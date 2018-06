Connection-Rundbrief Nr. 167 vom Juni

»Ich habe ich mich entschieden fröhlich zu bleiben inmitten der Massen Verängstigter« —Wolf

Seit einer Woche habe ich ein Wohnmobil. Das ändert mein Leben drastisch. Seit ich es habe, schlafe ich fast jede Nacht darin, die letzten paar Tage zusammen mit meinem achtjährigen Sohn.Das Leben im Wohnmobil mir ein Gefühl von back to the roots, zurück zu reisen zum Nomadenleben meiner Vorfahren. Allerdings auf technisch hohem Niveau, viel bequemer als damals, in der Steinzeit. Heute haben wir Navis und auch sonst allerlei Komfort: mein Bett, meine Küche, mein Büro und mein Fahrzeug, alles das habe ich da nun in einem und will damit viele der Orte, über die ich in Connection einst berichtet habe, ohne je dort gewesen zu sein, auch mal besuchen. Und andere mehr! Ich werde auch weiterhin viel virtuell unterwegs sein, mit meinem Wohnmobil nun aber auch geografisch real.

Der Kauf des Wohnmobil ist möglich geworden, weil die Mietshäuser Syndikatsinitiative von Altötting jetzt das Connectionhaus kaufen will. Die Kaufwilligen sind noch ’im Landeanflug‘, aber sehr wahrscheinlich wird daraus was. Es ist also nicht irgendein Immobilienhai, der von den überall ansteigenden Immopreisen profitieren will (den Haien war das Connectionhaus in seiner Nutzungsvielfalt meist zu komplex), sondern ein gutes Projekt. Damit beginnt sich mein Leben in einer Weise umzustellen, von der ich jahrelang nur träumen konnte. Nach 27 Jahren der ‚Verhaftung‘ (!) an das schnuckelige oberbayerische Dorf Niedertaufkirchen will ich nun wieder beweglicher sein.

Wie wichtig ist Sex eigentlich?

Zugleich kommt auch beruflich einiges auf mich zu. Seit gut zwei Jahren bin ich als eine Art Gastdozent, Assistent oder Co-Therapeut im BeFree Jahrestraining von Regina Heckert und kann in diesem wunderbar vielfältigen Training in Genuss, Liebe und angewandte Mystik meine Art der Lebenskunst – ich nenne es jetzt mal »Ramana 2.0 – ekstatisch leben« – einbringen.

Außerdem arbeite ich nun mit Joachim Kamphausen und Manuela Komorek an einem Bildungsprojekt, das über drei Jahre berufsbegleitend laufen soll und Sexualität zum Kernthema hat. Sex? Ist doch nicht so wichtig. Oder doch? Wir finden es wichtig und wenden uns in diesem Falle vor allem die Menschen, die beruflich in besonderem Maße mit Sexualität zu tun haben: Therapeutinnen, Pädagogen, Coaches, Masseurinnen und Sexarbeiter (beide Geschlechter sind gemeint). Deshalb haben wir unser Projekt »Sex für Profis« genannt. Es ist im Wesentlichen ein Online-Bildungsprojekt, enthält aber auch nonvirtuelle Veranstaltungen. Der erste unserer Schwerpunkte ist: »Mann trifft Frau – nicht mehr. Wer hat eigentlich noch Lust auf wen?« Hierzu befragen wir Experten, was die MeToo-Bewegung in der Beziehung zwischen den Geschlechtern verändert hat. Und auch wie weiteren geplanten Themen (BDSM, virtueller Sex usw.) sind spannend.

Das Prinzip Hoffnung

Trotz all dem – politischen wie privaten – Gejammer um mich herum habe ich mich entschieden fröhlich zu bleiben inmitten der Massen Verängstigter. Ja, es ist wahr: Wir steuern auf den globalen Ökozid zu. Noch tanzen wir auf dem Deck der Titanic, aber müssen wir deshalb alles schlechtreden? Tatsächlich geht es uns – noch – gut, sagt Joachim Schellnhuber vom Potsdamer Institut für Klimaforschung, der »Vater der Zwei-Grad-Grenze« und der »Tipping Points« an denen eine Tendenz in eine Negativspirale kippt. Die Tendenz sei suizidal, sagt Schellnhuber, und auch er selbst habe nicht krass genug davor gewarnt. Nur wenn wir – die Menschheit – diese Tendenzen ändern, werden wir überleben. Dabei hat er das Insektensterben noch gar nicht erwähnt. Als ich vor ein paar Tagen in Gimbte bei Münster an einer Kräuterwanderung teilnahm, verstörte es mich wieder, wie sehr es da auch mitten im Juni sogar in einem Naturschutzgebiet über den Wiesen kaum mehr summte und flirrte.

Globale WG

Noch immer lebe ich in einer »globalen WG« und lerne dabei meine afrikanischen Mitbewohner immer besser kennen – und mit ihnen die deutsche Bürokratie. Bald wird über einen Aspekt meines Zusammenlebens mit ihnen einen 15 min Film auf Spiegel TV geben. Sobald ich den Sendetermin weiß, schreib ich ihn hier ins Blog (und in den Rundbrief).

