IKEA-Betten! US-Betthöhe ab jetzt maximal 2 Zoll (5 cm). Schafft Euch Kettensägen an. We make America sleep safe again.“ Trump soll am Abend zuvor von der neuen jährlichen Todesstatistik der USA erfahren haben.

Nach dieser sterben jährlich 9 US-Bürger durch islamistische Terroranschläge, allerdings 750 Menschen durch einen Sturz aus dem eignen Bett. Von seinen Wirtschaftsexperten ließ sich Trump über die durchschnittliche amerikanische Betthöhe informieren. Es sind gefährliche 18 Zoll (45 cm). Der noch größere Schock: Das massive Bettenaußenhandelsdefizit der USA. 95% aller in den Staaten benutzten Betten stammt aus dem Smörrebröddland vom Terrorunternehmen IKEA. „Einige mögen nett sein, aber die Knäckebrotfundamentalisten und Elchficker schleusen hier Schläferzellen ein, sie streuen uns Sand in die Augen und im Schlaf bringen sie uns dann um“, so Trump im Interview mit Fox News.

Das Einreiseverbot gilt vorläufig für 90 Tage. Danach – so General John Kelli – erwägen wir, eine Mauer um Schweden zu bauen. Trump ergänzt „Und Ihr wisst, wer die bezahlen wird: Die Fjord-Bader selbst!“ Falls nicht – so Trump-Plan-B – verpflichten wir die NATO-Luftwaffe die Terrorzellen in ihren eigenen Reihen zu bombadieren. „Dafür können sie uns die Hellfire-Raketen teuer abkaufen… Great deal!“ flüstert Trump seiner Sekretärin im Hintergrund zu.

Die Reduzierung der Terrorbetteneinfuhr soll nun auch die eingeschlafene amerikanische Bettenindustrie retten. Sie darf – laut Dekret – aber nur noch Betten mit einer maximalen Höhe von 2 Zoll (5 cm) produzieren. „Safety first“ trompetete Trump.

Als vorläufige private Sicherheitsmaßnahme empfiehlt das Trampel-Team jedem amerikanischen Staatsbürger über 6 Jahren, sich eine Kettensäge anzuschaffen. Damit kann man innerhalb von Sekunden den Terrorbetten ihren Schrecken nehmen: „Bettbeine absägen. Schon schläfst Du wie ein amerikanisches Murmeltier.“ scherzte Trump auf RADIO US. Trump weiter: „Sie sind auch sonst praktisch. Falls Du von einem Durchgeknallten mit einer Kettensäge angegriffen wirst, wehrst Du Dich am besten mit der eigenen. Sie funktionieren. Auch bei anderen Streitschlichtungen. Jeder sollte eine haben. Wir reduzieren die Steuer drauf. Thats´s great.“

Böse Zungen in den Fakenews-Medien behaupten: All diese Dekrete gäbe es nur, weil Mr. President um 5:00 Uhr beim Griff nach seinem Smartphone ungeschickt aus dem Bett stürzte, hart aufschlug und seine Frisur verrutschte. Doch der Regierungsprecher dementierte noch im Schlafanzug um 5:20 Uhr: „Der Präsident der Vereinigten Staaten ist wohl auf. Er macht sich weiter eifrig Gedanken, wie er die Sicherheit der amerikanischen Staatsbürger verbessern kann. Wir können alle wieder in Ruhe schlafen gehen. God bless America. God save the Trump.“