»Das kleine soziale Ich, auch Ego genannt, ist ein bedürftiges Gemeinschaftswesen« —Wolf

»Nur Stämme werden überleben«, diesen Spruch habe ich vor allem im Rahmen der Gemeinschaftsbewegung eine Zeitlang sehr oft gehört. Mag ja sein, dass Stämme, Gruppen, Kollektive unter Umständen Überlebensvorteile bieten. Dabei bleiben wir aber in gewisser Hinsicht immer einzelne – und sind zugleich Gemeinschaftswesen, beides auf eine sehr komplexe Weise.

Durch die Absicht des Verkaufs des Connectionhauses tritt das Thema »gemeinschaftlich oder einzeln« für mich jetzt noch materieller als sonst auf den Plan. Ich habe dieses Haus 1991 gekauft und mit circa einer Million DM geliehenem Geld ausgebaut. Es stecken dort also heute gut 700.000 € an Investionen drin, und viel Eigenleistung. Ich habe es damals im Hinblick auf die Eignung als Gemeinschafthaus ausgebaut, nicht nur, weil ich das gerade so brauchte, sondern auch, weil ich überzeugt war, dass »Gemeinschaften die Zukunft gehört«.

Der Markt jedoch »ist anderer Meinung«…

Der Immobilienmarkt ist hierzu jedoch anderer Meinung. Ein- bis Vierzimmerwohnungen verkaufen sich, auch noch Einfamilienhäuser, alles andere im Wohnbereich ist schwierig. Dass das Connectionhaus jetzt für 480.000 € zu haben ist, beurteilen Immobilienexperten als Schnäppchen. Nachgefragt werden hauptsächlich Ein-, Zwei- und Dreizimmerwohnungen. Großfamilien-, Mehrfamilien- und Multizweckhäuser gelten als Sonderfälle, die besondere Käufer brauchen, auf die man u.U. lange warten muss. Von wegen »nur Stämme werden überleben« …

Für einen Stamm wäre dieses Haus prima. Es ist so groß wie zehn kleine Einfamilienhäuser. Vermutlich wird es schließlich von einem Bauunternehmer gekauft, der darin die Kommunaleinrichtungen schlachtet und das Haus in sechs bis acht Wohnungen teilt (drei bis vier sind schon da, die werden dann aufgehübscht). Spätestens wenn in gut zwei Jahren die Autobahn nach München fertig ist, wird das Haus ein- bis zweihundertausend Euro mehr wert sein, denn dann ist man von hier aus in 40 Minuten im Hochpreisrevier München.

Größenwahn und Demut

Der Verlag Connection und ich als Person hatten und haben ein Faible für das Aufspüren von Themen, die in der Psyche von Otto Normalverbraucher verdrängt werden. Themen, die der Mainstream nur mit spitzen Fingern anfasst oder sie verzerrt bringt oder abgedrängt in Randnotizen: Sex, Macht, das Sterben, Magie, Spiritualität, Liebe, die direkte Kommunikation mit Gott alias der Natur und eben auch Gemeinschaft: das Ich als komplexes Gebilde, als Gemeinschaftswesen. Das kleine soziale Ich, auch Ego genannt, ist ein bedürftiges Gemeinschaftswesen, das die Fähigkeit hat, sich im Lauf seiner Individuation (C.G. Jung) zu einem souveränen Wesen hin zu entwickeln, zu einer geistig autarken Persönlichkeit, die in ihrem Selbstbewusstsein in der Mitte zwischen Schöpfer und Erschaffenem verweilt, zwischen Größenwahn und Demut.

So viele Gemeinschaftsprojekte sind gescheitert; sowas wie die erfolgreiche Gemeinschaft von Schloss Tempelhof ist extrem selten. Währenddessen zerfällt die Weltgesellschaft in acht Milliarden Individuen, oder in Partikel von der Größe der Facebook-Freundeskreise. Es ist eben so wie mit der solo-mono-poly Lebensweise: Eine gute Antwort auf die Sehnsucht nach Community ist ohne Selbsterkenntnis nicht zu haben. Und das gilt auch für Verrückte wie du und ich, die in diesem Film so gut portraitiert werden.

Ein Knicks vor der Biografie

Vor ein paar Tagen habe ich hier im Blog über ein Thema geschrieben, dass mich bewegt seit ich mit zwanzig Jahren im Philosophiestudium auf Buddha stieß und dann ein paar Jahre später in Thailand buddhistischer Mönch wurde: die Möglichkeit des Erwachens aus einem Normalzustand des Unwissens, Unbewusstseins und der Verdrängung. Und jetzt? Bin ich da, in meinem Kleinheits- oder Größenwahn auf einem Kongress in Berlin mit ein oder zwei hundert anderen Menschen zugange, die sich, mal mehr, mal weniger, als erwacht oder unerwacht einordnen. Komisch? Tragisch? Irgendwie beides.

Das Persönliche

Was mich in diesem Kontext auch noch bewegt und worin ich mich immer noch übe ist die Abwärtskompatibilität des Transpersonalen in Bezug auf das Personale. Ich begegne Menschen heute mehr denn je »höchst persönlich«. Ich, der ich die persönliche Identität für eine biografisch entstandene und ziemlich leicht beeinflussbare Fiktion halte, bin gerne höchst persönlich.

Auch das empfinde ich als komisch und zugleich zutiefst wahr und richtig. In diesem Zuge weicht auch mein Gottesbild auf, das ich bisher tendenziell »transpersonal« genannt habe: Gott ist keine Person, sondern ein brennender Dornbusch, das Unfassbare, die Unendlichkeit! Und jetzt? Sehe ich Gott in jeder Person. So wie der indische Gruß des Namasté sich übersetzen lässt als: »Ich grüße das Göttliche – oder besser: Gott – in dir«. Was ja auch dem Jesuswort entspricht: was du deinem Nächsten antust, das tust du mir an.

Es tut so gut und macht die die (nonduale) Sache rund, das Transpersonale – abwärtskompatibel und auf Augenhöhe – auch im Personalen zu würdigen.