Ist »Connection« tot?

Nach langer Vorbereitung sind nun endlich die drei »Best-of«-Bände von Connection bestellbar. Sie sind im Adecis-Verlag erschienen unter dem Motto: »Bücher für eine bessere Welt«. Die Auswahl der Inhalte aus 30 Jahren Connection haben Frank und Mareike gemacht. Als ich die Inhaltsverzeichnisse sah, um dazu die Editorials zu schreiben, dachte ich: Wow, wie sehr waren wir unserer Zeit voraus! Erst jetzt sind diese Themen und Standpunkte auch im Mainstream rezipierbar, und ich hoffe, dass sie nun endlich mehr bewegen werden als nur eine avantgardistische Randgruppe.

Weitere Links

Kürzlich haben mich »die fröhlichen Gottlosen« vom Tidenet Radio von Hamburg zum Thema Atheismus und Religiosität interviewt und das Interview als Podcast ins Netz gestellt. Dort spreche über meine Asienreisen, Thailand (das buddhistische Kloster) und Poona (Osho).

Was ist eine Beziehung? Quentin Lichtblau schreibt auf jetzt.de über die vier Phasen unserer Beziehung zum Smartphone. Hab laut lachen müssen beim Lesen.

Bewusstseinsrevolutionäre aller Länder, vereinigt euch! Wir brauchen einen echten Systemwandel, d.h. eine andere Wirtschaft, die den Menschen dient und den Planeten schont. Davon ist auch Lucia Steinwender überzeugt und hat auf dem Klimagipfel »R20 Austrian World Summit« während der Rede des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz gegen die katastrophale Klimapolitik intervenieren dürfen (3 min). »System Change, not Climate Change!« ist der Slogan der Klimagerechtigkeitsbewegung.

Was die Ökos an den Spiris ärgert ist auch das: Sie reisen mit dem Flugzeug wie andere mit dem Bus, so als hätte das keine Auswirkung auf das Weltklima. Hat es aber, und zwar massiv. Der Gesamteffekt des Tourismus aufs Weltklima beträgt 8 % und nicht nur 2%, wie man bisher dachte, und das liegt hauptsächlich an den viel zu billigen Flügen, die davon profitieren, dass Flugbenzin nicht besteuert wird.

Verändert das Antropozän, das Zeitalter der Menschen, die Oberfläche dieses Planeten? Ja, sehr. Gemessen an der Biomasse sind 60 % aller Säugetiere auf der Erde Tiere, die Menschen halten, um Fleisch zu essen. Ebenso gemessen an der Biomasse fliegen oder laufen 70 % aller lebenden Vögel nicht frei herum, sondern werden von Menschen gehalten, überwiegend in engen Käfigen, um gegessen zu werden. Wir – die derzeit lebenden Menschen – machen nur 0,01 % der auf der Erde aktuell lebenden Biomasse aus, und haben es doch geschafft, seit dem Aufkommen der Landwirtschaft 83 % aller wild lebenden Säugetiere zu vernichten und 50 % aller Pflanzen.

Haben Roboter Geühle und Intuitionen? Gute Frage. Der Wert emotionaler Vorurteile – der sogenannte Bias – wird neuerdings (endlich) auch wissenschaftlich erforscht, bei Menschen und Maschinen. Mit dem Ergebnis: Emotion und Kognition lassen sich nicht voneinander trennen.

Veranstaltungen, an denen ich teilnehme

Am 15.-19. August bin in Dozent im Modul IV der Anukan-Massage-Ausbildung. Da geht es um Selbsterfahrung und Therapeuten/Klienten-Kommunikation bei professionell Massierenden.

Auf Gut Frohberg gibt es vom 28.9. bis 3.10. wieder ein Tantra für Fortgeschrittene. Bin wieder dabei und am Jahresende auch im Silvester-Retreat.

Am 7. Oktober halte ich von 15 h bis 16.30 h in Heidelberg einen Vortrag über Humor, auf Wunsch mit Übungen: Worüber lachst du da? Ort: Praxis für Physiotherapie und Yoga, Landhausstr. 17, 69117 Heidelberg. Kosten: 10/15 €. Anschließend ab 17 h gibt es Lachyoga mit Ulrike Müller (10 €).

Am 24./25. November leite ich wieder mal einen Humorworkshop, diesmal in Heidelberg. Er geht am Sa von 10-18 h, So 9-16 h und kostet für Frühbucher bis 15. Sept 150 €, danach 190 €. Für Paare 320 €, bei Frühbuchern 260 €. Ort: wieder die Praxis für Physiotherapie und Yoga. Weitere Infos auf bewusstseinserheiterung.info. Anmeldung für Vortrag und Workshop: ulmuta@gmx.de. Günstige Übernachtungsplätze bietet Steffis Hostel (Mehrbettzimmer für 23 €).