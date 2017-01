Humorworkshop

»Humor? Wir können es auch Liebe, Weisheit, Einsicht oder Selbsterkenntnis nennen. In der Tiefe ist das alles dasselbe.« —Wolf

Humor, ist das wichtig? Je mehr ich darüber nachdenke und damit auch in meinem alltäglichen Tun spiele, umso mehr bejahe ich diese Frage. Und mache hier nun mal, in meinem außer der Ankündigung meiner eigenen öffentlichen Auftritte einigermaßen werbefreien Blog einen Eintrag speziell für den Workshop, den ich Ende Oktober im Connectionhaus gebe.

Humor in die Welt zu bringen ist ein Aspekt von dem, was ich als Mensch einbringen will. Jeder will doch was geben, und das ist es, was ich geben will. Ist Humor das wichtigste? Ich könnte es auch Liebe, Weisheit, Einsicht oder Selbsterkenntnis nennen. In der Tiefe ist das alles dasselbe. Humor setzt beim Selbstverständnis an. Es ist ein Sich-selbst-auf-die-Schippe nehmen. Ich als tragische Figur nehme mich auf die Schippe? Dass ich nicht lache …

Humor ist erlernbar

Da ich über die Jahre nun schon sehr viel darüber geschrieben habe, fokussiere ich jetzt mal auf diesen Workshop. Wir werden im vermutlich kleinen Kreis von vielleicht zehn bis zwanzig Menschen uns an diesem Wochenende der Fähigkeit widmen, über uns selbst zu lachen, zu schmunzeln und uns mit allen Schwächen selbst in den oder auf den Arm zu nehmen.

Zunächst mal braucht es dafür eine eine freundliche Haltung gegenüber zwei Behauptungen. Die erste: Humor ist erlernbar. Die zweite: Auch du hast diese Fähigkeit in dir – »Humor« ist in der antiken Gesundheitslehre die Bezeichnung für eine Körperflüssigkeit.

Du wirst gesund, reich und glücklich …

Und jetzt die Versprechen, das gehört bei einer Verkaufsveranstaltung mit dazu. Der Workshop wird dir, in dem Maße wie du dich auf die angebotenen Methoden einlässt

• mehr Lachen und Lächeln in dein Leben bringen. Auf deinem eigenen Gesicht und den Gesichtern der Menschen in deiner Umgebung.

• es dir leichter machen, mit deinen Schwächen und Defiziten umzugehen (und mit denen deiner Mitmenschen). Im Idealfall können sie sich in Stärken verwandeln oder erweisen sich allein schon durch eine Neuinterpretation als Stärken.

• dir helfen Konflikte zu lösen. Kleine und große, je nachdem, wo du die Methoden anwendest. Konflikte haben immer mit Parteibildung zu tun. Das Spiel mit dem Profil, der Identität deiner Partei erleichtert eine Lösung enorm.

Außerdem ist Humor gesund, unterhaltsam, macht sexuell attraktiv und hilft sogar, die eigene Sterblichkeit zu ertragen. Früher oder später geht es nämlich darum: Kannst du sterben? Wer das große Loslassen beizeiten übt, ist dann am Ende besser dran.

Weitere Versprechungen? Natürlich sind das nicht die einzigen Vorteile eines humorvollen Lebens, das an diesem Wochenende aufgefrischt werden kann, aber für einen Workshop zu diesem Preis ist das schon eine ganze Menge.

Und jetzt praktisch

Der Beginn ist Freitag, 28. Oktober mit dem Einchecken um 17 h. Bitte spätestens um 18.30 h zum Abendessen da sein. Der tränenreiche Abschied folgt zwei Tage später, am Sonntag um 14 h. Aber du nimmst ja was mit – alles das, was du bis dahin gelernt hast.

Der ganze Workshop ist für lausige 160 € zu haben. Mit Vollverpflegung für 220 €. Mit Unterkunft gibt es ihn ab 244 € (mit EZ kostet’s mehr). Bleibt noch die Anfahrt, am besten mit dem PKW (dein Navi weiß den Weg) oder der Bahn bis zum Bahnhof Mühldorf am Inn oder Neumarkt St. Veit. Abholung vom Bahnhof ist möglich für 5-10 € pro Nase. Für rechtzeitig Angemeldete kann evtl. eine Mitfahrgelegenheit organisiert werden.

Immer noch unentschieden? Dann findest du hier einen Text von mir über Radikalen Humor und hier einen kurzes Video über Humor als Weg der Befreiung.

Anmeldung bitte über seminare@connection.de.

Wer zu diesem Termin nicht kann, aber grundsätzlich Interesse hat an solch einem Workshop, auch in deiner eigenen geografischen Region, oder an einem Einzelcoaching, bitte ebenfalls mich anmailen.